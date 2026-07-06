Misiones: Hugo Passalacqua sobrevuela la interna del oficialismo para dedicarse de lleno a la gestión

Hugo Passalacqua se concentra en la gestión y evita escalar la discusión que divide aguas en Misiones . Alejado del Encuentro Misionero de Carlos Rovira , el gobernador trabaja por su reelección con el apoyo central de los intendentes y los logros de la administración provincial como principal baluarte.

CAMINO A 2027 Karina Milei puso en marcha en Misiones el plan para la reelección de su hermano

En medio de una discusión que divide aguas en la provincia norteña , el gobernador avanza en las obras que apuntan a fortalecer la presencia territorial del armado y, en el marco de los coletazos de la economía nacional en la provincia, anunció medidas destinadas a mejorar la situación económica de las pymes y las familias misioneras.

A días de haber implementado la suspensión del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se conoce con el nombre de “aduana paralela”, las políticas provinciales incluyen herramientas de refinanciación y acciones para ampliar el acceso a servicios esenciales.

“El acceso al agua potable es una de las obras que más transforma la vida de las familias. En Almafuerte pusimos en funcionamiento una nueva perforación que fortalecerá el abastecimiento para vecinos de la zona y mejorará su calidad de vida”, dijo Passalacqua respecto de las obras que beneficiarán a los vecinos de Almafuerte , Bonpland y Andrade .

El mandatario misionero, que avanza en su apuesta por fortalecer la presencia del Estado provincial en el territorio en abierta alianza con los intendentes, también felicitó al equipo del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS) y a las autoridades municipales que participaron del proyecto.

La perforación quedó habilitada el pasado 3 de julio y alcanza los 245 metros de profundidad. Permitirá abastecer de manera permanente a unas 25 familias que hasta ese momento dependían del suministro mediante camiones cisterna.

Cambio de época en Misiones

A comienzos de mes, la Agencia Tributaria Misiones (ATM) puso en marcha la suspensión del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los controles fiscales de ingreso a la provincia, que históricamente la oposición en el Norte Grande denunció con el nombre de “aduana paralela”. La medida tendrá una vigencia inicial de 12 meses y alcanzará a unas 16.500 pequeñas y medianas empresas.

El subdirector de la ATM, Gabriel Petta, explicó que el nuevo esquema permitirá mejorar la liquidez de los contribuyentes mediante un sistema más simple y digital. También indicó que cerca de 873 grandes empresas continuarán bajo un régimen mensual simplificado.

Además, el funcionario confirmó que, desde el próximo 1 de agosto, dejarán de aplicarse retenciones anticipadas sobre billeteras virtuales para pequeños contribuyentes con acreditaciones mensuales de hasta $2.184.404. Según precisó, la decisión beneficiará a cerca de 200 mil misioneros.

Recibí con mucha alegría a representantes de las empresas y cooperativas yerbateras misioneras distinguidas en el primer Mundial de la Yerba Mate. En ese marco, pusimos en marcha una nueva línea de créditos por más de $200 millones para acompañar su crecimiento y seguir… pic.twitter.com/DZmTgSxcUY — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) July 3, 2026

En paralelo, el gobierno provincial anunció una línea de créditos destinada a empresas y cooperativas yerbateras que fueron distinguidas en el primer Mundial de la Yerba Mate. La medida, señalaron desde la gestión, busca facilitar el financiamiento para la compra de materia prima, packaging, ampliación de la producción, logística de comercialización y otras inversiones vinculadas al crecimiento de las firmas.

La medida alcanzará a las 14 marcas que participaron del certamen internacional, contempla una inversión superior a los 200 millones de pesos y responde al incremento de la demanda que registraron varias marcas luego de su participación en el certamen internacional.

Paliar la crisis en tiempos de Javier Milei

Con la caída de la actividad y la baja de los recursos coparticipables como telón de fondo, la provincia también apuesta a buscar soluciones en el plano financiero. El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, advirtió sobre el crecimiento del endeudamiento de los hogares a nivel nacional y destacó las herramientas implementadas por el gobierno provincial para contener esa situación.

“Es la mora más alta en 20 años”, afirmó el ministro, que recordó la prórroga del plan de refinanciación de deudas con Banco Macro hasta el próximo 31 de julio, junto con el tope del 39% para los descuentos por préstamos sobre los haberes del personal público y jubilados.

Según explicó, las medidas apuntan a evitar el sobreendeudamiento y preservar el poder adquisitivo de las familias misioneras.