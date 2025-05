En su pago chico, Martín Llaryora mostró los números oscuros de la gestión de Javier Milei

En vísperas a un nuevo 25 de Mayo, al mandatario nacido y criado en San Francisco parece haberle irritado la frase del vocero y legislador porteño electo, Manuel Adorni , quien llamó a los gobernadores a hacer patria y bajar los impuestos. Con el tono elevado y su verba característica, Llaryora dejó en claro que no es parte de este gobierno al que –dijo- acompañó en diferentes medidas para ordenar la macroeconomía y bajar la inflación, pero que hoy entiende que está ingresando en otra fase que se desvía del camino hacia la producción.

Llaryora aseguró que no le prestó atención a las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza se impuso. La declaración la hizo cuando visitó San Francisco esta semana para habilitar las obras de puesta en valor de la Residencia Infanto Juvenil de Varones . La institución alberga a 15 niños y jóvenes que están bajo protección del Estado provincial. La inversión fue de $253.863.557, que incluyó además la compra de un minibus para traslados.

Y como yapa, se acordó del estado deplorable de algunas rutas nacionales que pasan por la provincia. Sobre todo la 158, a la cual calificó como la “ruta de la muerte”.

Los números rojos que mostró en San Francisco

Dato mata a relato. Desde ese concepto, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero expuso los aumentos sufridos en el último tiempo a causa de la inflación en su cartera, los cuales atentan contra su funcionamiento.

La funcionaria contó que el programa más importante de la política social de la provincia de Córdoba, que es el Paicor, implica una inversión de $20 mil millones mensuales para que 300 mil chicos y chicas coman en las escuelas provinciales. El 70% de los estudiantes de las escuelas públicas de todo el territorio cordobés son asistidos mediante este programa. Respecto a 2024, se incrementó la ayuda casi un 20%.

Llaryora junto a ministra Liliana Montero.jpg En San Francisco se reinauguró la Residencia Infanto Juvenil de Varones. La ministra Liliana Montero acompañó al gobernador Martín Llaryora.

Montero explicó que el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Humano, sólo para las políticas de infancia tuvo un aumento promedio del 302% en sólo los dos últimos años. Otras áreas, como los centros socioeducativos y las Salas Cuna registraron un incremento presupuestario de más del 500%.

La ministra también indicó que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), de la cual dependen las residencias como la reinaugurada en San Francisco, tuvo una suba bianual del 289% en su presupuesto. “La inflación fue del 117% en 2024 y hay una proyección del 28% en el Presupuesto de 2025. Las empresas privadas proyectan un 33%, entonces estamos en un 150% en la proyección inflacionaria respecto a la inversión en infancia”, destacó.

“El Gobierno nacional ha decidido aplicar la motosierra en sectores altamente vulnerables de la sociedad como la infancia, la discapacidad y los adultos mayores. Había dos alternativas: aplicar la misma receta y ejecutar recortes o comprometerse con los sectores más vulnerables. Elegimos lo segundo”, afirmó Montero.

Retenciones, rutas y el pedido de reflexión hacia Javier Milei

Llaryora le pidió a Milei que reflexione y enderece el camino hacia el desarrollo y la producción, con los argentinos adentro. Agregó que mientras la Nación recorta, Córdoba continúa invirtiendo. Insistió en su queja por la vuelta de las retenciones considerándolo “un retroceso tremendo y un saqueo”.

Tras ello, recordó que se prometió que este impuesto iba a desaparecer y acusó al gobierno de actuar con “picardía” al anunciar la baja de impuestos coparticipables mientras se suben los no coparticipables. “Si bajás los impuestos coparticipables, invitá a la foto a los gobernadores porque es la plata de todos la que están usando”, ironizó.

Antes de emprender viaje hacia la Capital, se acordó del estado de las rutas, sobre todo de la nacional 158, donde un trayecto dentro del departamento San Justo está totalmente deteriorado: “Es la ruta de la muerte y prometieron dos veces que iba a arreglarla. Vamos a esperar, pero si no lo hacen, la arreglaremos los cordobeses”. Luego pidió que se le transfiera a la provincia la Ruta Nacional 19 de una vez para finalizar la autopista: “Ya que no hacen obras, que por lo menos no molesten y nos permitan hacerlas”, cerró.

Las giras por el interior de las referencias del cordobesismo empiezan a tener otro tono rumbo a octubre.