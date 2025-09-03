Axel Kicillof cerró campaña en Tigre con un guiño a Massa

Axel Kicillof hizo una devolución de favores este miércoles al participar del cierre de campaña de Fuerza Patria en Tigre, donde Sergio Massa y Malena Galmarini buscan un triunfo ante su histórico adversario, el intendente Julio Zamora , que encabeza la lista seccional de la Primera.

El martes, el excandidato a Presidente dijo presente en San Martín en el acto por el día de la industria del que participaron candidatos e intendentes y que funcionó como un cierre de la campaña en una sección clave para el peronismo por su volumen y porque busca achicar lo máximo posible la diferencia con La Libertad Avanza o, incluso, quedarse con el primer lugar.

De esta forma, el gobernador y Massa lograron mostrar unidad de cara al domingo después de la tensión extrema que se dio durante el cierre de listas con el tigrense como un firme aliado a Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner en la negociación, si bien el Frente Renovador se jacta de haber actuado como árbitro para evitar una ruptura.

Algo que reconoció Kicillof durante su discurso y que emocionó a Massa: “Hoy acá en Tigre, rendir un homenaje y reconocimiento a la generosidad política, a la comprensión de la etapa, nos decían no se peleen, vayan juntos; uno de los más importantes artífices de la unidad que hoy se expresa en la boleta de Fuerza Patria es Sergio Massa”.

WhatsApp Video 2025-09-03 at 17.09.04

Las fotos de unidad de hoy no fueron posibles entre Kicillof y Kirchner, que decidió solo participar de actividades con figuras alineadas con CFK en la interna del peronismo. Como contó Letra P no habrá un acto conjunto entre los principales referentes de todas las tribus de cierre de campaña. El gobernador va a cerrar las actividades proselitistas el jueves con una mateada en La Plata.

En el cierre de Tigre estuvieron el primer candidato de la sección, Gabriel Katopodis, la segunda en esa lista y excandidata a intendenta en el distrito, Malena Galmarini, el candidato a diputado nacional, Sebastián Galmarini y Sebastián Rovira, quién encabeza la lista local. Massa se quedó abajo del escenario.

Axel Kicillof y un dardo a Julio Zamora

En su discurso, sin nombrarlo, el gobernador disparó contra el intendente, Julio Zamora, que hasta apenas unos meses era parte de Fuerza Patria y uno de los impulsores de que Kicillof rompa con CFK y arme un nuevo espacio lejos de La Cámpora.

“La única boleta que se opone y que le puede poner un freno a Milei en Tigre es la boleta de Fuerza Patria”, lanzó Kicillof y agregó: “Llevan 40 días militando para ganar el distrito de Tigre llevando las banderas del peronismo, que son las de Fuerza Patria, llevando las banderas de Evita y Perón a lo más saludable y valioso que tiene el campo popular".

Kicillof con Malena Galmarini en Tigre

También valoró el trabajo que como “opositores” lleva adelante el Frente Renovador en el distrito. “A veces parece más cuesta arriba cuando uno es oposición en el distrito, está muy bien lo que decidieron, una elección cuando te toca ser oposición se gana caminando, caminando y caminando, recorrimos toda la provincia de Buenos Aires así, quiero un aplauso para la militancia territorial, para la dirigencia que se arremanga, se trabaja un plan, un objetivo y lo cumple”, afirmó.

El voto contra Javier Milei

En una tarde tensa por los cruces por el acto de cierre de campaña de Javier Milei en Moreno, mientras la militancia comenzaba a llegar al predio para esperar al Presidente, Kicillof reconoció que está pidiendo “un voto por la negativa”. “Es un voto por la negativa, claro es un voto de autodefensa, para cuidar a nuestro pueblo, a los discapacitados, a los jubilados, a los comerciantes y a los productores. El voto de Fuerza Patria viene a ponerle un límite al gobierno de Milei”, afirmó

“Estamos ante el momento de la verdad, tenemos una oportunidad enorme, en vez de putear o enojarse hay una forma de decirle que no a Milei y reafirmar lo que creemos que es con la boleta de Fuerza Patria que es el instrumento más efectivo, es lo que más le va a doler a Milei, en las urnas”, cerró.