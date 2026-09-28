Se cae el viaje de Kicillof a China: el gobernador no se quiere perder la foto con el papa León XIV

Axel Kicillof decidió suspender el viaje que tenía previsto realizar a China para participar de la feria internacional CIIE (China International Import Expo) 2026 que se llevará adelante entre el 5 y el 10 de noviembre de este año en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái.

Aunque evaluó distintas posibilidades para acomodar la agenda y poder vajar, en las últimas horas se definió suspender la misión comercial por la visita del papa León XIV a la Argentina y, en particular, a la provincia de Buenos Aires . El gobernador bonaerense no solo participará de las actividades del sumo pontífice, sino también en la cocina de los operativos que requieren, ya que se esperan cientos de miles de personas movilizándose por la Provincia tanto al cottolengo Don Orione de Claypole como a la Basílica de Luján .

El viaje al gigante asiático nunca estuvo confirmado, pero el gobierno bonaerense buscó hasta último momento la forma de que Kicillof pudiera participar de ambos eventos que le proporcionarían fotos de un fuerte volumen político. Sin embargo, la simultaneidad de las fechas no lo hizo posible. Recién llegado de su visita a Estados Unidos se definió suspender la visita.

Ante la consulta de Letra P, una fuente del gabinete provincial explicó que "es muy díficil" que puedan viajar porque "no dan los tiempos por la visita del papa". Ante la repregunta, el funcionario ratificó: "Se superponen los tiempos". La feria internacional es del 5 al 10 de novimbre y la visita del papa a la Argentina es del 8 al 11 de noviembre.

La China International Import Expo, es una de las ferias multisectoriales más grandes del mundo enfocada en el acceso al mercado chino, con más de 360.000 metros cuadrados de exposición donde empresas de todo el mundo buscan llegar a acuerdos comerciales. En esta edición, Argentina contará con un pabellón nacional a disposición de las empresas que deseen exhibir productos correspondientes al sector. La idea de Kicillof era viajar junto a una comitiva de empresas de la provincia de Buenos Aires y aprovechar el viaje para tener diferentes reuniones políticas para las que ya le habían llegado invitaciones.

La agenda del papa en Buenos Aires

El domingo 8 de noviembre León XIV llega la Argentina, su primera actividad será la bienvenida oficial prevista para las 16.30 horas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Desde ahí será trasladado a un homenaje en el Monumento a San Martín y a las 17:50 horas será recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Más tarde, en el Palacio Libertad (ex CCK), tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El lunes, declarado feriado nacional, será la primera actividad en Buenos Aires. A las 9.15 horas visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se reunirá con trabajadores y personas con discapacidad asistidas por la institución. Se está trabajando en un posible traslado en el papa móvil por lo que se esperan miles de personas movilizadas en la zona.

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A las 11.30 celebrará una misa central en el Monumento a los Españoles, sobre la Avenida del Libertador, en Palermo, y a las 16.10 horas visitará la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, para un encuentro con el mundo del trabajo. Después se trasladará al Palacio San Martín, donde se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas. La jornada terminará con una celebración de vísperas junto al Episcopado Argentino en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

El martes el papa viajará a Córdoba, a las 10 celebrará una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, y a las 15.15 horas se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El evento más masivo que se espera en territorio bonaerense será el miércoles. Ese día, a las 8, el papa visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires. A las 10, celebrará su última gran misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján, uno de los puntos más esperados de la visita. Según estimaciones del Gobierno bonaerense, la llegada del pontífice a Luján podría convocar entre 3 y 4 millones de personas.