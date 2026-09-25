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Encuesta mata relato: seis de cada diez personas no creen que Javier Milei haya bajado la pobreza

El 66% rechaza que el gobierno sea "el mejor de la historia". La narrativa libertaria, lejos de la percepción social. Los datos de Zuban Córdoba.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
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La pobreza volvió a subir y el relato libertario enfrenta un nuevo problema: la percepción de la sociedad. Luego de que el INDEC informara que el índice trepó al 32,3% en el primer semestre de 2026, 4,1 puntos más que en la segunda mitad de 2025, una encuesta mostró que la mayoría de la opinión pública ya no compra la versión oficial sobre la evolución del indicador. Seis de cada diez personas no creen que Javier Milei haya bajado la pobreza.

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Esteban Rafele

El estudio de Zuban Córdoba y Asociados revela que el 64,1% de las personas encuestadas rechaza la afirmación “Mi gobierno sacó a 14 millones de personas de la pobreza”, mientras que apenas el 29,2% está de acuerdo. El contraste entre el discurso de Milei, los datos oficiales y lo que percibe la sociedad queda así en primer plano.

Este rechazo mayoritario no es un dato aislado; se inserta en un clima donde la narrativa económica de la administración Milei encuentra cada vez más resistencias fuera de su núcleo duro de votantes. El desempleo, el endeudamiento, los salarios bajos y la situación de la economía en general vienen siendo los principales problemas de la Argentina, según afirma la gente a través de diferentes encuesta publicadas en Letra P.

El mejor gobierno de la historia

El informe de Zuban Córdoba da cuenta de que esta distancia entre la retórica presidencial y la percepción pública también se extiende a todo el paquete de autoafirmaciones que despliega la comunicación oficial: la afirmación Somos el mejor gobierno de la historia” resultó ser la frase que cosechó el mayor nivel de rechazo con el 66,2%. Sólo el 26,1% estuvo de acuerdo con esa frase que suele repetir el Presidente y su ministro de Economía, Toto Caputo, y un 7,7% no fijó postura.

En cuanto a los ingresos reales, el 19,6% coincide con la frase de que "El salario en dólares es el más alto de la historia", mientras que el 65,1% lo rechaza tajantemente. Esto refuerza el planteo de que la "recuperación" salarial no se siente en los bolsillos. El estudio fue realizado entre el 16 y el 19 de septiembre sobre 2000 casos de todo el país.

Periodistas y reelección de Javier Milei

El ataque del jefe de Estado al periodismo tampoco encuentra respaldo mayoritario: el 64,8% está en desacuerdo con la frase del Presidente “El 95% de los periodistas son mierdas humanas”, mientras que apenas el 30,3% la comparte. El dato aparece en medio de una escalada de ataques del mandatario a periodistas, medios y comunicadores, una estrategia que la Casa Rosada convirtió en parte de su narrativa de confrontación permanente.

Otra de las frases que pone en evaluación la consultora se relaciona con la aspiración reeleccionista de Milei. Frente a la afirmación “Si no me votan, la sociedad se está suicidando”, el 64,9% respondió que está en desacuerdo y solo el 27,2% manifestó acuerdo.

Si bien en el Gobierno pronostican un segundo mandato de Milei para profundizar las reformas, los números de esta encuesta de Zuban Córdoba muestran un límite para la narrativa libertaria. La mayoría ya no cree en los dichos del Presidente ni en las promesas.

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