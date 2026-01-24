Gustavo Benedetti minimizó el salto de intendentes a LLA: "Es para dar celos, no garantiza la gobernabilidad"

El socio de Myrian Prunotto en el cordobesismo open mind explicó que el acercamiento se justifica si el objetivo es lograr mejores gestiones en las comunidades que gobiernan, pero no por motivos electorales. Entiende que todavía falta para los comicios de 2027 y hoy la gente piensa en sobrellevar la crisis económica, entre otras preocupaciones.

Para Benedetti, hay diferencias con el pase de radicales al cordobesismo con el cruce a las filas libertarias de estos jefes comunales que ganaron con los colores de Juntos por el Cambio. Destacó que fruto de ese acuerdo con Llaryora Prunotto llegó a ser la vicegobernadora en 2023. También le bajó el tono a la peronización reciente que impuso Llaryora en su gabinete , tras la derrota de Provincias Unidas en octubre del año pasado.

Esta semana, Letra P adelantó el traspaso de seis intendentes del departamento San Justo a las filas que comanda el jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni . El acuerdo había empezado a gestarse en diciembre y terminó de sellarse este lunes.

El salto lo dieron Nora Passero (Porteña), Germán Busso (Colonia Anita), Fernando Salvagno (Colonia Iturraspe), Miguel Maradona (Colonia Prosperidad), Andrés Rinero (Devoto) y Gerardo Cerutti (Colonia Marina), quienes sellaron el acuerdo con Guillermo Quiroga , referente violeta en el departamento San Justo.

AYER: Tildaron de "traición" que @myriprunotto priorice Córdoba al conseguir una alianza con @martinllaryora.

HOY: @rodrigodeloredo se alía con LLA para destruir el radicalismo de Cordoba y asegurar su banca.

Doble discurso. En 2023 criticaron a @myriprunotto; ahora… pic.twitter.com/fmwDkBab5u — Gustavo Benedetti (@GBenedettiok) August 8, 2025

La fuga de radicales cordobeses al partido del presidente Javier Milei, impulsada ante la expectativa de llegar a un espacio en crecimiento, no pasó desapercibida para Benedetti, quien mostró una mirada particular. “Es más para generar celos a la dirigencia que otra cosa, no me parece adelantar los tiempos porque a la gente hoy le preocupan otras cosas”, consideró.

Recordó que situaciones similares ocurrieron cuando Ricardo López Murphy dejó la UCR y formó Recrear para competir en las elecciones nacionales de 2003; también, más acá en el tiempo, cuando Mauricio Macri formó Cambiemos y ganó los comicios presidenciales en 2015.

Sin embargo, afirmó que mientras no haya un acuerdo de gobernabilidad, ir de un lado al otro no garantiza nada a cualquier dirigente, aunque en aquellos que tienen la misión de gobernar les puede servir para gestionar.

El valor del pacto entre parte de la UCR y el PJ

Benedetti se reconoce radical, aunque aclara haber entendido años atrás que era momento de abrirse a una posibilidad histórica de armar algo superador en la provincia, con un viejo conocido, pero rival desde lo ideológico, como Llaryora.

Gustavo Benedetti obra en Arroyito Para Benedetti la obra pública es clave, aunque en 2026 sea difícil proyectar.

En varias oportunidades fundamentó su decisión en la frase “la gente no se banca más las divisiones en política” y remarcó que la alianza con el oficialismo cordobés le abrió puertas a su ciudad.

Comprando lo que sucede hoy con los radicales que se suben a la ola violeta con aquellos que se sumaron al Partido Cordobés, Benedetti fue tajante. “Con Prunotto hicimos un acuerdo donde ella formó parte importante, eso necesitan los partidos políticos, no solo el radicalismo. Hacer acuerdos con una mirada de gobernabilidad, después pueden o no cumplirse”.

Rodrigo De Loredo, bajo la lupa

Como suele ser habitual en sus análisis, el intendente de Arroyito cuestionó la falta de liderazgo dentro de la UCR de Córdoba. Observa que están más desesperados en discutir “quién arregla con quién” en vez de potenciar a sus dirigentes.

de loredo fassi zárate Rodrigo de Loredo con el radical con peluca Federico Zárate y Andrés Fassi (Talleres)

Explicó que Rodrigo de Loredo, a quien supo cuestionar en varias oportunidades, podría ser un buen candidato del radicalismo. Sin embargo, a su entender, el exdiputado busca un acuerdo con LLA o una alianza más amplia.

Proyección 2026

Ya a nivel gestión, Benedetti explicó que tomó la decisión para el 2026 de esperar tres meses para proyectar, así puede analizar el movimiento de la economía nacional.

benedetti arroyito viviendas Gustavo Benedetti proyecta un plan de viviendas en Arroyito

Respecto a prioridades, dijo que tratarán de ser cuidadosos para tomar decisiones. La prioridad será sostener lo que se hizo en 2025, estando cerca de los vecinos. Agregó que en 2026 tendrán casi 300 viviendas construidas en lo que va de su gestión y que potenciar el turismo, a través de las costas del río Xanaes, es una prioridad.