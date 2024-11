Javier Milei llama a extraordinarias en diciembre: reforma electoral, único tema confirmado

"No hay ningún vacío legal, ni impedimento para que tratemos las reformas en diciembre y las apliquemos de manera inmediata, además de que este Gobierno no se caracteriza por seguir las tradiciones", comentó a Letra P una fuente al tanto de la agenda del jefe de Estado. Hay una ley no escrita que indica que las reformas electorales no se debaten en años impares, es decir, en la antesala de los comicios.