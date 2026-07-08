Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
TODO POR LA REELECCIÓN

Con el debut de Diego Santilli, se reunió la mesa política con miras a 2027

Karina ocupó la cabecera. El jefe de Gabinete repasó la agenda legislativa. Sus charlas con gobernadores que podrían sentar la base de acuerdos electorales.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Diego Santilli encabezó la reunión de mesa política de la Casa Rosada.

Diego Santilli encabezó la reunión de mesa política de la Casa Rosada.

Diego Santilli encabezó este miércoles en la Casa Rosada el primer encuentro de la mesa política desde que accedió al cargo de jefe de Gabinete, tras la escandalosa salida de Manuel Adorni. Con Karina Milei en la cabecera, y ante un selecto de grupo de funcionarios libertarios, el ministro coordinador dio detalles de las conversaciones con los gobernadores para reimpulsar la agenda libertaria, que podría sentar un precedente acuerdista de cara al 2027.

Notas Relacionadas
Cristian Ritondo, con el bloque PRO en Diputados, que representa a Mauricio Macri, decisivo para el futuro de Manuel Adorni. 
REFORMA POLÍTICA

Macri no acepta eliminar las PASO y Santilli busca los votos decisivos de la UCR

Por 
Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando

La reforma electoral es una prioridad para la cúpula del Gobierno, con el fin de las PASO como punto central; sin embargo, dado los tiempos, es poco probable que logren algún tipo de acuerdo en este sentido que contente a todas las partes. Aún así, hay cierto consenso en parte de la mesa libertaria en acordar con los mandatarios provinciales que respaldaron las políticas de Javier Milei en estos casi dos años para privilegiar el proyecto reeleccionista del jefe de Estado. Todavía es una incógnita si la secretaria general de la Presidencia avala las posibles alianzas o decidirá, como lo hizo en 2025, competir con listas puras en todo el territorio nacional.

Quienes trabajan en la idea acuerdista son Santilli y el secretario de Gestión Institucional, Lule Menem, quien se mueve como la principal espada de la hermana menor de los Milei a lo largo y ancho del país. De hecho, este nuevo tándem fue el que estuvo detrás de la convocatoria a los caciques locales, que dirán presente este miércoles por la noche en Tucumán, para la vigilia por el Día de la Independencia.

"Charlamos todos los días con los gobernadores y estamos muy bien en términos políticos. Falta mucho para llegar a un acuerdo, pero vamos encaminados", comentó a Letra P uno de los protagonistas de la cumbre oficialista.

Diego Santilli, en el Congreso, con Ignacio Devitt, Lule y Martín Menem.

Diego Santilli, en el Congreso, con Ignacio Devitt, Lule y Martín Menem.

Diego Santilli y Karina Milei repasaron la agenda parlamentaria

Además de la reforma electoral, los integrantes de la mesa política analizaron el avance de la Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada, cuyo tratamiento está previsto para el próximo 16 de julio en el Senado, y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, que incorporan aportes técnicos de profesionales del sector y serán remitidas a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.

También, el ministro de Economía, Toto Caputo, presentó una actualización sobre la situación económica y los principales indicadores de la actividad. En ese marco, el funcionario destacó los últimos datos difundidos por el INDEC, que reflejaron un crecimiento de la actividad de la construcción del 6,3 % mensual y del 4,1 % interanual en mayo. Una de las últimas veces que Caputo había participado de este tipo de reuniones había insistido que el escándalo alrededor de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, perjudicaba a la gestión económica de su área.

Con este repaso de temas, que incluyó también un borrador de reforma de la carta orgánica del Banco Central, Santilli tuvo su primer encuentro en calidad de ministro coordinador, ya que en anteriores oportunidades se había presentado como titular de la cartera de Interior. También estuvo el nuevo secretario de Comunicación, Fabián Fernández, quien reemplazó al adornista Javier Lanari, que nunca participó de este tipo de reuniones.

Las actividades oficiales en Tucumán

El horario inicial de la mesa política era a las 17, sin embargo, la agenda oficialista que continuará por la noche en Tucumán, en el marco de la vigilia por el Día de la Independencia, obligó a adelantar tres horas la convocatoria. En total, la jornada a puertas cerradas duró tres horas y cuarto.

Aún así, tampoco faltaron los rumores sobre ruidos políticos internos durante la previa de la cumbre, sobre todo con Santiago Caputo. Con la renuncia de Guido Giana al Ministerio de Salud, donde se movía como el virtual viceministro de Mario Lugones, el asesor perdió otro control clave en el organigrama libertario. Quienes lo vieron en la mesa política aseguran que estuvo atento, aunque con su poder notablemente deteriorado.

Lule Menem y Santiago Caputo.

Lule Menem y Santiago Caputo.

En tanto, había ciertas suspicacias internas sobre la ausencia de Patricia Bullrich al acto organizado por el gobernador Osvaldo Jaldo, aunque este medio pudo confirmar que no asistirá al acto patrio por motivos personales. Más allá de eso, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la cámara alta es una de las que tiene ciertas reticencias con respecto al proyecto de reforma electoral que impulsan Santilli y Lule, sobre todo con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Dos años después de la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada, donde Caputo tiene su base de operaciones, toman esta iniciativa de Santilli y Lule, quien tienen el aval explícito de Karina para hacerlo, como una suerte de revancha interna. Es decir, en las filas de Las Fuerzas del Cielo consideran que El Jefe adoptó la propuesta que Caputo tuvo en un inicio. Eso, sin embargo, no apacigua la interna entre ambos.

Temas
Notas Relacionadas
Diego Santilli lleva a su troupe de gobernadores a Tucumán como ofrenda a Javier Milei.
SANTILLI LO HIZO

El pacto del Colo: gobernadores vuelven a arropar a Milei en otra vigilia del 9 de Julio en Tucumán

Como en la noche helada del Pacto de Mayo, más de la mitad de los jefes provinciales escenificarán su sintonía con el Presidente. Quiénes van.
Diego Santilli, jefe de Gabinete.
AMARILLO VIOLETA

Santilli, el primer jefe de Gabinete mileísta con peso propio

Construyó un vínculo con casi todo el sistema político y desplegó un armado territorial que lo diferencia de sus antecesores. La tropa propia y los desafíos.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Chiqui Tapia, respira tranquilo gracias a la selección argentina. 
PASO A PASO

El triunfo de Argentina en el Mundial lleva al alargue la tregua entre los Milei y Chiqui Tapia

Por  Gabriela Pepe
Federico Susbielles, intendente de Bahía Blanca 
DISCUSIÓN 2027 | BAHÍA BLANCA

Federico Susbielles se distancia de La Cámpora y amplía su mapa de alianzas con la mira en la reelección

Por  José Maldonado
Jorge Paredi, Axel Kicillof y Walter Wischnivetzky
INTERNA PERONISTA LADO B

Mar Chiquita, infierno grande

Por  Letra P | Periodismo Político
Gustavo Sáenz, rodeado de los intendentes de Salta que bancan su reelección.
UNA MÁS

Salta: los intendentes arman la primera línea del operativo para empujar la re-re de Sáenz

Por  Maira López