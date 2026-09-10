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Ignacio Torres juntó a Damián Biss y Gerardo Merino en la apertura de sobres por la autovía Rawson-Trelew

El encuentro toma relevancia luego del debate que quedó de la interna de la UCR de Chubut. Las característica de una obra estratégica para la provincia.

Por Letra P | Periodismo Político
Ignacio Torres juntó a Damián Biss y Gerardo Merino en la apertura de sobres por la autovía Rawson-Trelew

Ignacio Torres juntó a Damián Biss y Gerardo Merino en la apertura de sobres por la autovía Rawson-Trelew

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó junto a los intendentes Gerardo Merino y Damián Biss la apertura de sobres para la construcción de la Autovía Rawson-Trelew, una obra estratégica que fortalecerá la conexión entre ambas ciudades. La Casa de Gobierno provincial fue el lugar que volvió a juntar a los intendentes radicales enfrentados en la interna de la UCR.

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La empresa Semisa S.A. fue la única empresa oferente y presentó una propuesta económica de $56.350.553.478,78 para ejecutar los trabajos.

Una obra clave para la conexión entre Rawson y Trelew

El proyecto se enmarcó en el Plan Galina y contempló una intervención de 15 kilómetros entre el Puente Néstor Kirchner, en Rawson, y la rotonda de la avenida Hipólito Yrigoyen, en el acceso a Trelew. La iniciativa preve una autovía de cuatro carriles, dos por cada sentido de circulación. Los trabajos también incluyen un separador central, nuevas colectoras, retornos y accesos, además de la construcción y remodelación de seis rotondas. El proyecto incorpora iluminación, señalización horizontal y vertical, barreras de contención y otras tareas complementarias.

La licitación estableció un plazo de ejecución de 24 meses corridos. Para Torres, la infraestructura forma parte de un proceso de transformación de recursos provinciales en obras consideradas prioritarias para la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo productivo. Durante el acto, el gobernador destacó el acuerdo de compensación de deuda alcanzado con el gobierno nacional y sostuvo que permitió destinar recursos a infraestructura. “Los 360 millones de dólares de desendeudamiento logrados en esta provincia nos permitieron salir de la clandestinidad financiera”, afirmó el gobernador.

Torres también repasó otras obras ejecutadas con fondos provinciales y mencionó la reconstrucción de la Ruta 40 y la finalización de la Ruta 3 entre Puerto Madryn y Trelew. Según señaló, esos proyectos habían sufrido demoras durante años.

El mandatario vinculó además el nuevo corredor con el desarrollo turístico y logístico de la región. En ese sentido, sostuvo que el enlace debía continuar hacia Rawson, donde destacó la actividad portuaria, y planteó el fortalecimiento de Playa Unión como destino turístico.

Merino y Biss destacaron el impacto para la Patagonia

Los anuncios en la Casa de Gobierno reunieron a los dos intendentes radicales más importantes de la provincia, enfrentados en el debate interno de la UCR de Chubut. Ambos dejaron a un costado las diferencias que escalaron durante la campaña para la interna partidaria que terminó ganando Merino para destacar la importancia de las obras que uniran las ciudades que los radicales gobiernan.

El intendente de Rawson, Damián Biss, consideró que la licitación resultó “muy significativa para toda la región” y remarcó que la obra permitiría atender problemas de seguridad vial y circulación en los horarios de mayor tránsito. Biss también señaló la importancia del corredor para la actividad portuaria y logística de la capital provincial. “Esta obra, de la que se viene hablando hace mucho tiempo, viene a resolver temas muy importantes como la seguridad vial y la fluidez vehicular en horarios pico”, expresó.

Por su parte, el intendente de Trelew, Gerardo Merino, destacó la capacidad del gobierno provincial para transformar deuda en obra pública. El jefe comunal definió el proyecto como “una obra central para Trelew y para la capital de Chubut”, por su impacto sobre la producción, la pesca, el turismo y el tránsito regional.

Merino también subrayó que la infraestructura generaría empleo y potenciaría el desarrollo de la zona. La iniciativa quedó así incorporada a un corredor que concentra una elevada circulación diaria y conecta actividades administrativas, comerciales, productivas y turísticas del Valle Inferior del Río Chubut.

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