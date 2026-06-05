Diego Santilli visitó Misiones para afianzar una agenda de ida y vuelta con Carlos Rovira y Hugo Passalacqua

De visita por Misiones , Diego Santilli se reunió con el gobernador Hugo Passalacqua y con el líder de Encuentro Misionero , Carlos Rovira . La agenda giró en torno a temas estratégicos relacionados con la gestión provincial y las iniciativas parlamentarias en la Legislatura y el Congreso .

Con Rovira al frente del nuevo sello del misionerismo, el ministro del Interior analizó la reforma política que llevará adelante la provincia y que incluye iniciativas que La Libertad Avanza intenta impulsar, por ahora sin suerte, a nivel nacional. Las más destacadas: la implementación de la boleta única partidaria y la Ley de Ficha Limpia .

Destacando el rol de Misiones en el Congreso, ambos referentes intercambiaron visiones sobre la coyuntura política nacional y la situación de la región. Vale recordar que Rovira acaba de lanzar una propuesta para emitir un bono multipropósito con la intención de empujar las obras necesarias para empujar las economías regionales misioneras. Con el debate en la provincia casi cocinado, necesitará el visto bueno del Palacio de Hacienda , para lo cual el ministro del Interior se convertirá en un interlocutor clave.

Uno de los ejes centrales fue la reforma política impulsada por Encuentro Misionero , que despertó el interés de Santilli. Como ya contó Letra P , la iniciativa del refresh misionerista busca cambiar el viejo modelo a partir de una ley de lemas acotada, la implementación de la boleta única partidaria y la aplicación de la ficha limpia en la selección de candidatos. La semana pasada, Rovira sumó a ese menú el análisis de terminar con las reelecciones indefinidas de los intendentes.

DISCUSIÓN 2027 Rovira renueva la estrategia en #Misiones : Ficha limpia y nueva boleta para evitar el carnaval de lemas https://t.co/GwMArcYhm2 @CesarPuchetaok pic.twitter.com/YKuc0tGquq

Estas herramientas, que según el misionerismo buscan reforzar la confianza pública en el sistema político provincial, son vistas con entusiasmo por la Casa Rosada, que busca avanzar en una dirección similar. Rovira ya le dio el visto bueno a los cambios que el mileísmo pretende pero no llegar a concretar por falta de apoyos.

El misionerismo en el Congreso

Entre los principales puntos abordados en la reunión se destacó el papel de los legisladores misioneros en el ámbito del Congreso. Santilli agradeció el acompañamiento brindado a proyectos impulsados por la gestión del presidente Javier Milei y pidió fortalecer esa relación.

Rovira, como lo viene haciendo desde hace tiempo, le recordó la postura provincial de apostar a que el gobierno nacional tenga las herramientas necesarias para llevar adelante las políticas que considere necesarias. En la lectura norteña, fue el electorado nacional quien mandató a Milei para poder hacerlo. En 2023 y en 2025.

Santilli destacó la actitud de diálogo y la búsqueda de consensos por parte de los representantes de Misiones, a quienes consideró clave para avanzar en iniciativas de alcance nacional. En paralelo, el encuentro incluyó un repaso de la agenda federal y los desafíos de gestión compartidos entre la Nación y la provincia.

El mano a mano con Hugo Passalacqua

La jornada también contempló la continuidad del diálogo con el gobernador Passalacqua, quien recibió a Santilli en un segundo encuentro que incluyó una agenda más relacionada con la gestión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/passalacquaok/status/2062953802928410923&partner=&hide_thread=false Reunión de trabajo para los misioneros con el ministro del Interior Diego Santilli. ¡Gracias por la visita! pic.twitter.com/vsuDIDec6J — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) June 5, 2026

El encuentro se dio luego de la reunión que todos los gobernadores del Norte Grande habían tenido con Santilli en el CFI, donde reiteraron reclamos relacionados con las agendas provinciales y, puntualmente, sobre la posibilidad de acordar la implementación de un subsidio a la electricidad durante los meses del verano. El llamado beneficio para Zonas Cálidas.