CIERRE DE LISTAS | CABA

La lista porteña de Fuerza Patria: Mariano Recalde al Senado y la cabeza de Diputados para Juan Grabois

El dirigente social cobra la unidad con Itaí Hagman al tope de la boleta para la cámara baja. Las demás tribus se reparten el resto de los nombres.

Letra P | Francisco Basualdo
Itai Hagman, diputado y economista

ELECCIONES I 26 DE OCTUBRE

Sin Grabois, el peronismo porteño presentó la alianza Fuerza Patria en la Ciudad

Por  Francisco Basualdo

Después de haber dejado afuera a Patria Grande en el cierre de alianzas, el dirigente de la UTEP logró quedarse con la cabeza de la boleta porteña para la cámara baja. En ese lugar sonaba también otra figura cercana a Grabois: Ofelia Fernández. Pero como contó Letra P, la exlegisladora no quería postularse como parte de una lista de unidad.

Mariano Recalde.

Debajo de Hagman, que ya es diputado y tiene mandato hasta 2027, firmará Kelly Olmos, la exministra de Trabajo de la administración de Alberto Fernández. Más allá de su paso por el gobierno del Frente de Todos, es una histórica dirigente del PJ porteño y reporta a las filas de Nuevo Espacio de Participación, un sector que integra Juan Manuel Olmos, el principal armador de Fuerza Patria en la Ciudad.

La exministra de Trabajo, Kelly Olmos.

En tercer lugar está Santiago Roberto, referente del sector de Víctor Santa María, el sindicalista y empresario de medios con fuerza presencia en el peronismo metropolitano.

Sigue en la boleta Lucía Cámpora, sobrina nieta del expresidente, Héctor Cámpora, que en 2023 asumió como secretaria general de La Cámpora, la agrupación de Máximo Kirchner. Hasta ese año se desempeñó como legisladora porteña.

Máximo Kirchner con Lucía Cámpora.

En la Ciudad se renuevan 15 bancas de Diputados. De esta forma, el cuarto lugar que cosechó el camporismo le reportaría una banca siempre y cuando el peronismo haga una buen buena elección. Tiene premio consuelo: la banca que dejará Hagman quedará en manos de Javier Andrade, un integrante de La Cámpora porteña que fue dos veces legislador porteño.

Juan Grabois y Cristina Fernández de Kirchner.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

CFK no logra contener a Grabois y el peronismo demora la inscripción de su alianza

El líder de Patria Grande no anotó a su partido dentro de Fuerza Patria. La expresidenta dice que no lo avala. Las negociaciones siguen hasta el 17.
El dirigente social Juan Grabois junto al gobernador Axel Kicillof 
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Kicillof, extranjero en la novela de CFK y Grabois: distancia prudente y llamado a la unidad

El gobernador no participó de las conversaciones para retener al dirigente social. En La Plata desdramatizan y reiteran que la negociación seguirá hasta el 17.

