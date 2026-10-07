Ignacio Torres provincializa su estrategia y analiza votar en agosto si la Casa Rosada voltea las PASO

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres , dejó abierta la posibilidad de que la provincia vote en agosto de 2027 y ratificó que competirá con Despierta Chubut , su armado provincial, con una estrategia centrada en separar la discusión local de la disputa nacional y preservar una identidad política propia.

La fecha todavía no fue definida y quedó condicionada por el escenario electoral que termine configurándose a nivel nacional. Sin embargo, la posibilidad de votar en agosto aparece como la posibilidad más fuerte si La Libertad Avanza logra reunir las voluntades necesarias en el Congreso para voltear las PASO .

Torres volvió a poner en primer plano la intención de establecer un calendario propio para la renovación de autoridades provinciales. "En Chubut vamos a discutir Chubut y eso implica tener dos comicios diferenciados, porque siempre lo hicimos así y hay que honrar ese compromiso de discutir lo nuestro", dijo.

Durante una conferencia de prensa en Esquel , Torres volvió a defender la separación entre los comicios provinciales y nacionales. El gobernador sostuvo que la decisión respondía a la necesidad de que los ciudadanos pudieran discutir las prioridades del distrito sin que la competencia presidencial o legislativa nacional absorbiera el debate.

La definición apuntó a consolidar una estrategia que el oficialismo provincial ya había planteado en anteriores oportunidades: construir una elección alrededor de los intereses del distrito y evitar que el resultado quede condicionado por las disputas entre las principales fuerzas nacionales.

Ignacio Torres ya definió que en Chubut se discutirá el modleo provincial y no a Milei.

En ese esquema, la posibilidad de votar en agosto funcionaría como una herramienta para reforzar la autonomía del proceso electoral provincial. No obstante, Torres evitó confirmar una fecha y señaló que todavía quedaba tiempo para establecer el calendario definitivo. Para eso, todavía resta saber qué pasará con las elecciones primarias a nivel nacional.

Torres es uno de los mandatarios del PRO que mantiene su propia negociación con la Casa Rosada y la estrategia del parido que comanda Karina Milei. Su relación es zigzagueante, no sólo porque las políticas nacionales suelen golpear en la provincia de modo contundente, sino porque, incluso, Chubut no figura entre las más favorecidas por los envíos nacionales que ayudan a los gobernadores a palia la crisis. Más bien, todo lo contrario.

Despierta Chubut como identidad provincial

Por eso, la otra definición política relevante que Torres viene sosteniendo es la idea que deja a un costado cualquier acuerdo que lo ubique debajo del ala libertaria. El gobernador ya confirmó que participará de las elecciones con su sello, Despierta Chubut, y desde hace tiempo apunta a instalar al frente como una construcción propia, diferenciada de los partidos y liderazgos que disputarán el poder a nivel nacional.

“Nosotros vamos a ir a las elecciones como Despierta Chubut y queremos que quede grabado a fuego que hay un frente que defiende los intereses de la provincia y que no tiene nada que ver con Cristina, ni el gobierno nacional o con cualquier liderazgo nacional, porque lo que nosotros tenemos que discutir es Chubut”, sostuvo en Esquel.

Aunque su administración mantiene canales de diálogo con la Casa Rosada, la estrategia electoral provincial busca evitar que ese vínculo se transforme en una dependencia política frente a La Libertad Avanza.

El calendario provincial atado a las PASO

La definición del cronograma se produce mientras el Gobierno nacional intenta avanzar en el Congreso con una reforma electoral que incluye la discusión sobre las PASO. La Casa Rosada también busca aprobar el Presupuesto 2027 y otras iniciativas antes de que finalice el período de sesiones ordinarias.

La eliminación de las PASO aparece como uno de los principales objetivos libertarios, aunque las negociaciones con los gobernadores muestran dificultades. En ese escenario, los mandatarios provinciales conservan margen para definir sus propias estrategias y evitar que el calendario nacional condicione sus elecciones locales.

Nacho Torres fue uno de los gobernadores que viajo a París junto al presidente Javier Milei.

Para Chubut, la discusión tiene una particularidad porque el oficialismo provincial pretende que la elección permita evaluar la gestión y los intereses del distrito antes que las grandes disputas partidarias nacionales. El eventual adelantamiento a agosto se inscribe dentro de esa lógica, por lo que la eliminación o suspensión de las primarias terminarían convirtiéndose en un elemento a favor de esa estrategia.

La resolución sobre el futuro de las PASO también acelerará la estartegia libertaria a nivel nacional y en las provincias, situación que obligará a La Libertad Avanza a mostrar las cartas con las que definitivamente jugará el partido en las elecciones 2027.