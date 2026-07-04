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CAMINO A 2027

Karina Milei puso en marcha en Misiones el plan para la reelección de Javier Milei

La titular de La Libertad Avanza lanzó en Posadas la Escuela de Dirigentes. Aseguró que su objetivo es construir el camino para un nuevo mandato presidencial.

Por Letra P | Periodismo Político
Karina Milei en Misiones.&nbsp;

Karina Milei en Misiones. 

Karina Milei en Misiones.&nbsp;

Karina Milei en Misiones. 

Karina Milei en Misiones.&nbsp;

Karina Milei en Misiones. 

La presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, encabezó este sábado en Posadas el lanzamiento de la Escuela de Dirigentes de LLA Misiones y confirmó que el espacio ya trabaja con la mira puesta en la reelección del presidente Javier Milei en 2027. La acompañaron Martín Menem, Adrián Núñez y Diego Hartfield.

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La actividad se desarrolló en el Hotel Julio César de la capital misionera y reunió a dirigentes, legisladores, referentes locales y militantes de distintos puntos de la provincia. También participó la diputada nacional Maura Gruber, además de autoridades partidarias y equipos técnicos que tendrán a cargo la formación de los futuros cuadros políticos del espacio.

La iniciativa forma parte de la estrategia nacional de La Libertad Avanza para consolidar su estructura en los 24 distritos del país mediante la capacitación de dirigentes, el fortalecimiento institucional y la construcción de nuevos liderazgos.

Karina Milei confirmó el objetivo de la reelección

Durante su discurso, Karina Milei agradeció el respaldo recibido por el partido en Misiones y destacó la importancia de formar dirigentes para sostener el proyecto político del oficialismo.

"Nosotros hemos venido muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo y el voto. Les decíamos que necesitábamos tener más gente en el Congreso y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado. Por eso, principalmente, gracias por tanto apoyo", expresó.

La dirigente sostuvo además que la Escuela de Dirigentes ya comenzó a implementarse en distintas provincias para expandir el partido y consolidar su presencia territorial. "La estamos poniendo en marcha en muchas provincias para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina y seguir llenando todo el país de violeta", afirmó.

La definición política más contundente llegó al referirse al futuro electoral del espacio. "Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027", aseguró.

Martín Menem pidió formar dirigentes para sostener el modelo

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, destacó el trabajo que lleva adelante Karina Milei en el armado nacional del partido y sostuvo que la consolidación territorial resulta clave para respaldar la gestión del Gobierno.

"Primero, el agradecimiento a Karina Milei por continuar apuntalando a La Libertad Avanza en cada rincón de la Argentina", señaló.

Además, afirmó que el trabajo realizado desde la llegada del oficialismo al poder permitió avanzar con distintas iniciativas parlamentarias y convocó a los nuevos militantes a prepararse para defender el proyecto libertario. "Empiecen a formarse con las ideas del Presidente. Para que el país salga adelante tenemos que sostener este modelo", remarcó.

Por su parte, el presidente de LLA Misiones, Adrián Núñez, consideró que la apertura de la escuela constituye "una decisión estratégica para terminar de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la provincia" y aseguró que el desafío será construir una alternativa política con identidad propia.

La Libertad Avanza fortalece su estructura en Misiones

El diputado nacional Diego Hartfield sostuvo que la propuesta apunta a incorporar ciudadanos sin experiencia política para que puedan participar activamente en el desarrollo del espacio libertario.

"Este espacio no es solamente una escuela: es una oportunidad para que muchos misioneros que nunca participaron en política puedan formarse, involucrarse y ser protagonistas del cambio que está viviendo la Argentina", afirmó.

Durante el acto también fueron presentados los objetivos académicos y el equipo de directores integrado por Gerardo Alonso Schwarz, Eduardo Cazenave, Daniel Ricardo García y Martín Ayala.

Al finalizar la actividad, Karina Milei encabezó una reunión con dirigentes provinciales para avanzar en la organización territorial de La Libertad Avanza en Misiones, con el objetivo de ampliar la estructura partidaria y consolidar el armado político de cara a los próximos desafíos electorales.

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