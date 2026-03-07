Rodrigo de Loredo prepara un acto con un duro mensaje a Luis Juez y Gabriel Bornoroni: no se baja del '27

Rodrigo de Loredo prepara su Session en Córdoba para ratificar su candidatura a gobernador

Rodrigo de Loredo sabe que el calendario político en Córdoba no da tregua y que la estética del "acto de comité" ya no mueve pasiones. El líder de la Unión Cívica Radical ( UCR ) prepara un megaevento para sumar adhesiones y ratificar su candidatura a gobernador en el 2027.

El próximo sábado 14 de marzo, al mediodía, la “De Loredo Session” se desarrollará con ejes temáticos que apuntarán de lleno a criticar la gestión de Martín Llaryora , como parte de las casi tres décadas de hegemonía justicialista.

El lugar elegido es el Quality Espacio , un territorio asociado más a los shows nacionales e internacionales, que a la liturgia de la tropa boinablanca. El exdiputado interpelará directamente al electorado independiente y a la juventud, un segmento donde el discurso tradicional de la política parece haber perdido señal.

El mensaje político hacia adentro de la coalición será determinante. De Loredo ratificará su candidatura. Esta vez no se baja de la carrera a la gobernación, como ocurrió en el 2023 para apoyar a Luis Juez . Insistirá en la necesidad de un “frente amplio no peronista”, bajo la tesis de que la división opositora ha sido el combustible histórico de la supervivencia del PJ cordobés.

"Cuando no nos pudieron dividir, estuvimos cerca", repiten en el entorno del exdiputado, recordando los números de la última contienda provincial donde Llaryora obtuvo el 42,8% de los votos frente al socio de De Loredo, Juez , quien alcanzó 39,8%, en la que iba a ser su última candidatura a la gobernación.

de loredo zdero cornejo Leandro Zdero, Rodrigo de Loredo y Alfredo Cornejo en la apertura de sesiones del Congreso

Para De Loredo, la unidad sin fugas pareciera ser la única aritmética que permite soñar con el triunfo. La duda reside en si ese triunfo lo alcanzará como candidato de la UCR, o de La Libertad Avanza, con quien se encuentra alineado.

El senador Juez, que encabezará un acto una semana después en Villa Carlos Paz, y Gabriel Bornorni se apuntan para batallar una de las guerras más difíciles: arrebatarle el poder al peronismo. Lo cierto es que no hay señales de diálogo con el referente que ofrecerá la fiesta de sábado.

Críticas a la gestión de Martín Llaryora

El núcleo duro del discurso del radical tendrá un tono de balance crítico. De Loredo se dispone a desmenuzar lo que define como el "agotamiento del modelo peronista" tras 26 años de gestión ininterrumpida. El diagnóstico, detallaron a Letra P desde el deloredismo, hará foco en nervios sensibles de los cordobeses: seguridad e impuestos, entre otros. Algunos caballos de batallas de la oposición radical durante 2025.

Remando. 14M en el Quality.

A esto se sumará una agenda económica centrada en el costo de la energía y las tarifas, temas con los que el radicalismo busca horadar la gestión de El Panal, como se denomina al Centro Cívico provincial, acusándola de una presión fiscal que asfixia al sector productivo.

Otro electorado en Córdoba

Bajo la estética de las reconocidas intervenciones artísticas de Bizarrap, la Session de De Loredo se presenta como un guiño a la cultura joven, aunque su trasfondo es profundamente político: definir el futuro de la provincia e interpelar a propios y ajenos sobre la convicción de su apuesta política.

El líder boinablanca explicará, adelantaron, por qué él es quien mejor encarna la demanda de cambio que hoy reflejan las encuestas. Hoy indicaron a este medio- reflejan que el 70% de los cordobeses busca un cambio.

de loredo intendentes norte de córdoba Rodrigo de Loredo y autoridades municipales del norte de Córdoba

Con un formato "disruptivo y gasolero” -financiado a pulmón ante la ausencia de cajas oficiales-, el acto prescindirá de figuras nacionales en el escenario. “No es un acto partidario”, recalcan.

La apuesta es local y personalista: en principio, un solo orador, un formulario de inscripción digital -difundido en las redes sociales del convocante- para captar nuevos adeptos y una narrativa que intenta clonar el éxito de los lenguajes digitales para transformarlo en votos territoriales.

En el Quality, De Loredo no solo buscará dar un discurso; buscará demostrar que tiene el playlist de propuestas adecuado para conducir la provincia en el 2027.