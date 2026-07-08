Con el debut de Diego Santilli, se reunió la mesa política con miras a 2027

Diego Santilli encabezó este miércoles en la Casa Rosada el primer encuentro de la mesa política desde que accedió al cargo de jefe de Gabinete, tras la escandalosa salida de Manuel Adorni . Con Karina Milei en la cabecera, y ante un selecto de grupo de funcionarios libertarios, el ministro coordinador dio detalles de las conversaciones con los gobernadores para reimpulsar la agenda libertaria, que podría sentar un precedente acuerdista de cara al 2027.

La reforma electoral es una prioridad para la cúpula del Gobierno , con el fin de las PASO como punto central; sin embargo, dado los tiempos, es poco probable que logren algún tipo de acuerdo en este sentido que contente a todas las partes. Aún así, hay cierto consenso en parte de la mesa libertaria en acordar con los mandatarios provinciales que respaldaron las políticas de Javier Milei en estos casi dos años para privilegiar el proyecto reeleccionista del jefe de Estado. Todavía es una incógnita si la secretaria general de la Presidencia avala las posibles alianzas o decidirá, como lo hizo en 2025, competir con listas puras en todo el territorio nacional.

Quienes trabajan en la idea acuerdista son Santilli y el secretario de Gestión Institucional, Lule Menem , quien se mueve como la principal espada de la hermana menor de los Milei a lo largo y ancho del país. De hecho, este nuevo tándem fue el que estuvo detrás de la convocatoria a los caciques locales, que dirán presente este miércoles por la noche en Tucumán , para la vigilia por el Día de la Independencia .

"Charlamos todos los días con los gobernadores y estamos muy bien en términos políticos. Falta mucho para llegar a un acuerdo, pero vamos encaminados", comentó a Letra P uno de los protagonistas de la cumbre oficialista.

Además de la reforma electoral, los integrantes de la mesa política analizaron el avance de la Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada, cuyo tratamiento está previsto para el próximo 16 de julio en el Senado, y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, que incorporan aportes técnicos de profesionales del sector y serán remitidas a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.

También, el ministro de Economía, Toto Caputo, presentó una actualización sobre la situación económica y los principales indicadores de la actividad. En ese marco, el funcionario destacó los últimos datos difundidos por el INDEC, que reflejaron un crecimiento de la actividad de la construcción del 6,3 % mensual y del 4,1 % interanual en mayo. Una de las últimas veces que Caputo había participado de este tipo de reuniones había insistido que el escándalo alrededor de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, perjudicaba a la gestión económica de su área.

Con este repaso de temas, que incluyó también un borrador de reforma de la carta orgánica del Banco Central, Santilli tuvo su primer encuentro en calidad de ministro coordinador, ya que en anteriores oportunidades se había presentado como titular de la cartera de Interior. También estuvo el nuevo secretario de Comunicación, Fabián Fernández, quien reemplazó al adornista Javier Lanari, que nunca participó de este tipo de reuniones.

Las actividades oficiales en Tucumán

El horario inicial de la mesa política era a las 17, sin embargo, la agenda oficialista que continuará por la noche en Tucumán, en el marco de la vigilia por el Día de la Independencia, obligó a adelantar tres horas la convocatoria. En total, la jornada a puertas cerradas duró tres horas y cuarto.

Aún así, tampoco faltaron los rumores sobre ruidos políticos internos durante la previa de la cumbre, sobre todo con Santiago Caputo. Con la renuncia de Guido Giana al Ministerio de Salud, donde se movía como el virtual viceministro de Mario Lugones, el asesor perdió otro control clave en el organigrama libertario. Quienes lo vieron en la mesa política aseguran que estuvo atento, aunque con su poder notablemente deteriorado.

Lule Menem y Santiago Caputo.

En tanto, había ciertas suspicacias internas sobre la ausencia de Patricia Bullrich al acto organizado por el gobernador Osvaldo Jaldo, aunque este medio pudo confirmar que no asistirá al acto patrio por motivos personales. Más allá de eso, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la cámara alta es una de las que tiene ciertas reticencias con respecto al proyecto de reforma electoral que impulsan Santilli y Lule, sobre todo con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Dos años después de la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada, donde Caputo tiene su base de operaciones, toman esta iniciativa de Santilli y Lule, quien tienen el aval explícito de Karina para hacerlo, como una suerte de revancha interna. Es decir, en las filas de Las Fuerzas del Cielo consideran que El Jefe adoptó la propuesta que Caputo tuvo en un inicio. Eso, sin embargo, no apacigua la interna entre ambos.