Qué proyectos enviará Javier Milei al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias

"NO SOMOS FACHOS"

No es la primera vez que el jefe de Estado tiene que lidiar con una diplomacia enrarecida en el ámbito legislativo, y con una lista de reclamos tan voluminosa y fragmentada como los sectores de la oposición que lo acompañan, pero aún así, ya definió que no tiene intenciones de sacar el pie del acelerador para aprobar estos proyectos.

En la escala de prioridades, los pliegos de Lijo y García-Mansilla se ubican en el podio, mientras que la reforma electoral, ya anunciada hace diez díaz , y la privatización de la aerolínea de bandera lo siguen bastante más atrás. La eliminación de las PASO y el ajuste del financiamiento de los partidos son proyectos que podrían beneficiar a los gobernadores, dado que no tendrían que disputar internas en sus territorios. En tanto, la venta de Aerolíneas podría significar un gesto hacia el PRO, que la milita con más tibieza desde hace años.

Javier Milei y una omisión explícita para 2025

De confirmase, la principal novedad política del temario de sesiones extraordinarias previstas para diciembre no será el contenido, si no la decisión explícita de omitir la inclusión de la denominada ley de leyes. El Presidente se siente cómodo gobernando con Presupuesto prorrogado, que le permite reasignar partidas de manera discrecional y, a su vez, exponer a aquellos espacios políticos que no lo acompañan.