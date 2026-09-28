Jorge Macri envía el presupuesto 2027 a la Legislatura porteña, última parada antes del año electoral

La Legislatura porteña entra en la recta final del año con el presupuesto 2027 y los pliegps para el fuero laboral en agenda

Con la presentación del proyecto de presupuesto 2027 , la Legislatura porteña entrará este miércoles en la recta final de las sesiones ordinarias que serán la antesala del año electoral. En los próximos meses, el jefe de Gobierno, Jorge Macri , buscará aprobar la ley de leyes, en la que impulsa medidas de alivio fiscal rumbo a los comicios en los que buscará su reelección.

A la vez, antes de fin de año el oficialismo deberá avanzar con el proceso de aprobación de pliegos de jueces para cubrir las primeras vacantes del fuero laboral porteño .

En en la previa del giro del proyecto, La Libertad Avanza (LLA) anticipó que presionará para profundizar la simplificación burocrática en el distrito y buscará sancionar antes de fin de año sus proyectos de libertad comercial y de silencio positivo para facilitar la habilitación de comercios. En paralelo, el larretismo avisa que no le hará fácil las cosas al oficialismo.

Aunque deberá enviarlo al parlamento local el próximo miércoles, Macri ya anticipó en redes sociales que el texto incluirá bajas impositivas tanto para la clase media como para emprendimientos de mediana escala. En el Ministerio de Economía local aclaran que, de todos modos, la norma respetará el equilibrio fiscal.

"La cuenta es simple. Cada peso que gasta el Estado sale del esfuerzo de alguien. Por eso, nuestra obligación es gastar menos, gastar mejor y cobrar menos impuestos", aseguró el titular del PRO de la ciudad de Buenos Aires.

Un presupuesto 2027 para la clase media. Seguimos bajando impuestos.



Además de la baja histórica de Patentes, eximimos del ABL durante todo el primer semestre a hoteles, restaurantes y librerías.



Eximimos a miles de PyMEs porteñas de la Contribución por Publicidad.



Reducimos… — Jorge Macri (@jorgemacri) September 24, 2026

La semana pasada, el Ejecutivo porteño anunció una baja de patentes que calificó de "histórica": seis de cada diez automovilistas pagarán menos que el año pasado. Para el 40% restante, se mantendrán vigentes los mismos valores de 2026. A esa baja impositiva, con el proyecto de presupuesto 2027, se sumará una eximición de ABL para hoteles, restaurantes y librerías durante el primer semestre del año y una reducción de la contribución por publicidad para las pymes porteñas, entre otras medidas de alivio fiscal.

En el Ejecutivo prevén que la primera semana de octubre, el ministro de Economía porteño, Gustavo Arengo, defenderá el proyecto ante la Legislatura y que, en las semanas siguientes, también expondrán los titulares de las principales carteras. Así, el tratamiento de la ley de leyes en el recinto podría volver a demorarse hasta finales de noviembre.

Un antecedente complejo

El año pasado, la discusión por el presupuesto derivó en una tensa negociación entre LLA y el PRO. El proyecto se terminó aprobando en la madrugada del 28 de noviembre, luego de que el oficialismo debiera postergar durante varias horas la sesión en la que se trataría la ley de leyes y la creación del sistema penitenciario de la Ciudad.

El bloque que conduce Pilar Ramírez -alfil de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la ciudad- presionó hasta último momento al oficialismo para profundizar la baja impositiva que ya estaba contemplada en el texto a considerar.

El bloque libertario que conduce Pilar Ramírez insistirá con sus proyectos de Libertad Comercial y Silencio Positivo

LLA esperaba que el gobierno porteño aceptara la exención de Ingresos Brutos para Fondos Comunes de Inversión y del Impuesto a los sellos para créditos hipotecarios, entre otras iniciativas. En comisión, LLA había llegado a votar en disidencia el dictamen del Ejecutivo precisamente por esas exigencias, que el oficialismo terminó incorporando a contrarreloj para sancionar el proyecto.

Así, Jorge Macri logró aprobar su iniciativa mucho más holgado que el año anterior y consiguió 38 votos afirmativos frente al rechazo del bloque peronista y de la izquierda.

La agenda libertaria

La discusión del presupuesto 2027 podría volver a poner a prueba el vínculo entre LLA y el PRO, en especial en la previa del año electoral. Ambos espacios mantienen conversaciones activas para alcanzar un acuerdo rumbo a los comicios de 2027, pero sus dirigentes aún están lejos de cerrar una alianza y LLA no desiste en sus intentos de desafiar a Macri en su terruño.

Además, aunque aún no se conocen los detalles del proyecto, los anticipos que anunció el jefe de Gobierno ya empezaron a generar ruido puertas adentro del bloque libertario. Es que, como ya ha sucedido con otras iniciativas de este año, en LLA advierten que la propuesta para bajar patentes que presentó Macri había sido promovida originalmente por el sello violeta. En mayo, la bancada que conduce Ramírez había presentado en la Legislatura un proyecto para reducir las alícuotas que pagan los vehículos.

DISCUSIÓN 2027 Legislatura porteña: La Libertad Avanza lanza una batería de reformas para disputarle la agenda al PRO



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Francisco Basualdo pic.twitter.com/wfr2mX4ZGe — LETRA P (@Letra_P) March 28, 2026

Más allá de la discusión que pueda llevarse adelante por el alcance del alivio fiscal para 2027, el partido de Javier Milei también buscará sancionar algunas iniciativas de simplificación burocrática antes de que finalice el período de sesiones ordinarias.

El bloque libertario, devenido este año en aliado legislativo del oficialismo, tiene previsto insistir con su proyecto de Libertad Comercial, que busca establecer un régimen especial para agilizar trámites administrativos para comerciantes y empresas y permitir las habilitaciones automáticas para actividades de bajo riesgo.

También volverán a empujar la iniciativa de "silencio positivo", que busca reformar la Ley de Procedimientos Administrativos de la ciudad. El proyecto establece que, si el Estado demora en responder a una solicitud de un emprendedor más allá del plazo establecido, el trámite quedará aprobado por default.

"El proyecto procura fortalecer los principios de celeridad, eficacia, simplicidad y buena administración, evitando que la ausencia de respuesta estatal opere como un mecanismo obstructivo frente al ciudadano", explicaron en el texto del proyecto.

El aviso de Larreta

MIentras, el bloque que preside Emmanuel Ferrario y conduce políticamente Horacio Rodríguez Larreta, Confianza y Desarrollo, ya avisó que la posición de oposición responsable que asumió en los últimos años es historia y que van a endurecer el debate.

Ferrario conduce una bancada de seis integrantes, un número nada despreciable en un escenario legislativo atomizado. Hasta ahora, ese sector combinó críticas a Jorge Macri con acompañamientos institucionales. En el larretismo sostienen que esa etapa llegó a su fin y que el debate presupuestario marcará un punto de inflexión.

Justicia y organismos de control

La agenda parlamentaria del último trimestre también estará signada por el traspaso del fuero laboral a la ciudad. A finales de agosto, la Legislatura porteña aprobó el acuerdo para transferir las competencias de la Justicia del Trabajo a la capital.

En el Ejecutivo porteño apuestan a que el fuero laboral empiece a funcionar en abril del año que viene, por lo que ya activaron el proceso de designación de sus magistrados. En los próximos meses, se deberán tratar las propuestas para cubrir seis vacantes para juez de cámara, diez juzgados de primera instancia, un fiscal de cámara y dos fiscales de primera instancia, además cargos en el Ministerio Público.

Los postulantes a ocupar las primeras sillas en el fuero ya atravesaron, el 18 de septiembre, la audiencia pública, impulsada por la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control y la comisión de Justicia, que dejó habilitado el tratamiento de sus designaciones en el recinto. La sesión para avanzar con los nombramiento, sin embargo, aún no fue convocada.

El secretario administrativo de la Legislatura, Cristian Gribaudo, la secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial porteño Genoveva Ferrero, el secretario de Justicia de la Ciudad, Francisco Quintana y el flamante Fiscal General porteño, Martín López Zavaleta, en la audiencia por el fuero laboral porteño

Para apuntalar el traspaso del fuero laboral a la ciudad, la Legislatura porteña deberá avanzar también con la creación del servicio de Conciliación laboral obligatoria del distrito y la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial. Tal como sucede con los pliegos presentados, aún no hay precisiones sobre su fecha de discusión.

En tanto, el 19 de octubre, se realizará la audiencia pública para las candidaturas para el Ente Regulador de Servicios Públicos de la ciudad. Ese día, se tratará la propuesta para la presidencia del Ente -cargo para el que impulsan a la exlegisladora Paola Michielotto- y las 18 postulaciones para el directorio impulsadas por el peronismo (Fuerza por Buenos Aires), LLA, el larretismo (Confianza y Desarrollo), la Unión Cívica Radical (UCR) y las agrupaciones de consumidores.