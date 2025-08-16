Río Cuarto: Alicio Dagatti recuperó la libertad y vuelve a mover los hilos en Estudiantes

Tras recuperar la libertad, el presidente de Estudiantes , Alicio Dagatti , retomó la conducción del club del sur de Córdoba . Días atrás, la Justicia dejó sin efecto la prisión preventiva en el marco de la causa por el ingreso de drogas al penal de Bouwer y pudo volver a Río Cuarto . Hay expectativa en la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ).

Dagatti tiene buen vínculo con Claudio Chiqui Tapia . Como contó Letra P , el megaempresario bautizó el predio deportivo del club de fútbol que dirige con el nombre del jefe del fútbol nacional. Integra el círculo de dirigentes de confianza y su continuidad fue bien recibida.

Desde la detención de Dagatti, Estudiantes de Río Cuarto fue escenario de diferentes versiones y una de las más insistentes daba cuenta de que Dagatti daría un paso al costado de la presidencia del club. Sin embargo, fuentes con conocimiento pormenorizado de la entidad deportiva desestimaron esta versión.

Si bien hubo conversaciones sobre una posible sucesión, en el mundo Estudiantes aclaran que no tienen nada que ver con la detención ni la posterior excarcelación de Dagatti. En este sentido, explican que simplemente fue una alternativa que se barajó antes de que el dirigente fuera privado de la libertad, a fines del año pasado. "No es algo que surgió a raíz de esto último", dicen para relativizar que una cosa fuera consecuencia de la otra.

La posibilidad de un relevo para la actual conducción del club de la avenida España se habló en noviembre del año pasado, un mes antes de que el empresario quedara detenido por orden del fiscal de delitos complejos Enrique Gavier . El plan era una lista de dirigentes leales para presentarse a elecciones “con el aval del presidente” y sucederlo en el cargo, pero el proyecto quedó trunco desde que éste fue trasladado a Bouwer. Hasta la fecha, aseguran, no se volvió a hablar del tema.

Dagatti quiere seguir jugando en Río Cuarto

Otras referencias con conocimiento de la interna del club interpretan la reciente aparición pública de Dagatti, a través de sus redes sociales, como una señal de que quiere seguir activo, pero no necesariamente de la misma manera que antes.

En tal sentido, leen el texto que subió a su cuenta de X, donde expresaba su confianza en la Justicia y agradecía a quienes lo apoyaron a él y su familia, como una señal clara de sus intenciones. "Si no quisiera jugar, no hubiera publicado nada", dicen.

Por otro lado, aclaran que la idea de una sucesión en Estudiantes de Río Cuarto no es nueva, sino un proyecto de vieja data de propio Dagatti. En este sentido, el plan del empresario riocuartense sería dejar el control del club en manos de sus hijos. "Lo hizo todo para que quedaran ellos al frente del club", señalan. Los acuerdos con el intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, no se tocan.

Los acuerdos con Guillermo de Rivas

El otro frente al que el empresario le pone atención es el de la política local. Fuentes del Palacio Municipal confirmaron que los acuerdos puntuales de su espacio con el gobierno de Río Cuarto se mantienen sin cambios, tal como hasta ahora.

Uno de los alfiles más encumbrados de Dagatti dentro del gabinete de De Rivas es el subsecretario de Deportes, Rodrigo Siravegna. Hombre vinculado a las divisiones formativas del fútbol de Estudiantes de Río Cuarto, acompaña a la gestión municipal desde su inicio, a mediados del año pasado. Nadie duda de su continuidad en el cargo.

alicio dagatti rio cuarto.jpg Alicio Dagatti, presidente de Estudiantes de Río Cuarto

El otro nombre propio que reporta al dirigente deportivo es el de la concejala oficialista Celina Rott, también con pasado en el club de la avenida España, pero además con experiencia en la administración pública. Es por esto, que el oficialismo suele relativizar su vínculo con Dagatti y sostiene que entró en la lista por su “militancia en el PJ de Río de Los Sauces”.

Por lo demás, fuentes cercanas al Ejecutivo local niegan de forma categórica haber mantenido cualquier tipo de contacto con Dagatti o sus familiares. Aseguran que, desde el año pasado, no hubo reunión o conversación con aquel espacio. "Ni si quiera nos contestan los mensajes", sentenciaron.

Quienes lo conocen de larga data, comentan que Dagatti siempre tuvo la ambición de dar el salto a la política y ser intendente de Río Cuarto; un sueño que ya le había sido esquivo en la capital provincial alterna. Ahora, el proceso judicial en su contra parece complicarlo un poco más.

Un dolor de cabeza llamado Enrique Gavier

Sea como fuera, con una causa por asociación ilícita y otra por narcomenudeo, el frente judicial es una de las preocupaciones centrales de la familia Dagatti, sobre todo porque uno de los suyos sigue detenido por decisión del fiscal de delitos complejos Enrique Gavier.

El abogado Matías Pueyrredón, defensor de Alicio e Ignacio Dagatti, confirmó que después de que el padre recuperó la libertad, pidió el mismo beneficio para el hijo. Desde su perspectiva, "no hay riesgo procesal" para justificar que el joven siga con prisión preventiva.

enrique gavier fiscal mejorada.jpg Enrique Gavier, fiscal de delitos complejo de la provincia de Córdoba

En relación a la libertad del presidente de Estudiantes, explicó que la decisión se basa en que no había elementos concretos que dieran cuenta de que podía poner en riesgo el avance de la investigación.

Pueyrredón indicó que hubo un "cambio de criterio", desde que el juez de control había revocado la prisión preventiva para Alicio Dagatti en una de las causas. La semana pasada, la fiscal en una segunda causa adoptó el mismo criterio y ordenó liberarlo.

El abogado confirmó que, en la actualidad, Alicio Dagatti "puede permanecer en libertad" en las dos investigaciones abiertas en su contra, tanto en la causa por asociación ilícita como en la relacionada con el ingreso de drogas a pequeña escala en el penal de Bouwer, a fines de 2023.