Reforma laboral: el gobierno de Entre Ríos estudia la letra chica, pero relativiza el impacto fiscal

El gobierno de Entre Ríos toma con cautela las advertencias sobre una caída brusca de la coparticipación derivada de la reforma laboral que propone Javier Milei . Aunque aún estudia el proyecto, el equipo de Rogelio Frigerio relativiza el impacto y apuesta a la creación de empleo como fuente de nuevos ingresos. Una especie de ying y yang de la recaudación.

Según un informe del IARAF , en esta provincia la caída rondaría los $53 mil millones. Por su parte, el peronismo entrerriano señala que ese impacto sería superior y alcanzaría a los $80 mil millones. En la Casa Gris aseguran que no definieron aún ese número, pero apuntan que prefieren trabajar “de forma propositiva” una reforma laboral sin desfinanciar “de forma ridícula” a las provincias y a la Nación.

La discusión tomó estado público luego de que algunos gobernadores advirtieran que el capítulo impositivo incluido en la reforma laboral implicaría fuertes recortes en los ingresos que reciben por coparticipación. Los mandatarios pusieron en la mira las modificaciones propuestas en el impuesto a las Ganancias , uno de los tributos que más gravita en el flujo de recursos nacionales.

El documento que publicó el IARAF individualizó provincia por provincia la dimensión de ese impacto. En el caso de Entre Ríos , sostuvo que la pérdida rondaría los $53 mil millones. En el gobierno provincial aseguran que todavía están estudiando el proyecto, pero ante la discusión pública priorizan la voluntad reformista y la urgencia de una modernización laboral en el país.

Voceros de la Casa Gris relativizan las consecuencias fiscales, porque ponen también en la balanza el volumen de fondos que ingresaría a las arcas en términos de nuevos registros laborales que se generarían tras la reforma. “No podemos seguir en un país en el que la mitad del empleo no está registrado. Tenemos que dar la discusión conceptual primero y después afinamos los detalles. Desde luego que no buscamos que se desfinancie de manera ridícula a las provincias”, confió un funcionario.

El pedido de legisladores del peronismo

En la misma tónica que el IARAF, legisladores del peronismo advirtieron por la baja de recursos coparticipables que generaría el proyecto de reforma laboral. El senador Adán Bahl y los diputados Guillermo Michel, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Gustavo Bordet presentaron un pedido de reunión con Frigerio para abordar “el grave impacto” y “evaluar” la posición del gobernador en este tema. Le pidieron “analizar en conjunto alternativas para no afectar el presupuesto de Entre Ríos”.

Le pedimos una reunión al gobernador Frigerio porque la reforma laboral le quita recursos coparticipables a Entre Ríos por más de $81 mil millones al año. pic.twitter.com/EKeBFMdbiu — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) January 6, 2026

Según el análisis de la oposición, en la provincia la pérdida ascendería a más de $81 mil millones. “El artículo 191 reduce las alícuotas del impuesto a las ganancias generando una menor recaudación y, por ende, una reducción de la coparticipación para las provincias y para los municipios”, apuntaron.

“Del total de baja proyectada de recaudación de $3,1 billones, $1,7 billones corresponden a las provincias por la aplicación de la ley de Coparticipación Federal”, indicaron. En esa línea, marcaron que la provincia y, consecuentemente, los municipios, recibirían durante todo este año $81.265 millones menos. Es un promedio de $6.772 millones menos por mes.

La discusión por la reforma laboral

Por ahora, en el gobierno provincial toman los datos con pinzas. Ponen sobre la mesa la discusión conceptual por sobre la fiscal. Entienden que primero se debe consensuar la necesidad de una reforma y luego ahondar en los detalles.

“En todas las reformas quedan pérdidas y ganancias. Necesitamos ir hacia un sistema dinámico que permita combatir la informalidad. Si la oposición no está de acuerdo con eso, que lo diga”, insistió un funcionario ante la consulta de Letra P.

Como ejemplo de los ejes en los que pondrán más énfasis a la hora de defender el proyecto, marcan los beneficios de la reducción impositiva. “Eliminando impuestos recibís más inversiones y más puestos de trabajo. Dinamizás la economía. Hacia ese modelo tenemos que ir”, señaló.

La visita de Diego Santilli

Mientras estudian el proyecto, en el gobierno provincial se preparan para recibir por segunda vez a Diego Santilli, quien confirmó que visitará la provincia en los próximos días. Según supo Letra P, el ministro ya se comunicó con el equipo de Frigerio para coordinar la reunión en la que buscará confirmar al gobernador entre los aliados del Gobierno para la nueva batalla legislativa.

Esa será la segunda visita del funcionario nacional a la provincia tras su incorporación formal a la gestión de La Libertad Avanza. En noviembre, tras su designación al frente del Ministerio del Interior, Santilli eligió Entre Ríos como la primera parada de su gira nacional. En aquella oportunidad, según información oficial, ministro y gobernador ya habían consensuado avanzar en "la modernización de los vínculos laborales y las reformas fiscal y del Código Penal que conduzcan al desarrollo".