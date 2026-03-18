Senado: La Libertad Avanza no quiso votar una declaración para repudiar el golpe y pedir que sigan los juicios

La Libertad Avanza (LLA) se negó a votar en el Senado una declaración contra el último golpe militar, que incluía un pedido por la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad. La propuesta fue del peronista Eduardo Wado De Pedro y resultó aprobada con respaldo del resto de las bancadas.

En soledad, el oficialismo se abstuvo tras un pedido de la jefa de la bancada, Patricia Bullrich , para considerar un texto alternativo , que se limitaba a asumir un compromiso con el orden constitucional y condenar "cualquier tipo de violencia". Luis Juez fue el único miembro de LLA que votó a favor de la declaración de De Pedro.

La votación llegó tras arduas discusiones que duraron toda la sesión. El senador peronista fue eficaz: presentó su proyecto minutos antes del inicio de la sesión y pidió tratarlo sobre tablas, para lo que se requieren dos tercios. Eduardo Vischi , jefe de la UCR, reclamó eliminar los fundamentos para acompañar y De Pedro aceptó.

Sorprendida, Bullrich no se quedó quieta: pidió demorar la votación hasta el final de la sesión para buscar un consenso. Antes, el oficialismo habilitó con dos tercios la incorporación del expediente al temario, a mano alzada.

La jefa de LLA jugó entre dos fuegos: trató, hasta el final, de no dejar a su bloque como afín a la última dictadura, sin avalar el texto propuesto por el peronismo. "Tienen la mayoría. Pueden votar lo que quieran", desafió varias veces De Pedro. Bullrich habilitó el debate de inició con sus habituales aliados, que son UCR y el PRO, y no terminó bien.

Es que los socios del oficialismo no estaban interesados en entrar en discusiones por el texto del peronismo, que reivindica una terminología que LLA se propuso cuestionar. El proyecto finalmente aprobado declara el compromiso del Senado con "la Memoria, la Verdad y la Justicia" por conmemorarse 50 años del inicio de la última "dictadura cívico-militar argentina".

También revindica el consenso democrático por el "Nunca más al terrorismo de Estado, la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y la defensa irrestricta del estado de derecho como base indispensable para la convivencia pacífica". Pide además que las diferencias políticas se diriman en "el debate público y las instituciones de la democracia".

Las cuatro páginas de fundamentos tenían golpes bajos para la UCR, al señalar como retroceso las leyes de obediencia debida y punto final; y los indultos a los militares, sobre el final del gobierno de Raúl Alfonsín. De Pedro aceptó sacarlos y no quedaron en el texto aprobado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2034402338098884899&partner=&hide_thread=false El kirchnerismo se adueñó durante décadas de los DDHH para convertirlos en un negocio político. Impuso un relato, persiguió al que pensaba distinto y adoctrinó a toda una generación.



Hoy repitieron lo mismo con una declaración sesgada y excluyente en el Senado de la Nación.



La… pic.twitter.com/yZuautJTrQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 18, 2026

La propuesta de Bullrich

El proyecto que propuso Bullrich es escueto. Menciona el "compromiso permanente con la defensa del orden constitucional, la vigencia del Estado de Derecho y la democracia al conmemorarse el 50 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que interrumpió el sistema democrático en la República Argentina".

Y agrega: "Condenar cualquier tipo de violencia y reafirmar el consenso democrático plasmado en el concepto del Nunca Más". Se trata de una mención que el oficialismo usa para agitar la teoría de los dos demonios.

"Si no hay posibilidad de consenso, nosotros nos vamos a abstener, porque creemos que no se ha llegado a un acuerdo en una fecha tan importante y no se consideraron los conceptos que nosotros queremos incorporar al proyecto", se lamentó Bullrich.

Lo cierto es que el oficialismo no llegó a la sesión con un plan para el 24/3 y tampoco advirtió que el peronismo buscaría aprobar una declaración. Desde el estrado, Victoria Villarruel no ocultó su incomodidad: aunque no puede incorporarse en el debate, reclamó en un momento que se permitiera buscar un consenso, porque el proyecto había ingresado tarde. No fue posible.