Buenos Aires: suben las acciones de Daniela Reich para suceder al libertario Valenzuela en Tres de Febrero

En Tres de Febrero el oficialismo se prepara para un escenario electoral 2027 en el que Diego Valenzuela , hoy de licencia para ocupar una banca en el Senado bonaerense, no pueda volver a presentarse por la ley que pone un tope a las reelecciones indefinidas de los intendentes.

Una situación que comparte junto a 80 intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires y que el gobernador Axel Kicillof está tratando de revertir con un proyecto en la Legislatura bonaerense que, por ahora, duerme en la Cámara Alta.

Para suceder a Valenzuela aparecen dos nombres : el de su esposa y secretaria de Capital Humano en el municipio, Daniela Reich y el actual intendente interino, Rodrigo Aybar . No obstante, las acciones de la funcionaria subieron en el último tiempo, y tanto sectores oficialistas como opositores ven señales de que sería la elegida.

La respuesta oficial del municipio respecto a quién podría ser el candidato o candidata el próximo año es que todavía no hay definiciones sobre el tema. Afirman que “hay varios del equipo que podrían estar en ese lugar” y que “la idea es alguien que continúe con el proyecto para no volver atrás”; o lo que es igual, al peronismo. No más que eso.

En ese contexto, en el último tiempo dirigentes del oficialismo y de la oposición comenzaron a vislumbrar una cabeza de ventaja de Reich sobre Aybar. “En las redes ya están trabajando a Reich”, afirma un dirigente opositor ante la consulta de este medio y marca un dato que no pasó desapercibido: que la funcionaria cambió su apellido por el de casada. En efecto, de Daniela Reich pasó a firmar Daniela R. Valenzuela en redes sociales.

De esa manera comienza a aparecer también en videos institucionales del municipio. “Es claro que quieren trasladar la referencia de él a ella”, afirma otra fuente, al tiempo que resalta cómo en la comunicación de la funcionaria, del municipio y del propio Valenzuela, comenzó a ganar mayor protagonismo.

En el peronismo todos quieren

Con Valenzuela imposibilitado y el gobierno de Javier Milei con números en caída, en el peronismo de Tres de Febrero ven más cerca la chance de poder ganar la elección el próximo año. Como en muchos de los distritos, el enfrentamiento entre La Cámpora y el MDF de Kicillof derivará posiblemente en una PASO, un mecanismo aceitado en ese distrito.

Juan Debandi ganó las últimas competencias, incluso la última por el PJ local, por lo que corre con ventaja. En el sector del gobernador hay muchos que quieren ser candidato, y ahí habrá otra disputa compleja de resolver. No obstante la línea discursiva es clara.

Durante la inauguración de un local del MDF días atrás, el dirigente local, Martín Jofre, señaló que en Tres de Febrero hay un “desgobierno” porque “no se sabe quién es el intendente”. “No sabemos si es Valenzuela, Aybar o la mujer de Valenzuela”, lanzó.