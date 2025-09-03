ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Axel Kicillof cerró campaña en Tigre con un guiño a Massa

El gobernador dijo que el exministro fue uno de los artífices de la unidad del peronismo. Dardos contra el intendente Zamora, candidato de Somos en la Primera.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Devolución de favores: Axel Kicillof presente en el cierre de campaña de Tigre

Devolución de favores: Axel Kicillof presente en el cierre de campaña de Tigre

Devolución de favores: Axel Kicillof presente en el cierre de campaña de Tigre

Devolución de favores: Axel Kicillof presente en el cierre de campaña de Tigre

Axel Kicillof hizo una devolución de favores este miércoles al participar del cierre de campaña de Fuerza Patria en Tigre, donde Sergio Massa y Malena Galmarini buscan un triunfo ante su histórico adversario, el intendente Julio Zamora, que encabeza la lista seccional de la Primera.

Notas Relacionadas
Ramón Lanús, intendente de San Isidro.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

San Isidro: el intendente PRO libertario apuesta a un radical, peronismo sin kicillofismo y Posse en retirada

Por  María Eugenia Suárez

El martes, el excandidato a Presidente dijo presente en San Martín en el acto por el día de la industria del que participaron candidatos e intendentes y que funcionó como un cierre de la campaña en una sección clave para el peronismo por su volumen y porque busca achicar lo máximo posible la diferencia con La Libertad Avanza o, incluso, quedarse con el primer lugar.

Sergio Massa en el cierre de campaña de Tigre

Axel Kicillof y el apoyo a Sergio Massa

De esta forma, el gobernador y Massa lograron mostrar unidad de cara al domingo después de la tensión extrema que se dio durante el cierre de listas con el tigrense como un firme aliado a Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner en la negociación, si bien el Frente Renovador se jacta de haber actuado como árbitro para evitar una ruptura.

Algo que reconoció Kicillof durante su discurso y que emocionó a Massa: “Hoy acá en Tigre, rendir un homenaje y reconocimiento a la generosidad política, a la comprensión de la etapa, nos decían no se peleen, vayan juntos; uno de los más importantes artífices de la unidad que hoy se expresa en la boleta de Fuerza Patria es Sergio Massa”.

WhatsApp Video 2025-09-03 at 17.09.04

Las fotos de unidad de hoy no fueron posibles entre Kicillof y Kirchner, que decidió solo participar de actividades con figuras alineadas con CFK en la interna del peronismo. Como contó Letra P no habrá un acto conjunto entre los principales referentes de todas las tribus de cierre de campaña. El gobernador va a cerrar las actividades proselitistas el jueves con una mateada en La Plata.

En el cierre de Tigre estuvieron el primer candidato de la sección, Gabriel Katopodis, la segunda en esa lista y excandidata a intendenta en el distrito, Malena Galmarini, el candidato a diputado nacional, Sebastián Galmarini y Sebastián Rovira, quién encabeza la lista local. Massa se quedó abajo del escenario.

Axel Kicillof y un dardo a Julio Zamora

En su discurso, sin nombrarlo, el gobernador disparó contra el intendente, Julio Zamora, que hasta apenas unos meses era parte de Fuerza Patria y uno de los impulsores de que Kicillof rompa con CFK y arme un nuevo espacio lejos de La Cámpora.

“La única boleta que se opone y que le puede poner un freno a Milei en Tigre es la boleta de Fuerza Patria”, lanzó Kicillof y agregó: “Llevan 40 días militando para ganar el distrito de Tigre llevando las banderas del peronismo, que son las de Fuerza Patria, llevando las banderas de Evita y Perón a lo más saludable y valioso que tiene el campo popular".

Kicillof con Malena Galmarini en Tigre

También valoró el trabajo que como “opositores” lleva adelante el Frente Renovador en el distrito. “A veces parece más cuesta arriba cuando uno es oposición en el distrito, está muy bien lo que decidieron, una elección cuando te toca ser oposición se gana caminando, caminando y caminando, recorrimos toda la provincia de Buenos Aires así, quiero un aplauso para la militancia territorial, para la dirigencia que se arremanga, se trabaja un plan, un objetivo y lo cumple”, afirmó.

El voto contra Javier Milei

En una tarde tensa por los cruces por el acto de cierre de campaña de Javier Milei en Moreno, mientras la militancia comenzaba a llegar al predio para esperar al Presidente, Kicillof reconoció que está pidiendo “un voto por la negativa”. “Es un voto por la negativa, claro es un voto de autodefensa, para cuidar a nuestro pueblo, a los discapacitados, a los jubilados, a los comerciantes y a los productores. El voto de Fuerza Patria viene a ponerle un límite al gobierno de Milei”, afirmó

“Estamos ante el momento de la verdad, tenemos una oportunidad enorme, en vez de putear o enojarse hay una forma de decirle que no a Milei y reafirmar lo que creemos que es con la boleta de Fuerza Patria que es el instrumento más efectivo, es lo que más le va a doler a Milei, en las urnas”, cerró.

Temas
Notas Relacionadas
El peronismo le prende (no tantas) velas a Somos Buenos Aires para ganar en la Cuarta
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

El peronismo le prende (no tantas) velas a Somos Buenos Aires para ganar en la Cuarta sección

Cree que si a la tercera vía le va bien pueden ganar la sección. El riesgo de que le vaya demasiado bien. La Libertad Avanza, tercero.
Axel Kicillof y Mariel Fernández.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

El peronismo cierra filas ante la embestida de Milei en la previa del acto en Moreno

La advertencia del ministerio de Seguridad y el comunicado de Axel Kicillof. La interna libertaria también juega.

Las Más Leídas

También te puede interesar

Ignacio Torres y María Eugenia Vidal en Chubut. 
AMARILLO, NO VIOLETA

Vidal visitó a Nacho Torres y sumó un guiño a la pata PRO de Provincias Unidas

Por  Gabriella Danieri
El ex gobernador Juan Manuel Urtubey es el candidato a senador por Fuerza Patria en Salta. 
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Salta: Urtubey pierde aliados y se tensa la relación con el saencismo

Por  Ramiro Garrocho
Randazzo y Schiaretti junto a Julio Zamora, de Somos Buenos Aires 
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

La liga de gobernadores y dos señales de respaldo a Somos Buenos Aires en la recta final de la campaña

Por  José Maldonado
El peronismo le prende (no tantas) velas a Somos Buenos Aires para ganar en la Cuarta
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

El peronismo le prende (no tantas) velas a Somos Buenos Aires para ganar en la Cuarta sección

Por  Macarena Ramírez