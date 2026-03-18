Diputados: La Libertad Avanza presidirá dos comisiones para blindar a Lugones y la oposición exige citarlo.

La Libertad Avanza (LLA) logró quedarse con las presidencias de las comisiones de Discapacidad y de Acción Social y Salud de Diputados , que estarán encabezadas por Gerardo Huesen y Manuel Quintar . Como explicó Letra P , el único objetivo del Gobierno es proteger al ministro de Salud, Mario Lugones, de la embestida que le prepara la oposición.

El plan no salió del todo bien: Unión por la Patria (UP) exigió citar a Lugones para brindar explicaciones. El planteo lo realizó Juan Marino , designado vicepresidente de la comisión de Discapacidad, en reclamo por el incumplimiento de la ley de emergencia del sector. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud.

"Hay un paro nacional de prestadores y este miércoles hubo un intento de acampe en Plaza de Mayo, que fue desalojado por la Policía Federal. Reclaman pagos desde octubre de 2025. Esto está impidiendo que se lleven a cabo las prestaciones", sostuvo Marino. A diferencia de lo ocurrido en otras comisiones, ningún oficialista defendió al ministro y el diputado kirchnerista exigió su presencia.

"Tiene que haber una audiencia de inmediato con los prestadores de discapacidad. Y una reunión urgente para que continúen los planes. Una de las obligaciones de esta comisión es cumplir la ley", propuso el diputado. Dejó un dato: sostuvo que Lugones no ejecutó 30 mil millones de pesos de Incluir Salud , el plan de prestaciones en discapacidad del Gobierno. Aún así, no cumple con los pagos de este año.

Huesen no abrió la boca ni confirmó una agenda para la comisión, que, si se cumple el anuncio de Manuel Adorni , deberá abrir pronto. Es que una de las iniciativas anunciadas en Twitter por el jefe de Gabinete es la modificación de la ley de emergencia en discapacidad, que el Gobierno reglamentó luego de un fallo judicial pero no cumple en su totalidad.

El diputado tucumano no aportó detalles de esa iniciativa. Tan accidentada fue la reunión, que el libertario ni siquiera pudo presentarse con tranquilidad tras ser elegido presidente de la comisión, porque lo interrumpió, a los gritos, Nicolás Del Caño, de la izquierda. "¡No doy consentimiento! ¡No puede tener la presidencia de la comisión el oficialismo mientras incumple la ley de discapacidad!", gritó el excandidato presidencial.

Huesen fue autoridad de la comisión el año pasado, cuando la presidió el peronista Daniel Arroyo, artífice de la ley de emergencia. Al sustituirlo, el diputado oficialista sólo alcanzó a agradecerle a su jefe de bloque (Gabriel Bornoroni) el cargo, y pasó rápido la palabra para nombrar autoridades y no volvió a hablar.

Le siguieron pegando. "La ley de emergencia en discapacidad no fue puesta en vigencia. Hay un desfinanciamiento brutal", reclamó la correntina Nancy Sand, de UP, antes de presentar a Marino como candidato a vice. La otra vice elegida fue María Zigarán. El resto quedó vacante.

Salud, más tranquilo

Lugones responde a Santiago Caputo en las internas del Gobierno por lo que su continuidad es puesta en duda por voceros del oficialismo. De hecho, una prioridad en la comisión de Acción Social y Salud será proteger al ministro, quien en los últimos dos años sufrió fuertes embestidas del Congreso.

La comisión se conformó en calma, porque ningún opositor cuestionó a Quintar, quien reemplazó a Pablo Yedlin (UP). "Es una comisión técnica, importante, pero hay temas que se han politizado. Podemos dejar la política de lado y trabajar en temas que hacen a la vida de los argentinos", sostuvo el jujeño.

Además, hizo alusión al debate sobre el financiamiento del hospital Garrahan, que culminó con un incremento a fin de año dispuesto por Javier Milei. Antes, el Congreso sancionó una ley de emergencia en pediatría, que obliga a garantizar las guardias para atender a menores. El Gobierno aún se niega a cumplirla.

Yedlin anunció que tratará de dar debates, como la decisión de Milei de salir de la Organización Mundial de la Salud. "Nunca obligó a ningún Estado a usar barbijos ni a cerrar escuelas, aunque estas decisiones generaron que Argentina tuviera una menor mortalidad que otros países. Lo único que busca esta decisión es seguir la agenda de Estados Unidos", reclamó el tucumano.

quintar

Otras comisiones

Este miércoles se eligieron autoridades de otras comisiones. En Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales, se designó como presidente e Ariel Rauschenberger (UxP). Energía y Combustibles estará a cargo de Facundo Correa Llano (LLA); mientras que Transporte quedo para Jorge Rizzotti (Provincias Unidas)

Educación será presidida por el PRO, que designó a Alicia Fregonese. La entrerriana le dejará ese lugar a Alejandro Finocchiaro, ni bien mejore su salud. La reunión fue accidentada por pases de facturas al Gobierno de la peronista Blanca Osuna, una de las vice segunda de la comisión.