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Ley de glaciares: La Libertad Avanza hará audiencias hasta la medianoche y un plenario para dictaminar

Serán 180 expositores por jornada. Entrarán a Diputados de a 40. Habrá dos colaboradores por bloque. El 7 de abril, con funcionarios. Cautelar de Greenpeace.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
José Peluc y Nicolás Mayoraz, diputados de La Libertad Avanza que representan al Gobierno en la ley de glaciares.&nbsp;

José Peluc y Nicolás Mayoraz, diputados de La Libertad Avanza que representan al Gobierno en la ley de glaciares. 

La Libertad Avanza (LLA) definió la agenda para tratar en Diputados la reforma a la ley de glaciares, aprobada en el Senado, para convertirla en ley a mediados de abril. Las audiencias públicas serán el 25 y 26: la primera presencial y la segunda por zoom. Las jornadas serán hasta la medianoche y cada bloque llevará sólo dos asesores.

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Estas restricciones fueron definidas por los diputados libertarios Nicolás Mayoraz y José Peluc, a cargo de organizar las audiencias. La oposición las cuestionó y la ONG Greenpeace presentó una cautelar, con la expectativa de que la Justicia suspenda el tratamiento del proyecto.

La audiencia presencial se realizará el miércoles próximo en el Anexo C, la sala más grande de Diputados, donde entran los integrantes de las dos comisiones que intervienen: Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente; y Asuntos Constitucionales. En LLA no quieren que se llene de gente y pusieron límites.

De los más de 80 mil inscriptos, 16 mil se anotaron para exponer detrás del atril y sólo habrá 180 beneficiados. Tendrán prioridad los primeros alistados de cada provincia, sin dejar a ninguna afuera. Si bien la citación es de 10 a 19, LLA mostrará el debate hasta la medianoche.

La cámara baja está enviando los correos electrónicos a quienes son designados para exponer. Para el resto, como anticipó Letra P, habrá dos opciones: enviar una exposición escrita o subir un video de cinco minutos a la web de Diputados. Esta última alternativa fue incorporada la semana pasada y, si bien no encontró reclamos airados de la oposición, en LLA hay temor de que sea objetada en la Justicia.

Las audiencias son una obligación de la ley de ambiente que Patricia Bullrich ignoró en el Senado, motivo de quejas de opositores y posibles impugnaciones tras una eventual sanción. Por si acaso, en la Casa Rosada ordenaron tomarse el mes para cumplir con esa obligación y quedar más armado para la batalla judicial.

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Plenario para dictaminar

El proyecto fue enviado por Javier Milei en diciembre y modifica la ley de glaciares sancionada en 2010. Con esta reforma, las provincias podrán definir la viabilidad de inversiones si no ponen en riesgo el recurso hídrico. Para un sector de la oposición, los cambios ponen en riesgo la provisión de agua.

Es la postura del grueso del peronismo, los partidos patagónicos, la Coalición Cívica y Provincias Unidas. Si se traslada la relación de fuerzas del Senado a la cámara baja, los votos para sancionar el proyecto estarían muy justos. No debería enojarse nadie.

Aun así, el oficialismo decidió buscar la sanción del texto sin modificaciones. "Podemos decir que escuchamos a los oradores y consideramos que no es necesario modificar nada", sostienen. Es que el 90% de las exposiciones serán contra la norma, porque el oficialismo prefirió reservar su defensa para el plenario de comisiones que dictaminarán el proyecto.

Será el 7 de abril y habrá una doble jornada: a la mañana habrá funcionarios para exponer sobre el alcance de la eventual norma. Se esperan voces del Gobierno nacional y de las provincias que quieren la ley para agilizar las inversiones mineras. Por la tarde, el plenario emitirá los dictámenes para llevarlos al recinto una semana después. No será una jornada fácil.

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