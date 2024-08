Gustavo Benedetti: "El radicalismo de Córdoba debe sacarse los prejuicios"

“La gente no se banca más las divisiones, las peleas con rencor. En política siempre hubo y habrá enfrentamientos, debates, confrontaciones, pero cuando es con rencor hace daño”, dice Benedetti en una entrevista con Letra P .

El intendente sostiene que la alianza con el oficialismo cordobés le abrió puertas a su ciudad . También les envió un mensaje a los radicales, a quienes les pidió no ceder más los lugares preponderantes a partidos de menor peso. Su meta, remarca, es terminar un par de obras clave en su ciudad y además representar a Arroyito como diputado o legislador provincial.

Arroyito, la prueba de Martín Llaryora

-¿Arroyito fue una de las pruebas piloto del Partido Cordobés?

-Arroyito fue una de las primeras experiencias en unir a la UCR con el PJ durante la última gestión de Juan Schiaretti. Habíamos quedado afuera de la interna radical porque el Comité Provincia propuso -a través del entonces intendente Mauricio Cravero- un candidato sin interna. En esa oportunidad se nos sumó el juecismo; luego, el peronismo que no presentó candidato. Creo que fue la primera experiencia real de lo que es el Partido Cordobés hoy.

gustavo benedetti juan schiaretti.jpg Gustavo Benedetti y Juan Schiaretti, el punto cero de la sociedad transversal.

-¿Y cómo se ve dentro de ese espacio?

-Myrian Prunotto es la hija mayor y yo, el hijo mayor de este acuerdo transversal. Armamos algo pensando hacia adelante. La gente no se banca más las divisiones. Debo decir que este vínculo nos dio la posibilidad de hacer muchas cosas en la ciudad. La gestión está por encima de la política.

La convivencia de Gustavo Benedetti con la UCR

-¿Cómo se lleva con las miradas de reojo de sus correligionarios que no aceptan este vínculo con el peronismo?

-Tengo 56, pero fui intendente a los 35 por primera vez, por dos periodos. Me formé en una estructura política donde eras radical o peronista. Y todo se definía en base a eso, hasta quién entraba a trabajar en un municipio. Pero eso fracasó. Esta idea de trabajo conjunto con el gobierno provincial a Arroyito le abrió muchas puertas.

-Lo más reciente es la llegada de la Universidad Provincial, ¿qué otras puertas abrió este vínculo?

-Sin el apoyo del gobierno de la provincia no se habría podido crear el área de adicciones y de salud mental. A veces, sin que te den plata, te abren la puerta para ponerte a disposición las herramientas. Estamos terminando una escuela PROA a través de la Comunidad Regional San Justo.

gustavo benedetti martín llaryora arroyito.jpg Gustavo Benedetti asegura que la buena relación con el gobierno de Martín Llaryora "abrió puertas" para la gestión.

-¿Cómo se siente con los radicales que no piensan lo mismo?

- Me enoja que el radicalismo no entienda que hoy construir poder es una forma de darle respuesta a la gente. Y para construir poder hay que cambiar cosas, no podemos seguir con la ficha de afiliación en papel, hasta en eso quedamos atrasados.

-¿Qué propone?

-Cada departamento debe trabajar con su padrón, trabajar con afiliados adecuándose a los tiempos actuales. La participación de la gente también debe ser de otra manera. El que está a dos cuadras de la Casa Radical en Córdoba le queda cómodo tomar un café allí, pero el que está a 200 kilómetros de la capital, y no puede estar todos los días, su opinión hay que escucharla de la misma manera.

-Se cocina todo en la capital...

-Claro, en voz de dirigentes con cargos políticos sin obligación de gestionar, que están cerca de la rosca pero que no llegan a nada. El radicalismo debe sacarse prejuicios que a veces son intencionales, que son para sacar ventajas.

- ¿Por ejemplo?

-Decir que no me puedo juntar con Martín Llaryora. Somos del mismo departamento y compartimos experiencias de intendente. Pero los otros se pueden juntar con Javier Milei o con Mauricio Macri. El radicalismo se alió con partidos que le han tirado a matar, que nunca compitieron en contra porque no tuvieron estructura para competir. El radicalismo ha sido rival del peronismo y ha sido digna esa rivalidad.

-¿Perdió competitividad la UCR de Córdoba?

-Últimamente nos aliamos o cedemos candidaturas de primer lugar. En Arroyito hicimos un acuerdo con el Partido Cordobés y el radicalismo no cedió el primer lugar. Pero a nivel provincial, para cargos legislativos nacionales o el mismo Tribunal de Cuentas provincial, que el radicalismo tenía un representante desde la vuelta de la democracia, hoy no lo tiene porque son del juecismo, a pesas de que la estructura política de la última elección para Luis Juez la brindó el radicalismo. Hay cosas que me preocupan que no se quieran entender.

La proyección del radicalismo en el Partido Cordobés

-¿En Myrian Prunotto ve a una lideresa?

-Tuvo la valentía de estar allí. La acompañamos muchas personas en este proyecto que ella conduce desde la vicegobernación. Se avizora una nueva idea de gobernar con presencia multipartidaria real. El radicalismo fue socio de Macri en su gobierno y solo Oscar Aguad tuvo funciones y Rodrigo De Loredo un rato, pero eran parte de la misma familia. Macri no arregló con la UCR de Córdoba, sino con una familia. Esto no puede volver a pasar.

-¿Qué impacto observa?

-Eso te hace perder identidad y el afiliado lo cuestiona. El radicalismo debe aprender de esas cosas, hoy más que en un proyecto de gobernar piensa a dónde se va a sumar: si a Juez, a Milei, a Macri y eso es un gran error.

pruno y bene.jpg Gustavo Benedetti ve en Myrian Prunotto a una lideresa.

- ¿Cuáles son sus aspiraciones políticas?

- Mi desafío es que Arroyito vuelva a tener un diputado o un legislador provincial. Según el último censo somos la ciudad 14 de los 427 municipios y comunas y no tenemos representantes provinciales o nacionales desde hace 20 años. Esto es una deuda de los dirigentes políticos de la ciudad. Vamos a trabajar por eso, si me toca ser a mí o alguien de la estructura voy a tratar de ir por esa línea, disputar un lugar en una lista provincial o nacional.

- ¿Lo analiza para el próximo año o más adelante?

- Se analiza, pero tengo compromisos. Tenemos lo de la universidad firmado, nos queda una etapa de cloacas en el sector sur y terminar la costanera. Cerramos el gas natural para completar el 100% de la ciudad. Nos queda concluir el plan de vivienda. No me voy a ir de Arroyito hasta no lograr cumplir estos ejes fundamentales que quedarán en la historia. Pero, vamos a trabajar en representar a Arroyito en una lista nacional o sino legislativa provincial.