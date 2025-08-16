La lista porteña de Fuerza Patria: Mariano Recalde al Senado y la cabeza de Diputados para Juan Grabois

Itai Hagman, diputado y economista

No hubo novedad en la boleta de Fuerza Patria para el Senado: la encabezará Mariano Recalde, algo que se sabía desde mayo, cuando el peronismo había acordado la candidatura a legislador de Leandro Santoro. Pero sí sorprendió la elección del primer candidato para renovar su banca en la cámara de Diputados: será Itai Hagman, referente del espacio de Juan Grabois.

Después de haber dejado afuera a Patria Grande en el cierre de alianzas, el dirigente de la UTEP logró quedarse con la cabeza de la boleta porteña para la cámara baja. En ese lugar sonaba también otra figura cercana a Grabois: Ofelia Fernández. Pero como contó Letra P, la exlegisladora no quería postularse como parte de una lista de unidad.

recalde Mariano Recalde. Debajo de Hagman, que ya es diputado y tiene mandato hasta 2027, firmará Kelly Olmos, la exministra de Trabajo de la administración de Alberto Fernández. Más allá de su paso por el gobierno del Frente de Todos, es una histórica dirigente del PJ porteño y reporta a las filas de Nuevo Espacio de Participación, un sector que integra Juan Manuel Olmos, el principal armador de Fuerza Patria en la Ciudad.

Kelly Olmos La exministra de Trabajo, Kelly Olmos. En tercer lugar está Santiago Roberto, referente del sector de Víctor Santa María, el sindicalista y empresario de medios con fuerza presencia en el peronismo metropolitano.

Sigue en la boleta Lucía Cámpora, sobrina nieta del expresidente, Héctor Cámpora, que en 2023 asumió como secretaria general de La Cámpora, la agrupación de Máximo Kirchner. Hasta ese año se desempeñó como legisladora porteña.

Máximo Kirchner Lucía Cámpora.jpeg Máximo Kirchner con Lucía Cámpora. En la Ciudad se renuevan 15 bancas de Diputados. De esta forma, el cuarto lugar que cosechó el camporismo le reportaría una banca siempre y cuando el peronismo haga una buen buena elección. Tiene premio consuelo: la banca que dejará Hagman quedará en manos de Javier Andrade, un integrante de La Cámpora porteña que fue dos veces legislador porteño.

