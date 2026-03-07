Interna o lista de unidad: el peronismo porteño palpita su renovación de autoridades

El peronismo de la Ciudad se encamina a renovar autoridades en abril y crecen las versiones de una interna para la sucesión de Mariano Recalde.

Después de la renovación de autoridades del Partido Justicialista bonaerense, el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires empieza a transitar su propio recambio. Según el cronograma oficial, en abril debería elegirse la nueva conducción partidaria porteña, que hoy encabeza Mariano Recalde , aunque no se descarta que la elección pueda postergarse uno o dos meses.

Mientras la interna en la provincia de Buenos Aires se coronará con la elección del gobernador Axel Kicillof como presidente el 15 de marzo , en el territorio metropolitano existe una discusión política de fondo sobre cuál debe ser la estrategia del peronismo como fuerza opositora para recuperar competitividad electoral.

Esos dilemas agitan por estos días al peronismo porteño y abren la incógnita sobre la posibilidad, aún incierta, de que haya una compulsa interna con dos listas que respondan a las principales corrientes del PJ local. Una que se referencia en el senador nacional y actual presidente del partido y otra que se ordena detrás de Juan Manuel Olmos . Con fecha programada para abril, hay especulaciones sobre un posible corrimiento de la elección para estirar la negociación y mantener el esquema de lista única.

A priori, Recalde buscará mantenerse en el cargo al que llegó a partir de un acuerdo entre las tribus internas y que apostó a una política de afiliación y de contención de sectores alejados del partido, una estrategia que fortaleció su candidatura a senador el año pasado. A diferencia de los ciclos anteriores, durante este último mandato partidario no se puso en práctica el esquema de enroque por el cual cada año rotaba la presidencia del PJ para mantener el equilibrio entre los sectores.

El debate porteño del PJ, similar al que se replica en el resto del país, pero con particularidades propias, gira en torno a cuáles son los límites electorales que plantea la identidad política del espacio, pero también en qué referencias se apoya. Los diferentes dispositivos electorales a los que se apeló el año pasado exponen una disyuntiva —todavía subterránea— que empieza a empapar al peronismo metropolitano.

Existe un diagnóstico común que sostiene que la debilidad del PRO y la fragmentación de Juntos por el Cambio abrían las condiciones para un triunfo peronista. Sobre esa premisa, el sector de Olmos lanzó Es Ahora Buenos Aires, un movimiento centrado casi exclusivamente en las problemáticas vecinales de la Ciudad, que llevó a Leandro Santoro como cabeza de lista en las elecciones locales de mayo.

El segundo lugar conseguido por el exdirigente de Los Irrompibles le permitió engordar el bloque legislativo y convertirlo en una primera minoría cómoda, aunque el resultado dejó gusto a poco frente a la expectativa de un triunfo ante la atomización de la derecha tras la irrupción de LLA.

Gracias a todos.

Sigue la lucha.

Nadie se rinde. pic.twitter.com/8jkZGZQoLm — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) May 20, 2025

Recalde, por su lado, encabezó la campaña de octubre reivindicando abiertamente la identidad peronista y alineando la estrategia porteña con la nacional, asumiendo incluso el nombre de Fuerza Patria, la coalición con la que compitió encabezando la lista de senadores nacionales por la Ciudad.

Con ese movimiento, el expresidente de Aerolíneas Argentinas sumó a los sectores disidentes del peronismo —fundamentalmente al Movimiento Evita, con Juan Manuel Abal Medina a la cabeza, y Principios y Valores, de Guillermo Moreno— que habían jugado por fuera de la propuesta vecinalista de Olmos, con resultados marginales.

Nombres en danza

Abierta la especulación sobre una interna, empezaron a circular los nombres posibles del armado político que orbita alrededor de Olmos, actual presidente del Congreso partidario porteño. En ese sector circulan versiones que podrían impulsar la candidatura de la exsecretaria de Trabajo Kelly Olmos. La actual diputada nacional fue número dos de la lista de diputados nacionales, detrás de Itai Hagman, y en los últimos meses levantó su perfil durante el debate parlamentario sobre la reforma laboral, un campo que también tuvo a Recalde como vocero y que mantiene una tradición vinculada a ese universo sectorial.

También aparece mencionado el nombre del presidente de la Junta Comunal 8 e hijo de un histórico dirigente del peronismo porteño, Lautaro Eviner, aunque tampoco se descarta la posibilidad que el propio Olmos pueda encabezar una lista en caso de que finalmente se configure una compulsa interna.

Axel Kicillof asamblea legislativa

La incógnita axelista

En el PJ porteño identificado con Recalde apuestan por la continuidad de esa línea política: una identidad abiertamente peronista que compita por todos los segmentos del electorado metropolitano. Entre los sectores pendientes de definir su posición están las agrupaciones y dirigentes que se referencian con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Compartimos un gran plenario de @LPEO_CABA con @BereIanez, @MontenegroViki, @waltercorreaok, @CostaAugusto9, @CarlosTomada y la militancia de la Ciudad de Buenos Aires.

Nuestra tarea hoy, ante este presente tan adverso, es fortalecer la construcción militante, redoblar esfuerzos… pic.twitter.com/qLyXGbZoQH — Andrés Larroque (@larroqueandres) December 13, 2025



Nuestra tarea hoy, ante este presente tan adverso, es fortalecer la construcción militante, redoblar esfuerzos… pic.twitter.com/qLyXGbZoQH — Andrés Larroque (@larroqueandres) December 13, 2025

El kicillofismo porteño se activó en los primeros meses del año, animado por el desembarco del mandatario en el PJ de la provincia, y por estos días realiza plenarios para poner en marcha el lanzamiento del espacio. Sobre la posición que asumirán en una eventual interna no hay definiciones, aunque según a quién se consulte, están todas las puertas abiertas.

Por caso, La Patria es el Otro, el espacio que responde a Andrés Larroque, activó en las últimas semanas una campaña de afiliación al partido, aunque en el entorno de Augusto Costa, otro de los referentes locales del espacio, ven inconveniente una interna partidaria.