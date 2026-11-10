Ignacio Torres entregó viviendas a empleados de comercio junto a Merino y Béliz en Trelew

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres , encabezó este martes en Trelew una nueva entrega de viviendas destinadas a familias del Sindicato Empleados de Comercio (SEC) . El dato político fue la presencia de Alfredo Béliz , titular del gremio y referente del peronismo díscolo, junto al intendente radical Gerardo Merino , aliado del mandatario provincial.

En el marco de la presentación de un nuevo modelo habitacional provincial, que busca facilitar el acceso a la casa propia mediante un sistema de financiamiento adaptado a la realidad económica de los trabajadores, la presencia de Beliz estaba justificada por su cargo en la organización sindical. Sin embargo, su rol dentro del sector peronista que no comulga con las autoridades del PJ le otorgó un significado adicional a la foto en la Patagonia .

La oposición de Beliz a la cúpula del PJ chubutense quedó plasmada en el armado blue que lideró en 2025 y que partió al electorado justicialista. Su sintonía con el oficialismo provincial parece seguir gozando de buena salud.

Durante el acto, Nacho Torres entregó las llaves de 29 viviendas y destacó el trabajo conjunto entre el gobierno provincial, la municipalidad de Trelew y el sector sindical para desarrollar soluciones habitacionales que permitan a las familias dejar de alquilar y comenzar a pagar por su propia casa.

El proyecto habitacional contempla un total de 59 unidades, ubicadas en inmediaciones del Polideportivo del SEC, entre las calles Azopardo, Etcheverría, Galina y Mármol, y una inversión provincial informada de $3568 millones.

Durante su discurso, Torres destacó que el nuevo esquema habitacional surgió de la necesidad de encontrar una alternativa para aquellos trabajadores que, pese a contar con ingresos estables, no podían afrontar simultáneamente el pago de un alquiler y la construcción o compra de una vivienda.

“Por eso nos pusimos a pensar cómo podíamos hacer para darle la posibilidad de tener su casa propia a aquel vecino que todos los días se levanta temprano para ir a trabajar”, dijo el gobernador y explicó que “con creatividad e inteligencia, a través de Chubut Fideicomisos, por primera vez impulsamos un plan de viviendas para un trabajador que hoy no va a tener que duplicar el pago del alquiler y de la vivienda”.

El mandatario precisó que “estas viviendas van a tener seis meses de gracia para que los beneficiarios puedan terminar de mudarse, y además van a pagar la mitad de lo que estaban pagando de alquiler, viviendo ya en sus propias casas”.

Asimismo, reconoció el compromiso de los representantes del sector mercantil y destacó especialmente el trabajo de Alfredo Béliz, quien acercó la necesidad de desarrollar un programa habitacional que contemplara las dificultades económicas de los trabajadores y ofreciera previsibilidad a largo plazo.

Más de 600 familias beneficiadas en Chubut

Torres confirmó que el esquema implementado a través de Chubut Fideicomisos se extenderá a distintas localidades de Chubut, con el objetivo de brindar soluciones habitacionales a más de 600 familias.

“Es muy difícil administrar recursos que son escasos, pero cuando se hace entendiendo la realidad de cada sector, las cosas se pueden concretar”, aseguró.

En esa línea, destacó que esta primera entrega representa el resultado de una iniciativa surgida del diálogo entre los trabajadores, sus representantes sindicales y los gobiernos provincial y municipal.

Durante su intervención, Torres también destacó la importancia de recuperar y finalizar obras que permanecieron paralizadas durante años, y mencionó como ejemplos la Doble Trocha Trelew-Puerto Madryn y el Hospital de Alta Complejidad María Humphreys.

“Hoy vemos que se está terminando la Doble Trocha Trelew-Puerto Madryn, y recuerdo que, cuando asumimos, parecía casi imposible pensar en terminar una obra por la cual se pagó casi cinco veces lo que cuesta durante prácticamente veinte años”, señaló.

En ese sentido, recordó que el Hospital de Trelew, que durante años permaneció sin finalizar, hoy se encuentra equipado y funcionando.

“Estamos demostrando que, incluso en épocas muy complejas a nivel nacional, cuando los chubutenses nos ponemos de acuerdo, las cosas suceden”, expresó.

Socios en Chubut

Merino destacó el impacto que representa para las familias acceder a su primera vivienda y valoró el trabajo conjunto que permitió concretar el proyecto. Además, recordó que la iniciativa formó parte de los primeros compromisos asumidos en 2023 y destacó que hoy se traduce en una obra finalizada y nuevas familias que pueden acceder a su hogar.

A su turno, Béliz destacó la importancia de la articulación entre el gobierno provincial, el municipio y el sindicato. “Este es un día importante para nosotros. Como gremio trabajamos para eso porque la función del sindicalismo es buscar el bien común”, expresó.

“Logramos trabajar junto al gobernador, sabiendo lo importante que es poder contar con una cuota accesible, sabiendo que los salarios hoy no alcanzan. Esa posibilidad hoy se hizo realidad”, afirmó.