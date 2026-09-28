Luis Juez le mete presión a Gabriel Bornoroni con un escenario de tercios en Córdoba

Luis Juez presiona sobre Gabriel Bornoroni y el armado opositor en Córdoba al plantear un escenario de tercios para la elección provincial de 2027. El fundador del Frente Cívico ratificó que quiere competir por la gobernación y desafió con ironía a sus potenciales socios de La Libertad Avanza y la UCR a avanzar solos.

“Vayan para adelante, métanle solos a ver cómo les va”, empezó arriba la semana que debe verse como la continuación de algunos mensajes que envió durante el fin de semana y que delatan incomodidad en su relación con el empresario estacionero ante un posible mano a mano con Rodrigo de Loredo .

Los intendentes de la UCR de Córdoba forman parte de ese hilo rojo que conecta al adlátere de Karina Milei con De Loredo. El jefe de la bancada de La Libertad Avanza en Diputados y el radical no se sentaron a la mesa del armado opositor, pero empezaron a cuidar las formas. Ambos se necesitan: el primero quiere ese activo territorial y el segundo, busca la bienvenida oficial de la Casa Rosada al frente. Juez queda afuera de esa rosca tan silenciosa como determinante.

En el patio de la casa del radicalismo, en la ciudad de Río Tercero que gobierna Marcos Ferrer -el presidente del partido hasta las 19 de este martes, cuando ceda la posta al deloredista Matías Gvozdenovich - Juez tiró la bomba. Ventiló detalles de la conversación que tuvo con Martín Llaryora y que reveló este medio en exclusiva .

“Él me decía: ‘Leí en un diario que querés ser intendente’, y yo le respondí: ‘No te confundas. Yo quiero ese sillón en donde vos estás sentado’”, contó Juez, que se autodenomina como “abeja loca”, porque está desesperada por el entrar al Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial.

Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Diego Santilli en Casa Rosada

Esta definición llega en medio de posiciones fuertes de sus potenciales socios. Como reveló Letra P en la columna Fernet con rosca, el empresario estacionero no se baja. Sus encuestas le marcan una ventaja de diez puntos sobre Martín Llaryora. En tanto, De Loredo dijo que puede tributarle a Javier Milei un triunfo de 55 puntos. Ninguno dará el brazo a torcer y Juez también cree que él puede ganar.

¿La tercería vía es juecista?

De hecho, este lunes dejó en el stream de La Voz un análisis que revela más su preocupación por salvarse de una sangría opositora.

“Por ahí tirás tanto de la cuerda que se corta y les digo: ‘bueno, muchachos, vayan para adelante, métanle solos a ver cómo les va’. Soy un convencido de que aún con tercios esta es una elección muy parecida a la de 2007. No hay ninguna expectativa con el gobierno provincial, los tipos lo saben. Por eso el tema de la unidad realmente los desequilibra. Por eso hay que ser prudentes, muy mesurados e inteligentes. No hay que ser arrogantes, no es un momento para vanidad”, hizo un ejercicio teórico de autosuficiencia.

Juez no tiene intendentes que le respondan, tiene un alto nivel de conocimiento, pero una imagen negativa que funciona como techo. Bornoroni no es popular, no tiene intendentes, pero juega con el caballo del comisario. A De Loredo lo conoce mucha gente, tiene un sello y un centenar de intendentes cuyas voluntades pueden impactar en las decisiones macro. Las ventajas objetivas no están del lado de Juez.

Luis Juez dijo que la elección provincial será de tercios

Con todo, la preocupación que parece atravesar al juecismo es la determinación de Bornoroni y De Loredo en liderar la lista provincial. Un triunfo permite pensar ocho años en el poder y, para el que pierda, ocho años afuera.

Esa es la principal preocupación de un dirigente que ya comprobó que no es suficiente con la unidad opositora para vencer al gigante peronista. Juez se rearmó con la dirección del Tribunal de Cuentas provincial y un puñado de legisladores. Jugando por afuera, en un escenario pesimista para sus objetivos, podría conservar el piso sin compartir boleta con nadie.

Este análisis pone los pelos del punta al juecismo, que sostiene su voluntad de que el cambio llegue a la provincia. Nadie duda de la legitimidad de sus ideas, la tautología es protagonista. La política es la política.

Luis Juez, en el fondo de la tabla en la encuesta libertaria

Obviamente que en el Panal lo agrandan y validan lo que Juez sostiene: que es el candidato que mejor mide. “Para perder con Bornoroni, a Juez le conviene perder encabezando, porque la minoría no se puede repartir entre tres o cuatro espacios”, dicen en algunos corrillos cordobesistas.

Lo curioso es que en las encuestas que maneja (y paga) Bornoroni, Juez está en el fondo de la tabla en intención de voto. En un informe al que accedió Letra P de manera exclusiva, hecho por Radar Público, la estadística libertaria es generosa con De Loredo.

En un escenario de todos contra todos, Bornoroni encabeza con 27,6%. Le siguen Natalia de la Sota con 16,8% y De Loredo con 16,7%. El gobernador aparece cuarto con 14,1% y Juez con 7,8% escoltado por Liliana Olivero de la Izquierda con 2,2% y Pablo Carro con 1,9%.

Si esos son los datos que el estacionero pondrá sobre la mesa de Karina Milei, el senador está al horno.

Encuestas hay una por cabeza en esta Córdoba de precampaña donde todos sienten que ganan. Más allá del instinto natural de la política, que es mantener la expectativa, los últimos movimiento de Juez lo muestran otra vez agitando su capacidad de daño e intacta la pretensión de gobernar la provincia, más allá de los matices de unidad y altruismo que se permita en sus parrafadas mediáticas.

La oposición sigue llevando alivio al Panal: Bornoroni ya colocó cartelería de gran tamaño y costo en la vía pública; la Casa Rosada mantiene cerca a De Loredo; los intendentes son los principales fogoneros del acuerdo entre LLA y la UCR porque no quieren vivir su propia Marcos Juárez y Juez no quiere ser el el jamoncito del medio.