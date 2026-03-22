Frente a su peor crisis, Javier Milei le pone un freno al Parlamento

Fue una semana de terror. Mientras Javier Milei giró por el país y el mundo para brindar conferencias en foros partidarios, sus detractores se unieron para golpearlo por el avance de casos de corrupción, el tema que más inquieta a su electorado. Tal es así que la pérdida de imagen positiva del Presidente fue comentada en el oficialismo y la oposición.

La fragilidad del Gobierno es infinita y sus expectativas en el Congreso bajaron. El post-feriado no tiene mucho para ofrecer: estarán las audiencias por la ley de glaciares, la tropa libertaria arrebatará comisiones en ambas cámaras y la exsenadora Lucila Crexell explicará que su nombramiento como embajadora no es una dádiva por su apoyo a la ley Bases. De la agenda anunciada en la apertura de sesiones por Milei, por ahora, nada.

La información judicial que vincula al Presidente con una posible estafa de $LIBRA se filtró contra la voluntad del propio fiscal, Eduardo Taiano . Las internas violetas ya no se disimulan y hasta hay una mesa política blue, sin sospechosos de traidores. El alto nivel de vida de Manuel Adorni , que reflejan sus viajes y propiedades, amenaza la continuidad del Jefe de Gabinete y puede convertirse en la crisis de Gobierno sin retorno.

La construcción de una narrativa libertaria tampoco tuvo sus mejores días: el 24 de marzo sigue siendo una fecha esquiva para Milei, que no termina de consolidar un revisionismo capaz de minimizar la toma de la Casa Rosada de las fuerzas armadas hace medio siglo.

La documentación que salió del despacho de Taiano completa la hipótesis de la comisión investigadora del caso $LIBRA que funcionó el año pasado en Diputados : los dueños de la criptomoneda le dieron a Milei el detalle del contrato para que lo publicara en su cuenta de Twitter y así aumentar el valor de la moneda.

El cruce de llamados entre el empresario cripto Mauricio Novelli y el círculo presidencial publicado en los diarios –formaba parte de un informe interno de la Procuración que Taiano escondió- hace inverosímil la coartada de Milei: que se tropezó con el contrato en una plataforma minutos después que se publicara y lo difundió en sus redes por puro instinto emprendedor.

Este viernes, los diputados que integraron esa comisión presentaron pedidos de interpelación a Adorni y Karina Milei para explicar las reuniones que tuvieron con Novelli y Hayden Davis.

Las redes sociales se llenaron, desde cuentas ignotas, de videos de Karina y Adorni trabajando para Novelli antes de la victoria de Milei en las presidenciales. Unión por la Patria, Provincias Unidas, la izquierda y la Coalición Cívica promueven la destitución del ministro coordinador por este tema y su excesivo nivel de vida. Entienden que estos ingresos explicarían su patrimonio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabianWaldman/status/2035010332784038007&partner=&hide_thread=false Adorni empleado de Novelli en 2022. https://t.co/QlwjLjw1Yn pic.twitter.com/2c200uvwFv — Fabian Waldman (@FabianWaldman) March 20, 2026

A diferencia de los informes de gestión, en una interpelación cada diputado puede interactuar con el jefe de Gabinete y ponerlo en aprietos. Si no conforman sus respuestas, la eventual mayoría que haya facilitado esa sesión podría echarlo mediante una moción de censura. En la oposición, por ahora, no hay número para llegar tan lejos. Sumadas, las fuerzas que podrían pedirla quedan a diez votos de la mayoría. Sus referentes tratarán de buscar esos socios que faltan ni bien se abra el recinto. Los aliados del Gobierno no la tendrán fácil: deberán medir el costo de defender al exvocero.

En la oposición se entusiasman con una encuesta que da a Milei en su peor momento y dos antecedentes que complican su recuperación: en sus otras crisis, el Presidente resurgió con buenas noticias económicas (baja de inflación o salida de cepo) o triunfos electorales. Ninguna de esas situaciones parece posible en los próximos meses.

¿Cuándo empezó el ataque?

La oposición completó este viernes su ataque a Milei con un pedido de acceso a la información para conocer el detalle de las visitas que organizaba su hermana a la Casa Rosada, con jóvenes traders involucrados en la estafa. La semana que viene, en la Cámara de Diputados pedirán remover a Taiano de la causa y revisar su conducta.

Algunos están muy confiados en llegar lejos: cuentan que el procurador interino, Eduardo Casal, le habría soltado la mano al fiscal. Hasta habría invitado a una legisladora de la Coalición Cívica a denunciarlo para apartarlo rápido. Empleado de carrera, Casal se mantuvo ocho años sin nombramiento del Senado porque sabe observar la balanza del poder, que en las últimas semanas tiene a Milei sin capacidad de contener una bala. Le entran todas.

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¿Cuándo empezó este tiroteo? Hay opositores cercanos al poder que hablan de un ultimátum del círculo rojo luego de las nuevas amenazas de Milei a Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla en una conferencia en New York.

Esa diatriba libertaria habría colmado la paciencia de la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). En estos casos, explican, es cuando se inicia la tormenta perfecta contra los presidentes, quienes enfrentan un ataque en su contra desde la justicia, los medios, con soporte de los servicios de inteligencia (actuales y cuentapropistas retirados), capaces de rastrear información de una fiscalía sin pedir permiso. Son sólo hipótesis.

La interna infinita

La interna del Gobierno no tiene retorno porque Milei nunca sabrá ordenarla, de la misma manera que no supo impedirla. El problema es su falta de liderazgo. El martes, terminada la mesa política, Santiago Caputo y Patricia Bullrich se fueron rápido.

Adorni, Karina y los Menem (Lule y Martín) se quedaron de sobremesa. El titular de Diputados insistió en ser más cauto con la agenda legislativa porque los aliados podían huir. Prefiere preservarlos para cubrir las vacantes en la Justicia en el Senado y blindar a Milei. Ni siquiera la reforma política tiene los votos asegurados en ambas cámaras.

mesa política

El riojano aclaró una vez más que no están los votos para derogar la ley de emergencia en Discapacidad. No hay firmas ni para dictaminar una eventual reforma de la norma que se reglamentó en febrero, tras un fallo judicial. Es el deseo del ministro de Salud, Mario Lugones, quien empezó a estar en la cuerda floja.

Esta semana, en el Congreso habrá denuncias sobre actividades privadas de Lugones que no serían muy compatibles con su cargo y que explicarían su obsesión contra los minusválidos. Para cierta gente, es buen negocio patear sillas de ruedas. Por si fuera poco, en LLA cuentan que Rodrigo Lugones, hijo del ministro y socio del asesor Caputo, no estaría pasando su mejor momento. Está molesto porque no cuidan al padre, a quien parecen haberle sacado el blindaje mediático que le permitió aplicar el mayor ajuste a la discapacidad de la historia.

No hay memoria libertaria

En el Senado, La Libertad Avanza quedó en minoría: para la mayoría de la representación legislativa, hace 50 años se inició un período de terrorismo de Estado y los genocidas no deben irse a la casa. Los pormenores de la negociación que derivaron en la aprobación de una declaración redactada por Wado De Pedro expusieron a un gobierno sin narrativa para una de las fechas más emblemáticas del país. La votación, además, demostró que casi la totalidad de la dirigencia sigue evitando ser acusada de negacionista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/wadodecorrido/status/2034402775073722871&partner=&hide_thread=false Aprobamos el proyecto de declaración a 50 años del golpe cívico militar, con el apoyo mayoritario de 49 senadores.



Reafirmando el valor del consenso democrático construido por la sociedad argentina, expresado en el Nunca Más al terrorismo de Estado, en la continuidad de los… pic.twitter.com/zn90EAe1c0 — Wado de Pedro (@wadodecorrido) March 18, 2026

De Pedro trabajó dos semanas en un texto que condena el terrorismo de Estado y pide continuar con los juicios por la verdad. O sea, la idea loca de indultar genocidas que circula en círculos castrenses no tiene sustento político. El proyecto fue firmado por el peronismo, el radical Maximiliano Abad, el santacruceño José Carambia y Alejandra Vigo (Provincias Unidas).

Antes de la sesión, De Pedro convenció a la tucumana Beatriz Ávila. “El 24 de marzo es aniversario del golpe, es lo que tenemos que repudiar”, explicó su posición el senador a cada uno de sus colegas. El radicalismo aceptó el texto y logró sacar los fundamentos, que cuestionaban la gestión de Raúl Alfonsín. El PRO no estaba en la negociación, pero su trío votó a favor. No se animó a la abstención de la Libertad Avanza.

La incomodidad de Patricia

Bullrich no la vio venir. Cuando se enteró del proyecto de De Pedro, en el recinto, atinó a pedir un cuarto intermedio y luego se conformó con demorar la votación hasta el final. LLA quedó en minoría con un texto que reivindicaba la teoría de los dos demonios y no quiso votarlo nadie más. La tardía respuesta de la Casa Rosada fue el anuncio de la SIDE de una desclasificación de documentos secretos de entre 1973 a 1983.

La intención de los tuiteros de Caputo es la misma que fracasó en el Senado: justificar la irrupción militar en la violencia política de los tres años previos, que para muchos libertarios habilitaban una “guerra no convencional” entre las fuerzas armadas y supuestos infiltrados externos en agrupaciones políticas. Es una hipótesis que nunca sirvió como excusa para justificar vejaciones de militares a sueldo del Estado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SIDE_Argentina/status/2034669058759577654&partner=&hide_thread=false Iniciamos el Procedimiento de Publicación de documentos históricos correspondientes al período 1973-1983.



En esta primera instancia, se publicará un conjunto de 26 documentos oficiales distribuidos en 492 páginas y la Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos de la… pic.twitter.com/aCoe4hS632 — Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) March 19, 2026

El recorte temporal de la SIDE es caprichoso. ¿Por qué no exponernos a la información secreta de las décadas previas? ¿Cuándo y con qué instrucciones las fuerzas armadas tomaron la costumbre de asumir el Poder Ejecutivo? El revisionismo del jefe de los espías, Cristian Auguadra, tal vez pueda ayudar a develar estas preguntas.

El contralor menemista

Auguadra pronto tendrá que dar explicaciones en el Congreso, donde Menem buscará acorralarlo en la comisión bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia. El titular de la cámara baja elegirá una figura propia para presidir la bicameral, un cargo que permite recibir la rendición de cuentas de los gastos reservados de todos los organismos de inteligencia. Caputo está en problemas: el año pasado, le enviaba las facturas de la SIDE al entonces senador radical Martín Lousteau, quien tenía línea directa con el asesor a través de Emiliano Yacobbiti.

Con Menem de tutor, Caputo deberá dar más explicaciones. Por eso intentó sin éxito imponer como presidente de la bicameral de inteligencia a Cristian Ritondo, su amigo del PRO. El riojano no lo aceptó. Este jueves se crearán otras ocho comisiones en Diputados y entre las 11 que aún restan conformarse están las dos que la oposición quiere usar para acorralar a Milei: Juicio Político y Libertad de Expresión.

La primera será presidida por el jefe de LLA, Gabriel Bornoroni, a quien tampoco se descarta para inteligencia. “Si no es él, será alguien que inspire la misma confianza”, repiten cerca de los Menem. En Inteligencia, también se busca un perfil parecido y hasta se especula con el cordobés en los dos cargos. Otra opción es un abogado recién ingresado.

Libertad de Expresión la pelea la lilita Mónica Frade, pero la retendrá el oficialismo: la presidirá Damián Arabia, cercano a Bullrich. En el Senado, Agustín Coto, nuevo asesor full time de Bullrich, se quedará con la estratégica presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales.

Semana corta

La actividad esta semana tendrá dos momentos cumbres: en Diputados: habrá audiencias por la ley de glaciares miércoles y jueves. El primer día será presencial y el segundo, por Zoom. No pasarán más de 200 discursos por día, lejos de los 90 mil anotados para exponer. El resto deberá conformarse con presentar escritos o subir un video a la cuenta de Youtube de la cámara baja. En el Gobierno sólo quieren que la audiencia cumpla con la ley para evitar impugnaciones, el mayor temor.

El plato fuerte será el martes 7 de abril cuando los ministros de las provincias que promueven la reforma den la cara y busquen los votos. La sesión llegaría la semana siguiente.

El jueves, en el Senado la comisión de Acuerdos aprobará ascensos militares y el pliego de Crexell, quien volverá al palacio que habitó 12 años para ser maltratada. El peronismo considera que canjeó su cargo de embajadora mientras se trataba la ley Bases que ayudó a sancionar. Se lo dirán en la cara, aunque el voto de este sector no impide ni el dictamen ni la aprobación del pliego en el recinto.

En Cancillería están absortos: el personal de carrera espera que el Senado trate un listado de ascensos enviado hace dos años. Este jueves parecía el día, pero a último momento, Pablo Quirno pidió que los pliegos diplomáticos continúen cajoneados. Quiere verlos bien.