Ignacio Torres anunció un plan para refinanciar deudas de tarjetas para estatales en Chubut.

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres , anunció un plan para refinanciar deudas de tarjetas de crédito del Banco del Chubut . La medida alcanza a empleados de la Administración Pública Provincial y contempla un año de gracia, una tasa fija del 25% durante 24 meses y hasta 72 cuotas.

La iniciativa amplía el Programa de Alivio Financiero que la provincia ya había puesto en marcha para atender situaciones de sobreendeudamiento. El nuevo esquema incorpora las obligaciones en mora de tarjetas emitidas por la entidad bancaria provincial y mantiene las condiciones preferenciales previstas para deudas con mutuales y cooperativas.

Según explicó Torres, los trabajadores estatales podrán acceder a una alternativa para cancelar y refinanciar sus compromisos con tarjetas. El programa establece un período de gracia de 12 meses para el pago del capital, mientras que la tasa permanece fija en 25% durante los primeros 24 meses. El plazo máximo llega a 72 cuotas, una extensión que buscó reducir el peso de las obligaciones sobre los ingresos mensuales.

La herramienta se suma al programa destinado a obligaciones contraídas con mutuales y cooperativas, que, de acuerdo con lo informado por el mandatario, ya había permitido aliviar la situación económica de más de 600 familias de distintos puntos de Chubut.

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En paralelo, el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de Ley de Alivio al Sobreendeudamiento . La propuesta busca ampliar el alcance de las medidas para personas con dificultades para cumplir con préstamos personales o tarjetas de crédito en mora. El proyecto contempla a residentes de Chubut cuyos ingresos familiares fueran inferiores a diez salarios mínimos, vitales y móviles, además de otras condiciones previstas en la iniciativa. Para esos casos, se propusieron créditos especiales destinados a refinanciar las obligaciones financieras.

La propuesta establece una Tasa Nominal Anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses. Las entidades financieras que adhirieran al esquema podrían ofrecer tasas menores o períodos de devolución más extensos. Como incentivo para la participación de los bancos, la iniciativa plantea una reducción del 50% en la alícuota de Ingresos Brutos sobre los ingresos generados por esos créditos.

Con esa batería de medidas, el gobierno provincial busca ampliar las alternativas disponibles para hogares con dificultades financieras en medio del drama nacional de los endeudados que ya motorizó acciones estatales en la mayoría de provincias del país.

El límite a los descuentos sobre los salarios de los estatales

El proyecto también incorpora un régimen de protección salarial para los trabajadores del sector público provincial. Los descuentos correspondientes a préstamos y otras obligaciones alcanzadas por la normativa no podrían superar el 25% de la remuneración bruta. Además, una vez aplicadas las deducciones, cada trabajador debería conservar como mínimo un ingreso equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil. La propuesta, además, excluye las asignaciones familiares de cualquier descuento.

Por otra parte, el texto fijó un límite para el Costo Financiero Total de los créditos cobrados mediante descuento de haberes. Como referencia, se tomaría la tasa correspondiente a préstamos personales que el Banco del Chubut informara de manera mensual.

El conjunto de medidas planteado por el gobierno de Chubut quedó así orientado a reducir el impacto de las deudas sobre los ingresos de los trabajadores y a ofrecer alternativas de pago con condiciones más previsibles. La refinanciación de tarjetas constituye la primera ampliación del programa vigente, mientras que el proyecto de ley busca extender esa protección a otros casos de sobreendeudamiento.