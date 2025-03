Gustavo Scaglione compró la productora más grande del interior y cambia el ecosistema de medios en Córdoba

El empresario cordobés anunció que vendió Ideas HD a Scaglione. El polo audiovisual produce programas con Canal 12 (del Grupo Clarín ), Telefé y Canal C, la señal de cable cordobesa. Llegó a tener más de 20 envíos y además explotaba la frecuencia 95.1, que también pasó a manos del holding del rosarino que hacía casi dos años que estaba dándole vueltas al ingreso a la provincia.

Scaglione no es el primer intento de instalación de un grupo nacional en Córdoba. La Pulxo fue la cabeza de playa de Electroingeniería en los medios a través de dos figuras de los tiempos dorados de Cadena 3. Todavía con el icónico Mario Pereyra a la cabeza del proyecto fundado junto a Rony Vargas en 1980, los conductores Sergio Zuliani y Omar Pereyra saltaron del barco de la radio federal para encabezar su propio proyecto en 2014 .

hernan dominguez.webp Hernán Domínguez le vendió Ideas HD a Gustavo Scaglione.

Domínguez, en plena etapa de crecimiento de HD, se asoció con el empresario teatral Miguel Pardo -dueño de teatros en Villa Carlos Paz y plato fuerte de la oferta cultural de verano- y pusieron al aire nuevamente la señal al aire en marzo de 2019.

Hernán Domínguez y su apuesta en los medios

Domínguez ofreció las vidrieras de sus productos a periodistas y artistas reconocidos de la ciudad y otros que estaban haciendo sus primeras armas. El proyecto daba señales de reconocimiento nacional con varios premios Martín Fierro Federal ganados y con la ambición de salir de las fronteras de Córdoba.

En 2024, ya Javier Milei y Martín Llaryora acomodados en sus sillones de gobierno, Domínguez se subió a la ola del streaming y reconvirtió FM Pulxo en Chingón. El empresario confesaba que esta era su gran apuesta para una provincia que mostraba interés en transmisiones en vivo creadas en Buenos Aires.

Lo cierto es que el último informe de Rating Streaming revela una tendencia negativa en este frente y un giro de los consumidores hacia contenidos on demand, después de analizar la curva de audiencia de dos programas éxito de Olga.

“Empezás, llegás hasta donde querés, te sostenés y después tenés que aceptar que tiene que venir otro con otra cabeza, con otra dinámica que cambie para que la cosa cambie. Yo sentí que ya no tenía nada más para dar. Estaba yendo a trabajar y no estaba yendo a crear. Si algo tan lindo e importante para mí se estaba tornando aburrido, el problema no era el lugar, sino que era yo”, resumía Domínguez el fin del proyecto de 15 años en una entrevista que dio a La Voz.

Los vínculos con el poder de Córdoba

Domínguez era reconocido por su importancia en el pool de medios cordobeses, pero también por su amistad con Llaryora. El productor fue blanco directo de la oposición cordobesa por ese lazo. Rodrigo de Loredo y Gregorio Hernández Maqueda son algunos ejemplos de quienes blanquearon sus sospechas públicamente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ghmaqueda/status/1763610941885751764&partner=&hide_thread=false Hernán Domínguez es a Martín Llaryora lo que Rudy Ulloa Igor era a Néstor Kirchner: su testaferro mediático. pic.twitter.com/dz2YMQa4E5 — Gregorio Hernández Maqueda (@ghmaqueda) March 1, 2024

El empresario no tiene un rumbo definido, según dejó trascender en esa entrevista, y en el Panal aseguran no estar al tanto de la rosca mediática que tendrá impacto directo en Córdoba y su dinámica de comunicación política, pero el río suena.

Las preguntas sobre el desembarco de Gustavo Scaglione

Scaglione ultima los detalles de su programación, que promete que será fresca y dinámica. La elección de su director marca esa línea: Gastón Gato Fernández tuvo paso por el Grupo Gamba y Rock & Pop. En un mes, el proyecto completo debería estar en el aire.

Mientras, trascienden algunos nombres que ocuparán lugares destacados en la programación de LV2 como Flavia Pop y el ex-Cadena 3 Javier Rosemberg, pero también otros de la ex-Ideas HD que buscan certezas de continuidad laboral ya sea a través del rosarino o los canales para los que la productora ideaba contenidos.

Lo cierto es que la noticia del desembarco de un empresario de medios de calibre nacional no pasó desapercibida en este suelo. Al punto que en el Círculo Rojo se animaban a arriesgar que la apuesta no es sólo empresarial. Cierto es que Córdoba es una plaza clave y sus características más o menos homogéneas permiten una llegada rápida desde la capital al interior provincial.

En los círculos cordobesistas se desmarcan del desembarco. Incluso otras furentes consultadas por este medio no dejan de señalar como elemento importante a tener en cuenta la buena llegada de Scaglione a la Casa Rosada y el universo libertario, pero también a Sergio Massa.

El entorno de Scaglione baja la espuma a esas versiones. Resalta el buen concepto que tiene el Grupo sobre los gobiernos cordobesistas y reafirma la voluntad de sostener una buena relación institucional. Confiados, invitan a ver que sus medios siguen una lógica de construcción que va desde el interior hacia "el Puerto". "No hacemos política partidaria", remarcan con contundencia para despejar cualquier tufillo.