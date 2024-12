Extraordinarias: Javier Milei espera la reelección de Martín Menem y hay presión por el Presupuesto

La citación a sesiones extraordinarias se convirtió en otro tema de fuerte debate interno en el Congreso , que por ahora mantiene las puertas cerradas. Javier Milei decidió definir la convocatoria recién después de la sesión preparatoria de Diputados del miércoles próximo, cuando espera que no haya problemas para que Martín Menem sea reelecto como presidente de la cámara baja.

En el oficialismo hay optimismo en tener consenso para que el riojano sea reelegido, pero también cautela. La expectativa está puesta en Unión por la Patria que tendrá reunión a las 18 horas. "Si se abstienen, es un triunfo", dicen en el despacho principal de la cámara baja. Cabe recordar que si no hay sesión, las autoridades se renuevan de forma automática.

Superado ese episodio, Milei se sentará a definir un nuevo temario, que al menos hasta este lunes no incluiría el Presupuesto 2025, como le prometió a los gobernadores hace una semana. Esta omisión podría vaciar las sesiones, según amenazan desde todos los bloques opositores, pero en la Casa Rosada están dispuestos a aceptar ese desafío. Achicar los plazos es riesgoso: sólo quedarían dos semanas en diciembre para tratar todos los proyectos.

Como explicó Letra P , Santiago Caputo es el más interesado en no cerrar los recintos hasta el año próximo y propone tratar la eliminación de las PASO, la reforma del sistema de financiamiento de partidos políticos y la privatización de Aerolíneas Argentinas. Al asesor estrella no le importa si tiene los votos, sino que apuesta al principio de revelación, como se llama a la misión de exponer a quienes se oponen a las tendencias de época.

Es un objetivo que suena atractivo desde el Poder Ejecutivo pero no tanto en el parlamento, donde los jefes oficialistas suelen esquivar las derrotas. Fue lo que intentó Menem en su última reunión con Karina Milei, cuando le advirtió que no tenía contados los votos para aprobar alguna de las iniciativas que Caputo quiere incluir en extraordinarias. Este lunes, el vocero Manuel Adorni, quien habla a diario con Karina, no confirmó el llamado a extraordinarias.