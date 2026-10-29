En la fiesta del RIGI, Karina Milei mandó mensaje a gobernadores y el Círculo Rojo: "Tienen que ganar todos"

“Acá tienen que ganar todos”, les dejó en claro, en la cara, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , al pleno de gobernadores que viajó a Rosario para participar de la ronda de negocios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones ( RIGI ). Pese a la existencia de matices, los mandatarios provinciales se suben a la coparticipación de ganancias que generan la minería y el petróleo.

Junto a la hermana del presidente Javier Milei , viajaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el ministro de Economía, Toto Caputo ; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem . En sus discursos, Santilli y Caputo ensalzaron el modelo libertario.

"No podemos movernos de este camino ni un centímetro", dijo Toto. “Estamos luchando por una nueva Argentina con los diferentes colores políticos, por una Argentina grande que lidere Javier Milei”, sumó el Colo.

Maximiliano Pullaro , el anfitrión, no se guardó ningún gesto de agradecimiento y valorización del evento y la llegada de la comitiva nacional. El gobernador, que ansía sellar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA) , insiste desde su día uno con que Santa Fe merece intervenir de manera directa en Vaca Muerta, conteniendo al empresariado que invierte, pero también con la firma de acuerdos bilaterales entre las provincias.

En ese sentido, durante su discurso, el radical valoró que el encuentro reúna “a las provincias productivas y al federalismo de nuestro país”, con el objetivo de “dar una perspectiva de crecimiento a la Argentina ”, al considerar que era impensado hace diez años que la minería pudiera darle al país “50 mil millones de dólares para el año 2030”, divisas que, a través de las exportaciones de cereales, oleaginosas y derivados del campo, dieron el año pasado a Argentina “51 mil millones”.

Cada gobernador hace su juego dentro de su territorio. Ahí es donde el vínculo con la Nación puede tener más o menos cercanía, pero en lo que refiere al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones no hay disenso. Todos quieren estar adentro: la Casa Rosada, los mandatarios mineros y los de la Región Centro.

Gobernadores con matices, pero adentro

Tras la formalidad de la apertura, en el mano a mano con los medios, cada uno dio su parecer con respecto al RIGI en sí y a su mirada sobre la economía y el vínculo con el mileísmo. El entrerriano Rogelio Frigerio eligió ser más medido y el cordobés Martín Llaryora, en cambio, más enfático en sus críticas.

Con todo, abajo del escenario, todos fueron al abrazo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de la hermana del Presidente, después. Sin titubeos. Karina los mimó con un “win-win”, con la certeza de que serán recompensados por las regalías de Vaca Muerta y compañía.

Santilli destacó las inversiones del RIGI y aseguró que hay “80 mil millones de dólares en inversión” en funcionamiento



Además, afirmó que varios gobernadores ven el equilibrio fiscal, el orden macroeconómico y la inversión como claves para el desarrollo



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La negociación por el apoyo a la suspensión de las PASO sobrevoló el evento. Santilli y también el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, alimentaron el monstruo kirchnerista, remarcando incluso la cantidad de empresas bonaerenses, territorio de Axel Kicillof, que habían viajado a Rosario para jugar a la ronda.

No hubo instancia privada para hablar sobre la reforma electoral, pero el grueso de los presentes prefirió encorsetar las relaciones al tema que disparó la convocatoria. Ahí no hay discordia.

Una alfombra roja para Karina Milei

Por ser local, por la parva de gestos y fotos que acumuló con Karina Milei y la bilateral electoral abierta que tiene con la Casa Rosada, Pullaro se jugó un pleno. La Casa Gris ya tiene expertise en la organización de este tipo de rondas, pero jugó fuerte al calzarse la camiseta del RIGI. De paso, el gobernador va sumando porotos para lo que le interesa a fin de año: el acuerdo de cara a las elecciones 2027. “Maxi está dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para cerrar con el Gobierno”, le clarificó a Letra P un funcionario del Ejecutivo santafesino.

Ronda de Negocios #RIGI Recibida con cánticos, Karina Milei aseguró que la provincia de Santa Fe “la adoptó”



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Pullaro quiere y necesita que LLA no ponga candidatos en la intendencia de Rosario y postule, de mínima, un candidato de baja intensidad a la gobernación. La Casa Rosada decidió darle centralidad este jueves en la fiesta del RIGI a la diputada Romina Diez, figura libertaria en la Bota, pero siempre detrás de Karina y el gobernador que, a juicio de los gestos de este jueves, empiezan a tejer las primeras hiladas de un acuerdo.