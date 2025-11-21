¿HAY PLATA?

Un fantasma recorre Entre Ríos: cómo harán los intendentes para pagar el medio aguinaldo de diciembre

En los municipios afinan el lápiz para cumplir en tiempo y forma. Quién quiere primerear. El pedido de ayuda que rebotó. Una promesa en tres cuotas.

Letra P | Exequiel Flesler
Por Exequiel Flesler
Los municipios de Entre Ríos se preparan para afrontar el pago del medio aguinaldo.

Los municipios de Entre Ríos se preparan para afrontar el pago del medio aguinaldo.

Con el final del año llegan también las consultas sobre el pago del medio aguinaldo de diciembre, un planteo que se repite en cada municipio de Entre Ríos. En la era de la motosierra, Letra P pudo corroborar a través de un relevamiento en distintas intendencias que la mayoría de las localidades lo pagará antes de la Navidad. Con esfuerzo.

Notas Relacionadas
Francisco Morchio, diputado por Entre Ríos. Un leal a Rogelio Frigerio.
EL NUEVO CONGRESO

Entre Ríos: Morchio descarta sumarse a LLA en Diputados y analiza una oferta de Ritondo para pasar al PRO

Por  Exequiel Flesler

Aunque algunas ciudades intentaron que la Casa Gris los ayudara con la erogación extra que exige el final del calendario, en el Ministerio de Economía provincial fueron terminantes: no hay plata. Según contó un intendente consultado, el ministro Fabián Boleas argumentó que, en caso de auxiliar a un municipio, otros también plantearían la misma necesidad. Probar no cuesta nada.

El mismo jefe comunal explicó a este medio que en realidad pedía sólo un adelanto de coparticipación, como los que se otorgaban en otros tiempos. No reclamó un crédito ni un subsidio. No hubo suerte.

Los municipios gobernados por el oficialismo y los que administran el peronismo y el vecinalismo abonarán los aguinaldos en tiempo y forma, según transmitieron funcionarios de distintas ciudades. Sin embargo, siempre hay diferencias particulares.

El fantasma del aguinaldo recorre al peronismo

En la ciudad de Feliciano, en el norte de la provincia, en el límite con Corrientes, Damián Arévalo, el único intendente del PJ que blindó su distrito del tsunami libertario del 26-O, promete pagar el aguinaldo “con mucho esfuerzo” a mediados de diciembre. En la presidencia municipal recuerdan que van a completar el año con un acumulado en la actualización salarial del 42%.

En Villaguay, Adrián Fuertes también avisó que pagará el aguinaldo a mediados de diciembre y el sueldo “como siempre”, el último día hábil del mes. La denominada “ciudad de encuentros”, ubicada en el centro geográfico de la provincia, es gobernada por el peronismo desde 2003. Aquel año, Carlos Fuertes, histórico referente territorial del PJ y padre del intendente actual, le arrebató el municipio a la UCR, que gobernaba la ciudad desde 1983.

arevalo
Damián Arévalo gobierna Feliciano, una pequeña localidad al norte de Entre Ríos.

Damián Arévalo gobierna Feliciano, una pequeña localidad al norte de Entre Ríos.

Paraná, bajo el mando de la intendenta peronista Rosario Romero, también pagará el aguinaldo antes de Navidad. En la capital, el salario se abona el último día hábil de cada mes. La discusión paritaria derivó esta semana en el anuncio de un incremento salarial en dos tramos del 6,5% para noviembre y diciembre, junto a dos sumas fijas de $100.000.

Aldea San Antonio, ubicada en el departamento Gualeguaychú, tiene 1.361 habitantes, según el Censo Nacional 2022. En la ciudad fundada en 1889 por alemanes del Volga, su intendente, Mauro Díaz Chávez, quiere primerear y abonar el aguinaldo la semana del 7 de diciembre. El jefe comunal es vicepresidente del PJ entrerriano. La localidad se convirtió en epicentro peronista en un departamento que pasó a manos de otro color político tras la derrota de Martín Piaggio en 2023 ante Mauricio Davico.

Cómo pagarán los municipios oficialistas y vecinalistas en Entre Ríos

En Concordia, capital provincial del peronismo hasta que Francisco Azcué ganó las elecciones en 2023, aseguran que pagarán "muy posiblemente" antes de Navidad. La ciudad citrícola por excelencia y conocida por el flagelo de la pobreza tenía una paritaria vigente hasta octubre. Ahora, el municipio y el gremio debatirán el ajuste correspondiente a lo que resta del año. En ese contexto se va a definir la fecha del pago del sueldo anual complementario, según confiaron a Letra P.

IMG-20250826-WA0055
Rogelio Frigerio, Francisco Azcué y Sandra Pettovelo durante una recorrida en Concordia. El intendente planea pagar el aguinaldo antes de la Navidad.

Rogelio Frigerio, Francisco Azcué y Sandra Pettovelo durante una recorrida en Concordia. El intendente planea pagar el aguinaldo antes de la Navidad.

En Gualeguaychú, gobernada por Mauricio Davico, el mejor alumno de Javier Milei, aseguran que está todo encaminado para que el aguinaldo se abone el 15 de diciembre y el salario, el último día hábil del mes.

En Cerrito, una localidad de algo más de 10.000 habitantes en el departamento Paraná, marcaron que “la idea es abonarlo como establece la ley". Es decir, el 15 de diciembre. Para cumplir con ese objetivo, aseguraron, están "organizando las finanzas”. La ciudad es gobernada por el movimiento vecinalista, con Ulises Tomasi como intendente. El vecinalismo gobierna diez ciudades, aunque en una ganó con la boleta de Juntos.

Tres depósitos en diciembre para La Histórica

José Lauritto, cacique peronista e intendente de Concepción del Uruguay, abonará el aguinaldo a mediados de diciembre. La ciudad es conocida como “La Histórica” porque allí se sancionaron la Constitución Nacional de 1853 y la Constitución provincial de 1860. Además, fue sede de la jura de la reforma de la carta magna local en 2008.

Romero y Lauritto.jpeg
Rosario Romero y José Lauritto gobiernan Paraná y Concepción del Uruguay.

Rosario Romero y José Lauritto gobiernan Paraná y Concepción del Uruguay.

Habitualmente, en Concepción los salarios se gatillan el primer día hábil del mes posterior al trabajado. Sin embargo, de acuerdo a una tradición que ya va por el tercer gobierno, el haber de diciembre se liquidará antes de que termine 2025. De este modo, en las cuentas sueldo del personal municipal habrá tres depósitos durante el último mes del año. Se aventura un largo enero.

Temas
Notas Relacionadas
Cristina Fernández de Kirchner se quedó sin votos de Entre Ríos en el Congreso.
ECOS DE LA OLA VIOLETA

CFK se quedó sin manos de Entre Ríos en el Congreso y el peronismo busca otro destino

La titular del PJ perdió los delfines que tenía en Diputados y el Senado. La lista disidente K tuvo una magra elección. La dirigencia le suelta la mano.
La represa de Salto Grande, en Concordia, Entre Ríos, comenzó el proceso de renovación de sus turbinas con una inversión proyectada en 700 millones de dólares.
HAY PLATA

Entre Ríos: Salto Grande proyecta modernizar sus turbinas con un crédito del BID de U$S 700 millones

La hidroeléctrica binacional inicia un proceso que llevará 30 años. Por qué la renovación de la maquinaria está cruzada por Vladimir Putin y Donald Trump.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Endeudamiento: Axel Kicillof afirma que tiene todo encaminado con la oposición
¿SÓLO LE FALTA RESOLVER LA INTERNA?

Endeudamiento: Kicillof cree tener cerrada la negociación con la oposición

Por  Macarena Ramírez
La Libertad Avanza resiste la continuidad del vicepresidente primero de la Legislatura porteña, el oficialista Matías López.
LA CIUDAD DE LA FURIA

Tensa luna de miel: La Libertad Avanza veta a un candidato de Jorge Macri como vice de la Legislatura

Por  Francisco Basualdo
Los precios de la carne se disparan y empujan la inflación de noviembre. 
NAVIDAD VEGANA

La inflación vuelve a acelerar porque la carne no para de subir en la previa de las fiestas

Por  Lorena Hak
Martín Menem y Gabriel Bornoroni con los tres radicales violetas, que se suman a La Libertad Avanza.   
CONGRESO | DIPUTADOS

LLA sumó tres radicales y espera el quiebre de Unión por la Patria para ser primera minoría

Por  Mauricio Cantando