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RESPIRA EL GOBERNADOR

Docentes bonaerenses aceptaron la oferta de Axel Kicillof y se evapora la amenaza de otro paro

El aumento es de 7% sobre los salarios de junio. Se pagará 5% en julio y 2% en agosto. Medidas para abordar la violencia en escuelas y pases a planta de estatales.

Los gremios docentes aceptaron la oferta de Axel Kicillof y archivaron el paro.&nbsp;

Los gremios docentes aceptaron la oferta de Axel Kicillof y archivaron el paro. 

Los gremios estatales y docentes de Buenos Aires aceptaron este miércoles la oferta de 7% de aumento salarial presentada por el gobierno de Axel Kicillof, que de este modo consigue evitar nuevas medidas de fuerza como las que se realizaron la semana pasada.

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José Maldonado
La aceptación de los sindicatos llegó cinco días después de haber rechazado la oferta inicial de la Provincia, de apenas 2,5%, por considerarla insuficiente. En reuniones informales, la mayoría de los gremios planteaba que la recomposición debía cuadruplicar el porcentaje ofrecido, para revertir una pérdida de poder adquisitivo por parte de los más de 350.000 docentes cercana al 27% en los últimos dos años y medio de gestión.

Ahora, las bases dieron el visto bueno al aumento salarial de 7% escalonado, 5% en julio y 2% en agosto, sobre los salarios de junio. "Valoramos el trabajo de las y los trabajadores de la Provincia, que son quienes garantizan la seguridad, la educación, la salud y todos los derechos y servicios que el Estado provincial provee a las y los bonaerenses", afirmó esta tarde el ministro de Economía de Kicillof, Pablo López.

El viernes se había realizado un encuentro virtual entre funcionarios de los ministerios de Trabajo, Economía y Educación, y dirigentes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB)
-integrado por Suteba, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión Docente de Buenos Aires (Udocba) y AMET- y la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia (Fegeppba), que nuclea a ATE y UPCN bajo la ley 10.430. Allí la Provincia los sondeó y el lunes a la noche Kicillof subió la oferta a 7%.

Docentes: acuerdo de prevención y reparación por hechos de violencia

La propuesta del gobierno bonaerense incluye el compromiso de la reapertura de las negociaciones en septiembre.

Además, en el marco de las paritarias, la provincia acercó medidas concretas para atender la situación de violencia contra los trabajadores docentes en las escuelas, y fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones. Adicionalmente, se creará la campaña "Cuidemos a quienes enseñan", con materiales gráficos, videos y de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.

Estatales: pase a planta y mejoras a jerárquicos

En el caso de la Ley 10430, el acuerdo contempla también el pase a planta permanente para el personal ingresado entre 2024 y 2025, la modificación de los procesos de selección para cargos jerárquicos y la conformación de mesas técnicas para dar continuidad a la discusión de los convenios colectivos de trabajo, la carrera administrativa, entre otros temas.

El ministro de Trabajo, Walter Correa, afirmó que el acuerdo alcanzado “tiene un fuerte valor político porque no solo dio respuesta a las condiciones salariales, sino que también incorporó avances fundamentales para las y los docentes y las y los estatales en materia de derechos y condiciones laborales".

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