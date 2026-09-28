Fuga violeta: dos de cada diez votantes de Javier Milei quieren un cambio de gobierno en 2027

Una nueva encuesta encendió una señal de preocupación en La Libertad Avanza (LLA) de cara a las próximas elecciones : dos de cada diez votantes que acompañaron a Javier Milei en el balotaje de 2023 ya se inclinan por un cambio de gobierno en 2027. Aunque la mayoría todavía respalda la continuidad, el dato pone bajo la lupa la capacidad del Presidente para retener el apoyo de quienes lo llevaron a la Casa Rosada.

El estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA), dependiente de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ), muestra que el 22% de quienes votaron a Milei en la segunda vuelta electoral contra Sergio Massa quieren un cambio de gobierno en los próximos comicios, mientras que el 78% prefiere la continuidad y banca al líder libertario.

El dato no implica, por sí solo, una migración masiva hacia la oposición. Pero ese electorado violeta desencantado se convierte en un voto en disputa , especialmente en un escenario polarizado donde las expectativas sobre la economía, el rumbo de la gestión y las alianzas electorales pueden modificar la decisión de los votantes.

La encuesta -elaborada del 15 al 23 de septiembre en base a 3031 casos- también indaga qué hacen quienes, después de haber votado a Milei, hoy expresan una preferencia por el cambio, a poco más de un año de las elecciones presidenciales.

La respuesta sobre esa fuga libertaria muestra un panorama fragmentado. Entre ese 22%, el 44% ubica su preferencia dentro de la categoría "otro", mientras que el 31% señala al PRO como alternativa. El partido que lidera Mauricio Macri aún no definió si sellará una alianza con LLA o jugará solo, pese a que tiene a varios integrantes que saltaron a las filas libertarias o se muestran como aliados. En tanto, el 14% respondió que votaría a un gobierno peronista no kirchnerista y el 11% optaría por un nuevo gobierno kirchnerista.

La dispersión es uno de los datos centrales del estudio: el desencanto con la continuidad no se traduce automáticamente en un pase en bloque hacia una fuerza opositora. Por el contrario, una parte importante de ese electorado todavía parece estar buscando dónde canalizar su expectativa de cambio.

La Libertad Avanza gana en intención de voto

El oficialismo se perfila como la fuerza a ganar en primera vuelta, con el 37% de las preferencias, aunque no le alcanzaría para evitar un balotaje. Además, como contó Letra P, habrá que ver si el oficialismo no termina pagando el costo de los constantes cortocircuitos con la senadora Patricia Bullrich, quien suele desmarcarse de la cúpula libertaria y, si decide cortarse sola, podría terminar erosionando la unidad del espacio y poner en riesgo la victoria de LLA en octubre de 2027.

En esa fotografía, el peronismo reúne un 34% de intención de voto si se suman las preferencias por el espacio kirchnerista (20%) y el no kirchnerista (14%), aunque la división expone una de las principales incógnitas de la oposición de cara a 2027.

La interna entre el kirchnerismo y el sector que responde a Axel Kicillof atraviesa la discusión sobre candidaturas y mecanismos para definir una eventual unidad, mientras el espacio todavía analiza cómo resolver la competencia interna si no hay PASO. Este lunes, el diputado Máximo Kirchnner aseveró que su madre y expresidenta Cristina Kirchnner tiene "la voluntad" de ser candidata, pese a que cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

Por fuera de esos dos grandes espacios, que polarizan el mapa, la izquierda unida y quienes eligen "ninguno de ellos u otro" reúnen 8% cada uno, mientras que el 7% todavía no sabe a quién votaría y el PRO/macrismo alcanza el 5%.

Los escenarios de balotaje

En cuanto a los escenarios de balotaje hipotéticos hacia 2027, en un mano a mano entre Milei y Kicillof, el actual presidente encabeza por un margen mínimo con el 44% frente al 42% del gobernador bonaerense, mientras que un 11% no votaría a ninguno y un 3% no sabe.

Por otro lado, en un eventual balotaje frente a Massa, Milei mantiene el 44% de los sufragios, mientras que Massa alcanza el 35%, registrándose un 16% de votos en blanco o a ninguno y un 4% que no sabe.

Como viene contando este medio, el gobernador bonaerense aparece como el principal dirigente de la oposición capaz de derrotar al oficialismo. Sin embargo, Kicillof carga con un problema que condiciona su posibilidad de crecimiento: la interna del PJ.