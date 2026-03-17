Martín Menem se reserva la comisión de juicio político y la bicameral de inteligencia para proteger a Milei

Esta semana se conformarán 18 comisiones en Diputados , aunque las dos más importantes para el Gobierno deberán esperar: la de juicio político y la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia. Ambas se podrían integrar la semana próxima y serán protegidas por figuras cercanas a Martín Menem , quien tiene la tarea de proteger al presidente Javier Milei .

Ocurre que el libertario puede sufrir una fuerte embestida en estas comisiones y es clave un presidente fiel para fijar la agenda. Al menos una, podría ser encabezada por el jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni . En Juicio Político, la tarea de La Libertad Avanza (LLA) es que nunca se convoque -es lo que suele ocurrir-, pero además es clave tener un dominio de la mayoría de los miembros, por si llegara a existir un emplazamiento del recinto.

La oposición mostró este lunes que está haciendo números para avanzar en un ataque contra Milei por el caso $LIBRA. Si llega a la mayoría simple para atacar al Presidente con esa causa, de mínima, avanzará con la interpelación a Manuel Adorni y Karina Milei . Es la misma mayoría necesaria para emplazar a la comisión de juicio político, aunque las decisiones se toman por la mayoría de sus miembros.

Menem se cuidará de tener a los aliados más confiables como vocales en la comisión de juicio político, para frenar un eventual proceso contra Milei . Si bien en el recinto se requieren dos tercios, una mayoría imposible para la oposición, el riojano debe evitar que alguna vez se inicie un proceso contra el Presidente. Sería tortuoso.

Por su parte, la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia tiene el control del espionaje de todas las fuerzas y recién abrirá las puertas cuando ambas cámaras definan sus ocho miembros. Serán reuniones candentes por las recientes filtraciones que afectaron a Milei, como los viajes de Adorni o la documentación de la causa $LIBRA que tenía escondida el fiscal Eduardo Taiano .

La Secretaría de Inteligencia (SIDE) está desde diciembre a cargo de Cristian Auguadra, cercano a Santiago Caputo, quien antes tuvo el mando en las sombras también a través de Sergio Neiffert. El asesor estrella quedó en medio de acusaciones de complot y este fin de semana creció el rumor de un cambio en el organismo.

La filmación de Adorni con su esposa y sus hijos subiendo a un avión privado para ir a Punta del Este dejaron en la mira también a la inteligencia de otras dependencias, como la policía aeroportuaria o la Fuerza Aérea. El jefe de Gabinete, en una entrevista televisiva, reconoció que la filmación fue "de adentro".

adorni avión privado

Control de los espías

Todos los servicios de inteligencia del Estado deben rendir cuentas en la bicameral, que estos dos años deberá presidir Diputados. El año pasado, por caso, quedaron en la mira subordinados de Patricia Bullrich en las fuerzas federales.

Menem necesita una figura fiel en la bicameral de inteligencia, además, porque debe aprobar el plan de inteligencia integral que se entregará en las próximas semanas. Será la letra chica de las tareas que pide Milei para el área, que el año pasado quedaron envueltas en una polémica por la supuesta chance que se les daba a los espías de perseguir periodistas.

El PIN de 2026 debe contener los lineamientos internacionales de Milei, quien la semana pasada se declaró en una conferencia en Estados Unidos como parte del frente de Estados Unidos e Israel que combate contra Irán. "Vamos a ganar", dijo ante un auditorio.

La oposición, además, si reúne una mayoría podría pedir citaciones por las filtraciones o al menos intentar conocer la opinión de los responsables. Si es que no la pide antes el oficialismo.

Otras comisiones

Este martes se conformaron siete comisiones de las 18 que se van a crear esta semana. El oficialismo retuvo la presidencia de Legislación General, que tenía desde 2024 Santiago Santurio, un diputado libertario cercano a Santiago Caputo. Aun así, nunca recibió represalias de la Casa Rosada y de Menem. Esta comisión tendrá a cargo los cambios al Código Civil y Comercial que prometió Milei.

Unión por la Patria se quedó con las presidencias de Cultura (Lorena Pokoik), Economía (Julia Strada) y Personas Mayores (Pablo Todero). Provincias Unidas controlará las de Pymes (el socialista Pablo Farías); y Comercio, que quedó a cargo del cordobés Juan Brügge, de la Democracia Cristiana.

El santacruceño José Garrido, leal al gobernador Claudio Vidal, fue elegido presidente de la comisión de Industria. Este miércoles se crearán seis, entre ellos dos que presidió el peronismo hasta diciembre y ahora liderará LLA: Acción Social y Salud; y Discapacidad. Tratarán de cerrarlas para blindar al ministro de Salud, Mario Lugones.

Otras que se crearán son las de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias; Energía y Combustibles (preside el oficialismo), Transportes y Educación, que seguirá a cargo de Alejandro Finocchiaro, del PRO.