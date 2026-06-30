Hugo Passalacqua se enfoca en la gestión y toma distancia de Encuentro Misionero

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, en una de sus últimas apariciones nacionales, en el CFI junto a Diego Santilli y su par santiagueño, Elías Suárez.

El gobernador Hugo Passalacqua toma distancia del germinal armado de Encuentro Misionero y concentra su actividad en la gestión, evitando confrontar con sus compañeros de ruta en la provincia de Misiones . Por ahora, el mandatario se mantiene alejado del flamante partido provincialista.

Como lo viene contando Letra P , el armado del provincialismo en la tierra colorada reconvirtió al Partido de la Concordia Social , base del Frente Renovador de la Concordia , en Encuentro Misionero. Con la impronta de Carlos Rovira , el nuevo armado busca nutrirse de las nuevas expresiones para aggiornar el armado a los tiempos que corren y proyectar un modelo de provincia para los próximos años.

El armado que ya recorre la provincia, impulsa proyectos que cambiarán las reglas electorales en Misiones y anticipa la presencia de candidatos en todos los municipios del territorio no tiene al gobernador sentado en la mesa chica. Passalacqua lo sabe, pero no le gusta. Por eso, decide desandar su propio camino con la gestión como principal capital.

Con el gobernador en silencio sostenido, el jefe de Gabinete de la provincia, Carlos “Kako” Sartori , hace las veces de portavoz de la postura que toma distancia de Encuentro Misionero. “El partido que integrábamos no existe más”, dijo días atrás, para luego afirmar que el gobernador no forma parte de la nueva estructura.

En Misiones apenas unos pocos se animan a hablar de ruptura, aunque todos reconocen que la dinámica política ingresó en otra etapa, inédita desde el desembarco de Rovira en el poder provincial. Con la fuerza que le da la caja de herramientas de la gestión, Sartori fortalece la relación con los intendentes que apoyan a la administración provincial, más allá de las diferencias internas. En tiempos de crisis, tampoco es que quedan muchas opciones.

Passalacqua y Sartori con intendentes El gobernador Hugo Passlacqua y el coordinador del gabinete, Carlos Sartori, junto a intendentes en Ruiz de Montoya.

Fue Sartori el que organizó el encuentro que reunió a más de 60 intendentes con el gobernador en Ruiz de Montoya. Allí firmaron un documento en el que se comprometieron a crear una mesa política y técnica para coordinar políticas públicas y mejorar la respuesta estatal en todo el territorio. No se mencionó a Rovira. Ni por la positiva ni por la negativa.

Muchos de esos intendentes participaron luego de reuniones de Encuentro Misionero, por eso el armado provincial pide cautela a la hora de plantear escenarios futuros. Entre los jefes comunales reunidos en Ruiz de Montoya, hay muchos que aparecen hoy en el listado de autoridades de Encuentro Misionero, en el que Passalacqua es vicepresidente segundo. Por eso hay quienes vaticinan una andanada de renuncias al nuevo espacio, aunque el destino de esos movimientos es realmente una incógnita.

El armado de Carlos Rovira

A mediados de abril, antes que nadie en el país, Rovira anunció la creación de Encuentro Misionero, el espacio provincialista con el que propone pelear las elecciones 2027. Con la proclamada intención de oxigenar el armado, un mes más tarde anunció que que no estará en la boleta por primera vez desde 1999.

La decisión, según dijo el propio Rovira, busca garantizar igualdad de oportunidades dentro de un nuevo armado que él define como horizontal y desprovisto de jerarquías. La movida también fue entendida como una señal de largada para quienes, desde el territorio, buscan la oportunidad para ocupar cargos que desde hace años vienen sosteniendo los jefes distritales.

Reunión encuentro Misionero 22 05 2026 Carlos Rovira en el centro de uno de las reuniones de Encuentro Misionero.

Mientras todo eso sucedía, la foto de los intendentes con Passalacqua fue considerada como el acto fundacional de una actitud que empezó a marcar las distancias. Horas más tarde, con algunos de los jefes comunales que había estado con el gobernador revalidando su compromiso de lealtad, Rovira anunció que el espacio propondría que la Legislatura elimine la reelección indefinida en los municipios.

La política continúa en Misiones

Con todo, la explicación de los ruidos que se suceden en los pasillos misioneros parecen tener que ver con el rumbo de la estrategia que, por lo menos hasta ahora, siempre dependió de una mesa comandada por el fundador del espacio. Passalacqua es el único dirigente que, además del propio Rovira, fue dos veces gobernador, de manera no consecutiva. Todo parece indicar que quiere ganar la tercera.

En el fondo, no hay grandes diferencias programáticas. Los dos sostienen un buen diálogo con el gobierno de Javier Milei y coinciden en que las cordiales relaciones institucionales con la Casa Rosada son fundamentales para el beneficio de la gestión provincial. Desde esa lógica se explica la postura que los representantes misioneros asumen en el Congreso y que muchos acusan a la distancia.

Sin embargo, La Libertad Avanza asegura que enfrentará al oficialismo misionero y en la provincia aseguran que el misionerismo apoyará a algunos de los candidatos presidenciales que enfrentarán al mileísmo. Esta semana, Passalacqua recibió a Sergio Uñac, que también se encontró con referentes del PJ y con el exgobernador y diputado Oscar Herrera Ahuad, que se mantiene entre los más cercanos a Rovira.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2071598862133809187&partner=&hide_thread=false Uñac se reunió con Passalacqua en Misiones en el marco de la gira nacional con la que busca fortalecer su proyección presidencial



Hablaron de producción y economías regionales, ejes de una agenda que incluye visitas a una tabacalera, una cooperativa de trabajo y la sede del… pic.twitter.com/DHMso8yQFL — LETRA P (@Letra_P) June 29, 2026

Ambos habían coincidido con el sanjuanino en las ligas de mandatarios federales que gobernaron entre 2015 y 2023. En Misiones, avisan que si viaja Kicillof o cualquier otro referente nacional, las puertas de los encuentros y las conversaciones también se abrirán. Misiones fue uno de los últimos destinos de Diego Santilli cuando sólo era ministro del Interior y, a comienzos de mes, se juntó con Rovira y con el gobernador. Por separado.