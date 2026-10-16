"Solos no podemos": gobernadores de distintos colores le pidieron a Milei más obra pública para la producción

Un coro variopinto de gobernadores aprovechó un evento del Consejo Federal de Inversiones para pedirle a Javier Milei que active la obra pública para desarrollar infraestructura que permita potenciar la producción. Con matices, Axel Kicillof , Rogelio Frigerio , Martín Llaryora y Elías Suarez plantearon el reclamo en un evento al que también asistirá Diego Santilli .

La ocasión fue la Cumbre Federal de Logística , organizada por el CFI en el Centro de Convenciones de Buenos Aires . Allí, gobernadores y referentes de las empresas más importantes de logística compartieron paneles frente a funcionarios provinciales y empresas en las que abordaron las necesidades de infraestructura para abaratar los costos de producción y exportación.

El pedido sobrevoló todas las alocuciones del primer panel del evento. Moderados por Ignacio Lamothe , secretario general del CFI, los mandatarios expresaron que se hacen cargo de la obra pública en su provincia, e incluso de algunas traspasadas por la Casa Rosada , pero que hay cuestiones que por escala o implicancias sólo puede hacer el gobierno nacional.

El pedido se da luego de que algunos de los gobernadores hayan prestado colaboración para sostener el DNU 70/23 . Frigerio y Suárez se anotaron en ese grupo al aportar ausencias claves para hacer caer la sesión. De alguna manera, su presencia puede leerse como un mensaje a la Casa Rosada de que la colaboración no será para siempre ni tampoco en un solo sentido.

Se trata, además, de cuatro mandatarios cuyas provincias son parte del lote que pierde con el modelo libertario, ya que no lideran en el rubro minero o hidrocarburífero, las joyas de la era Milei. Ese matiz se notó aún más en los discursos de Llaryora y Kicillof, el cupo peronista del panel, quienes el jueves jugaron en línea con la oposición para intentar juntar el cuórum necesario para habilitar una sesión que finalmente fracasó.

Opositores y aliados

En ese sentido, lo más sorpresivo de la jornada fue la nitidez opositora que adoptó Llaryora. El de Córdoba tuvo un discurso acaso más frontal contra la Casa Rosada que el propio Kicillof. “La Nación no construye ni un bicicletero”, se quejó, luego de enumerar las potencialidades del país, pedir por el fin de “las malditas retenciones” y por el financiamiento a la universidad pública.

Martín Llaryora, el flamante opositor a Javier Milei.

“Necesitamos un plan de logística gobierne quien gobierne”, pidió Llaryora, para luego reclamar que ese plan este liderado por la actual gestión: “Si la Nacion no se mete, las provincias podemos hacer cosas pero es imposible por la escala de obras necesarias”. El santiagueño Suárez, por su parte, reclamó que esa “visión federal” es “clave” para que el Norte Grande llegue “a los puertos y a los grandes centros de consumo”.

“No hay soluciones provinciales para estrategias nacionales”, dijo Kicillof al cerrar el panel, en el discurso más largo de la jornada. El de Buenos Aires comenzó enumerando las potencialidades logísticas de su provincia y remarcó el contexto de guerra comercial entre China y Estados Unidos que atraviesa los desafíos logísticos. “O planificas o te planifican”, resumió.

Los matices electorales

La cuestión electoral estuvo en los matices. Así como Llaryora sorprendió con su perfil opositor, Kicillof hizo lo propio al decir que “no existe el desarrollo que se pueda pensar desde el Estado” y pedir “una articulación virtuosa, consensuada con el sector privado”. El bonaerense, además, despertó el único aplauso durante los discursos al pedir el dragado del Canal Magdalena.

Santilli: "Los gobernadores deberían estar preocupados si gana Kicillof y vuelve el kirchnerismo" pic.twitter.com/IHpNG2yzPI — LETRA P (@Letra_P) October 16, 2026

Por su parte, Frigerio hizo gala de su cintura al enfocar su discurso en la necesidad de eliminar impuestos distorsivos. Apuntó contra el Impuesto al Cheque y las retenciones, pero también contra Ingresos Brutos y tasas municipales. De esa manera, evitó raspar el auto libertario y así cuidar su acuerdo electoral con La Libertad Avanza en Entre Ríos.

Quedó claro que hubo una intención de moderar las expresiones rimbombantes. De hecho, Lamothe pidió luego “disociar la praxis política de los ciclos electorales”. “La estrategia logística es un proyecto que tiene 5 años y un desarrollo en términos de detalle enorme”, sumó el secretario general del CFI, antes de pedir “pensar en el largo plazo para encontrar soluciones de otro nivel de calidad”.