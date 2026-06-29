Los gobernadores saludaron el ascenso de Diego Santilli, pero lo reciben con una agenda de pendientes

La confirmación de Diego Santilli como jefe de gabinete fue celebrada por los gobernadores de (casi) todos los colores políticos. La entronización de la carta negociadora del gabinete de Javier Milei ilusiona en las provincias que imaginan que sus reclamos serán finalmente escuchados y atendidos. Por las dudas, ya preparan un pliego de exigencias de bienvenida.

Los gobernadores aliados de La Libertad Avanza , la mayoría de ellos del PRO , fueron los más efusivos en los saludos a Santilli por redes sociales. “Conozco tu capacidad de trabajo, tu vocación de diálogo y tu compromiso para construir consensos en momentos complejos”, le dijo el entrerriano Rogelio Frigerio . “Hay por delante una etapa que exige responsabilidad, trabajo en equipo y mirada federal”, sumó Leandro Zdero , de Chaco .

Por su parte, Jorge Macri le deseó al exministro de Interior “éxitos en este nuevo desafío” y le dijo que su gobierno está “para ayudar a consolidar la agenda de cambio que necesitan los argentinos”. El único socio que no habló públicamente hasta ahora fue el mendocino Alfredo Cornejo , aunque su entorno destacó que el nuevo rol de Santilli “suma” porque es “negociador, dialoguista y tiene muy buena relación con nuestra provincia”.

En la oposición dialoguista también hubo buena recepción a Santilli. Por el lado de Santa Fe , Maximiliano Pullaro dijo que la designación es positiva, su entorno recordó que se conocen de hace tiempo aunque reconocen que “hay cosas que no dependen de él”. El correntino Juan Pablo Valdés le deseó al jefe de gabinete éxitos “para esta nueva etapa que, sin dudas, asumirá con gran ética y compromiso”. El jujeño Carlos Sadir no se expresó públicamente, pero fue uno de los últimos gobernadores en reunirse con Santilli en su paso por Interior y le pidió por las rutas nacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frigeriorogelio/status/2071372872317047257&partner=&hide_thread=false Felicitaciones @diegosantilli por asumir esta nueva responsabilidad como Jefe de Gabinete.



Conozco tu capacidad de trabajo, tu vocación de diálogo y tu compromiso para construir consensos en momentos complejos. Te deseo muchos éxitos en este nuevo desafío. — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) June 28, 2026

En la Patagonia también primpo la recepción positiva. “Es una buena señal”, dijo el santacruceño Claudio Vidal. “El diálogo, la búsqueda de consensos y el respeto por el federalismo serán fundamentales”, le sumó el neuquino Rolando Figueroa. “Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad, que demanda diálogo, gestión y una enorme vocación”, extendió Alberto Weretilneck, de Río Negro. “Se de tu profesionalismo y compromiso con el diálogo y los consensos que necesita la Argentina”, hizo valer la cercanía el chubutense Nacho Torres.

El peronismo, en modo duro

El salteño Gustavo Sáenz fue por la misma línea: “Sé de tu capacidad de gestión y de tu compromiso para construir consensos”. El sanjuanino Marcelo Orrego y el puntano Claudio Poggi se limitaron a desearle a Santilli “éxitos” en la nueva gestión. A pesar de la buena relación, el misionero Hugo Passalacqua no se expresó públicamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoSaenzOK/status/2071386970261979373?s=20&partner=&hide_thread=false Felicitaciones, @diegosantilli, por asumir este nuevo desafío como Jefe de Gabinete de la Nación.



Sé de tu capacidad de gestión y de tu compromiso para construir consensos.



Estoy convencido de que el diálogo y el trabajo conjunto son el camino para construir una Argentina… — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) June 29, 2026

Por el lado del peronismo, sólo el catamarqueño Raúl Jalil hizo públicas sus felicitaciones a Santilli. El fueguino Gustavo Melella dijo que era “una oportunidad para encaminar y fortalecer una relación madura y sincera con las provincias”. El resto o no se expresó -como el santiagueño Elías Suárez, el pampeano Sergio Ziliotto, el tucumano Osvaldo Jaldo o el formoseño Gildo Insfran- o eligió plantarse: Axel Kicillof pidió una audiencia para reclamar por la deuda con su provincia, Martín Llaryora dejó saber que no cree que haya cambios y Ricardo Quintela dijo que todo seguirá igual.

El pliego de condiciones de los gobernadores

A Santilli lo espera en su nuevo rol de jefe de gabinete un pliego de exigencias a modo de bienvenida de parte de los gobernadores. Algunas ya las conoce porque vienen surgiendo en las distintas reuniones que tenía con los jefes territoriales como ministro de Interior. Por ejemplo, hace un mes estuvo con los diez gobernadores del Norte Grande en el Consejo Federal de Inversiones, donde escuchó el pedido de que se sancione un régimen de zona cálida para beneficiar a los usuarios del servicio eléctrico de esas provincias.

Marcelo Orrego (San Juan), Diego Santilli, Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Raúl Jalil (Catamarca) Diego Santilli con gobernadores del NOA y Cuyo: Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo, Raúl Jalil y Carlos Sadir.

En esa reunión, los gobernadores se llevaron el compromiso de que trabajarán juntos en la redacción de proyectos integrales para las economías regionales. El reclamo que más se repite de forma transversal a todo el país es, sin embargo, el del regreso de la obra pública. Más precisamente, la cuestión de las rutas nacionales. El pedido lo repitieron desde Sadir para Jujuy hasta Weretilneck para Rio Negro, pasando por Cornejo, que pretende obras en el tramo de la Ruta 40 que atraviesa su provincia, y Figueroa, preocupado por las trazas que abastecen el polo de oil&gas en Vaca Muerta

La reforma política, el pendiente del Colo

El flamante jefe de gabinete, a su vez, sabe que esos reclamos son llaves para lograr su máximo objetivo, que la reforma política sea aprobada en el Congreso. Sus dotes de negociador quedaron probados con las últimas iniciativas que la Casa Rosada logró aprobar, como la reforma laboral, quizás la únic agran victoria libertaria en 2026. Ahora, su llegada al cargo más importante del gobierno por debajo del Presidente tiene como máximo objetivo que La Libertad Avanza se asegure la principal herramienta para su estrategia electoral en 2027.

El corazón de la reforma política es la eliminación de las PASO. El panorama aún es incierto: dialoguistas como Jalil se inclinan a acompañarla, pero Jaldo ya avisó que no lo hará. Por lo pronto, en La Libertad Avanza manejan un plan B que serviría para eliminar las primarias en la disputa presidencial pero evitaría sus efectos en la pelea por los cargos legislativos, una ley de lemas que le permita a cada candidato a presidente llevar más de una lista al Congreso. Así las cosas, la Casa Rosada entiende que sumaría el apoyo del macrismo y de la UCR del interior.