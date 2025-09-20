Peronismo porteño, en modo 2017: protagonismo a las víctimas del modelo Milei y disputa por la libertad

Con reminiscencias a la Unidad Ciudadana de Cristina, Fuerza Patria lanzó su campaña en la Ciudad y apuesta a una confrontación abierta entre el peronismo y La Libertad Avanza.

El peronismo porteño lanzó su campaña electoral con un giro en su estrategia. Desde la Facultad de Medicina, Fuerza Patria llamó a una disputa política abierta con los libertarios que, lejos del vecinalismo de la elección de mayo, reivindica la simbología peronista y asume la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner de volver a representar.

"Vamos a hacer algo distinto. Todos nos pedían un acto de lanzamiento, pero creemos que hoy la voz no la tienen que tener los candidatos, sino ellos". Ese fue el puntapié inicial con el que el senador nacional Mariano Recalde , que en octubre busca su reelección, abrió el acto de lanzamiento de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires .

Con "ellos", se refería a siete personas que fueron los principales protagonistas del acto, contando sus historia de vida y cómo los afectó la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada. Bajo la premisa de "volver a representar", el peronismo porteño le cedió la palabra a un médico del Hospital Argerich, un fonoaudiólogo, el coordinador de un comedor comunitario en Barrio Saldías, una trabajadora en la informalidad, un estudiante que debió abandonar sus estudios universitarios para trabajar, un jubilado que cobra la mínima y a una becaria del CONICET.

¿Te sentís más libre hoy que antes del Gobierno de Milei? Si la respuesta es que no, si estás sobreviviendo cada mes, si sos de los que están peleandola en su vida y en la calle, estas elecciones sumá tu fuerza para ponerles un límite. pic.twitter.com/dcPqt6lWB7

La puesta en escena tiene muchas similitudes con la estrategia que en 2017 encabezó Cristina Kirchner bajo el sello de Unidad Ciudadana, con la que se optó por poner en primer plano a las víctimas, en ese caso, de las políticas de Mauricio Macri y Juntos por el Cambio. Ahora, el objetivo es la confrontación abierta con el oficialismo libertario.

Un peronismo de confrontación

A diferencia de la campaña de mayo, cuando bajo la conducción de Juan Manuel Olmos se optó por una propuesta estética y política de corte vecinal, los próximos 40 días se verá una estrategia opuesta. Las recorridas y actos de campaña serán completamente políticos, de disputa ideológica. Así se resolvió en el comando de campaña que encabeza Santiago "Patucho" Álvarez, donde incluso se apuesta a discutir la marca registrada de los libertarios: la libertad.

“Vamos a recuperar esa palabra que nos quisieron robar. El peronismo es la libertad: la de tener una Patria justa, libre y soberana. No es libre un trabajador que necesita dos empleos para llegar a fin de mes, ni un jubilado que debe elegir entre comer o comprar remedios”, anticipó el senador.

— Itai Hagman (@ItaiHagman) September 19, 2025

El presidente del Partido Justicialista metropolitano que fue el único candidato que habló frente a la multitud que copó el aula magna de la Facultad de Medicina. Esa sede universitaria se definió a último momento porque la tormenta del viernes imposibilitó hacerlo en el Polo Cultural Saldías, en Retiro.

Con esta iniciativa, Fuerza Patria no solo buscó poner en el centro las voces de la ciudadanía, además reunió a todos sus aspirantes en la Ciudad que ratificaron su compromiso de construir una propuesta política junto a los sectores más afectados por las políticas de ajuste. Además de Recalde, estuvieron la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Ana Arias, que lo acompaña como segunda en la lista de senadores, pero también el actual diputado Itai Hagman, de Patria Grande, que es secundado por la exministra de Trabajo Raquel "Kelly" Olmos, que también estuvo presente.