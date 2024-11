Ficha Limpia: una por una, las ausencias de La Libertad Avanza que ayudaron a bloquear la sesión

Como contó Letra P , además de Pagano, en el oficialismo no asistieron a la sesión de este jueves Pablo Ansaloni , Santiago Santurio , Álvaro Martínez , Lorena Macyszyn , Carolina Piparo , Emilia Orozco y José Peluc . En el primer intento, tampoco había ocupado su banca Carlos García .

"Operaciones con nosotros, no. Si se sentaba La Libertad Avanza, puedo asegurar que cada uno tiene su justificativo (para no haber estado presentes), ni así lográbamos el quórum. No nos quieran adjudicar el fracaso de esta sesión a nosotros", sentenció la diputada.

Las críticas a LLA por las sesiones caídas para tratar Ficha Limpia

El jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, y su par de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, acusaron al oficialismo de colaborar para frustrar ambas sesiones.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1862157335650603370&partner=&hide_thread=false #Diputados De Loredo responsabilizó a La Libertad Avanza por las dos sesiones frustradas para tratar Ficha Limpia en la última quincena



"El oficialismo se ha ocupado en su estrategia ultrapolarizadora, con fines de electorales inmediatos, de que esto no prospere", señaló el… pic.twitter.com/4WKjRpI5Fw — LETRA P (@Letra_P) November 28, 2024

"¿Cuántos diputados les faltan, señores de La Libertad Avanza?", cuestionó López y sentenció: "No le mientan a la gente, quieren confrontar con Cristina Fernández de Kirchner, la quieren de candidata".

"El oficialismo se ha ocupado en su estrategia ultrapolarizadora, con fines de electorales inmediatos, de que esto no prospere. Se ha ocupado de que se frustre por segunda vez en dos semanas algo que pide la sociedad argentina plenamente", señaló De Loredo en el recinto de la Cámara baja durante las expresiones de minoría.