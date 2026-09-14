Axel Kicillof aparece como el principal rival de Javier Milei, pero la interna del PJ pesa más que la unidad

A un año de las elecciones presidenciales, la conversación política en redes sociales empezó a ordenarse alrededor de una pregunta: quién puede ganarle a Javier Milei . Según un informe de Reputación Digital, hay un nombre que sobresale por encima del resto: Axel Kicillof . Sin embargo, el gobernador bonaerense carga con un problema que condiciona cualquier alternativa opositora: la interna peronista que complica la unidad del partido.

El trabajo analizó 181.684 menciones publicadas entre el 1 de enero y el 7 de septiembre de 2026 en Twitter, Facebook, Instagram y plataformas de streaming. La conclusión general del informe es que el debate sobre la campaña electoral se aceleró en agosto, cuando las conversaciones sobre Milei y 2027 se duplicaron respecto del promedio de los primeros siete meses del año. Las preguntas sobre el escenario electoral pasaron de un promedio mensual de 18.000 interacciones a 47.700 en agosto.

Entre las personas que se preguntan "quién le gana a Milei" en las urnas, el 61% no menciona a ningún dirigente. Ese dato da cuenta de que no hay nadie capaz de capitalizar el descontento de la sociedad con las políticas libertarias, pero cuando aparece un nombre propio, Kicillof concentra el 51% de esas menciones, muy por encima de Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa . Es el dirigente opositor con menor nivel de rechazo (-14), aunque su conversación registra escasa carga emocional.

Según la consultora, ese dato muestra que el mandatario provincial se convirtió en el "candidato por defecto" de la oposición, más por ausencia de un competidor consolidado que por una candidatura ya instalada. Como contó Macarena Ramírez en Letra P , en los últimos meses Kicillof viajó a distintas provincias con el objetivo de sumar apoyo federal y consolidar su armado político. Su último desembarco fue la semana pasada en Misiones , donde se mostró con el gobernador Hugo Passalacqua .

Detrás de Kicillof se ubica la diputada de izquierda Myriam Bregman con el 25% de las menciones. El dato no sorprende. Como viene contando este medio, la legisladora es una de las figuras con mejor imagen positiva, aunque ese número no necesariamente se traduce en votos. Lejos de Kicillof, aparece la expresidenta Cristina Kirchner con el 18% y con la misma cantidad de menciones de que la senadora oficialista Patricia Bullrich . El listado continúa con el líder del PRO, Mauricio Macri (17%), el excandidato presidencial Massa (13%) y en último lugar se encuentra la vicepresidenta Victoria Villarruel (9%).

El relevamiento también señala que la conversación sobre Kicillof aparece desprovista de emoción: es un dirigente al que "se analiza, pero todavía no se lo siente". Esa frialdad explica, según el estudio, por qué logra un menor nivel de rechazo sin traducirlo todavía en entusiasmo político.

La interna del peronismo pesa más que la unidad

En lo que va de 2026, las menciones de la palabra "interna" duplicaron las de "unidad" cuando se habla del peronismo. Agosto fue el momento de mayor tensión, impulsado por el debate sobre una eventual candidatura de CFK y la disputa por el liderazgo del espacio. A eso se suma la reaparición de Massa, que empezó a mover a su tropa pensando en 2027.

“El principal problema que tiene hoy el peronismo es una interna que parece permanente y la falta de un liderazgo que logre ordenar al conjunto. Kicillof aparece entre los dirigentes opositores más mencionados en la conversación digital y con mejores indicadores, pero todavía no hay un candidato firme detrás del cual se alinee todo el peronismo. Y mientras eso no ocurra, Milei tiene una ventaja: enfrente todavía no aparece una alternativa con suficiente peso y capacidad de síntesis", explicó el director de Reputación Digital, José Norte Sosa.

Y agregó: "La discusión sigue siendo quién va a ser el candidato. Y no es una interna entre dos nombres. Además de Kicillof y Massa, aparecen Sergio Uñac, Juan Grabois y Ricardo Quintela, entre otros dirigentes que buscan ocupar un lugar en esa construcción. A eso se suma el peso que siguen teniendo Cristina y Máximo Kirchner en el ordenamiento interno del espacio".

Escenario abierto hacia 2027

A partir de la conversación digital y de su cruce con encuestas públicas, que viene analizando Letra P, el informe construye cuatro escenarios posibles de cara a la pelea electoral del próximo año.

El escenario considerado más probable sigue siendo una reelección de Milei en un balotaje, con una probabilidad estimada de entre 40% y 50%. Detrás aparece un triunfo del peronismo con Kicillof, entre 25% y 35%, condicionado a que el PJ logre ordenar su interna y priorizar la unidad. Otra posibilidad, que ronda el 10% y 15% entre las menciones, es que Bullrich o Diego Santilli "hereden" el modelo que inició Milei a fines de 2023. Otro escenario, entre el 8% y 15%, plantea que una tercera figura rompa con esa polarización por ejemplo Villarruel o Miguel Ángel Pichetto.

Habrá que ver si la conversación digital de los próximos meses logra darse vuelta: si la palabra "unidad" consigue superar durante dos meses consecutivos a "interna", el escenario de un peronismo unificado empezará a ganar terreno. "Mientras el peronismo siga discutiendo hacia adentro quién conduce y quién representa al espacio, le va a costar construir una alternativa competitiva hacia afuera. Y esa interna permanente, hoy, termina jugando a favor de Milei", analiza Norte Sosa.