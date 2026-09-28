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PERONISMO PARA ARMAR

Santa Fe: Sacnun confirmó que quiere ser candidata a gobernadora y pidió protagonismo para las mujeres

La exsenadora kirchnerista recorre la provincia y le pide apertura a la conducción del partido. Con quiénes arma. Las chances del PJ en 2027.

Letra P | Gustavo Castro
Por Gustavo Castro
María de los Ángeles Sacnun se anota en el menú del peronismo para pelear por la gobernación de Santa Fe en 2027

María de los Ángeles Sacnun se anota en el menú del peronismo para pelear por la gobernación de Santa Fe en 2027

La exsenadora María de los Ángeles Sacnun, cercana a Cristina Fernández de Kirchner, confirmó a Letra P que pretende competir el año próximo en las PASO del peronismo como precandidata a gobernadora de Santa Fe, tal como venía insinuando con sus últimos movimientos y había adelantado este medio en abril.

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La exlegisladora kirchnerista y luego directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) en el gobierno del Frente de Todos trabaja en lo que denomina “Modelo Santafesino” con el histórico líder de ATE, Jorge Hoffmann, y la corriente interna Somos Patria, a la cual pertenece el secretario general de la departamental capitalina del PJ, Daniel Ríos.

Cuando se le piden definiciones sobre su alineamiento nacional, en particular por el estrecho vínculo que supo tener con CFK, responde: “Soy una militante y dirigente del peronismo desde siempre”.

El modelo Santa Fe de Sacnun

-¿A qué apunta con lo que denomina "el Modelo Santafesino?

-A poner en marcha una conversación pública de la sociedad donde hacemos lo posible para que confluyan distintos sectores de la comunidad. No solamente el peronismo, en el que por supuesto hablamos absolutamente con todos los sectores sin ningún tipo de exclusión. Fundamentalmente, con todos los sectores de la comunidad, en cada departamento. Es de abajo para arriba y de la periferia al centro, como planteaba el papa Francisco.

-¿Cuál es el objetivo de estos encuentros?

-Estamos dialogando con todos los sectores para tener, aproximadamente en noviembre, un mapeo acabado de cuál es la situación de la provincia de Santa Fe expresada en sus distintos actores sociales, económicos y productivos. La idea es llegar a que el Modelo Santafesino pueda tener hacia fin de año una propuesta de plan de gobierno acabado.

La pelea por la Casa Gris

-¿Va a competir por la gobernación?

-Lo que tenemos definido es claramente ser protagonistas a la hora de poner sobre la mesa la discusión de un proyecto político. El Modelo Santafesino tiene que expresar ese proyecto político que nosotros queremos impulsar en la provincia de Santa Fe y tiene que constituir o construir una agenda política.

-¿Va a ser candidata?

-Me gustaría poder competir por la gobernación de la provincia. Es un buen momento para que las mujeres protagonicemos la etapa que viene en Santa Fe y que podamos llevar adelante un proyecto distinto, que reconcilie a la política con la sociedad y que supere estas grietas permanentes que lo único que generan es ocultar todo lo bueno que tiene esta provincia.

-¿A qué se refiere?

-Santa Fe es una provincia que siempre se caracterizó por tener buenas instituciones; hoy vemos que están totalmente socavadas. El Estado está muy afectado, porque son afectados sus trabajadores y sus trabajadoras. Se han reducido fuertemente los recursos de la provincia. El Senado terminó sancionando Zona Fría y Santa Fe perdió este beneficio que impulsé siendo senadora nacional. Entonces, ¿de qué le sirve a la provincia que el gobernador Maximiliano Pullaro sea un aliado estratégico de Javier Milei si luego cada una de las políticas que lleva adelante el Gobierno perjudican fundamentalmente a la provincia?

Las internas del peronismo de Santa Fe

-¿Cómo ve la situación interna del peronismo santafesino?

-El Partido Justicialista de Santa Fe tiene que abrir el diálogo a absolutamente todos los sectores. Tienen que estar todos representados en la Mesa de Acción Política, los que piensan más parecido a las actuales autoridades partidarias y los que tenemos una mirada distinta. Justamente esa diferencia de miradas es lo que va a enriquecer el proyecto político. No creo en las imposiciones para construir procesos de unidad.

-¿Cómo se construye esa unidad?

-Tenemos una ley electoral que favorece llegar a procesos de unidad a través de las PASO. Se trata de poder garantizar que en ese marco todos los sectores que quieran participar puedan hacerlo, que juzgue el pueblo santafesino cuál es el mejor proyecto y en función de eso que el peronismo pueda ofrecerlo no sólo a los peronistas, sino también al conjunto de la sociedad. Esto no quita que en el marco del diálogo se encuentren procesos de selección de postulantes que podamos aunar esfuerzos a la hora de tener un horizonte, un rumbo claro para proponerle a la provincia.

Las chances del PJ en 2027

-¿Ve competitivo al peronismo en Santa Fe?

-Si el peronismo lleva adelante todos estos pasos de los que estuvimos hablando, si se reencuentra y dialoga con la sociedad, si es capaz de incorporar parámetros de un Estado moderno, con incorporación de las nuevas tecnologías y de los nuevos empleos, si somos capaces de generar un proceso con un modelo de desarrollo actualizado, es absolutamente competitivo.

-¿Le puede ganar al gobernador?

-En la medida que camino, voy viendo que una profunda disconformidad con el gobierno de Pullaro, pero eso no convierte automáticamente en competitivo el peronismo. Tenemos que hacer cosas concretas, convocar a la sociedad en su conjunto y recuperar fundamentalmente la autoestima. El peronismo se puede recuperar porque siempre tenemos esta resiliencia que nos permite llevar adelante un proyecto que pueda ser victorioso y que, fundamentalmente, haga ganador al pueblo santafesino.

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