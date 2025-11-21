Un fantasma recorre Entre Ríos: cómo harán los intendentes para pagar el medio aguinaldo de diciembre

Con el final del año llegan también las consultas sobre el pago del medio aguinaldo de diciembre, un planteo que se repite en cada municipio de Entre Ríos . En la era de la motosierra, Letra P pudo corroborar a través de un relevamiento en distintas intendencias que la mayoría de las localidades lo pagará antes de la Navidad . Con esfuerzo.

Aunque algunas ciudades intentaron que la Casa Gris los ayudara con la erogación extra que exige el final del calendario, en el Ministerio de Economía provincial fueron terminantes: no hay plata. Según contó un intendente consultado, el ministro Fabián Boleas argumentó que, en caso de auxiliar a un municipio, otros también plantearían la misma necesidad. Probar no cuesta nada.

El mismo jefe comunal explicó a este medio que en realidad pedía sólo un adelanto de coparticipación, como los que se otorgaban en otros tiempos. No reclamó un crédito ni un subsidio. No hubo suerte.

Los municipios gobernados por el oficialismo y los que administran el peronismo y el vecinalismo abonarán los aguinaldos en tiempo y forma, según transmitieron funcionarios de distintas ciudades. Sin embargo, siempre hay diferencias particulares.

En la ciudad de Feliciano , en el norte de la provincia, en el límite con Corrientes , Damián Arévalo , el único intendente del PJ que blindó su distrito del tsunami libertario del 26-O , promete pagar el aguinaldo “con mucho esfuerzo” a mediados de diciembre. En la presidencia municipal recuerdan que van a completar el año con un acumulado en la actualización salarial del 42%.

En Villaguay, Adrián Fuertes también avisó que pagará el aguinaldo a mediados de diciembre y el sueldo “como siempre”, el último día hábil del mes. La denominada “ciudad de encuentros”, ubicada en el centro geográfico de la provincia, es gobernada por el peronismo desde 2003. Aquel año, Carlos Fuertes, histórico referente territorial del PJ y padre del intendente actual, le arrebató el municipio a la UCR, que gobernaba la ciudad desde 1983.

arevalo Damián Arévalo gobierna Feliciano, una pequeña localidad al norte de Entre Ríos.

Paraná, bajo el mando de la intendenta peronista Rosario Romero, también pagará el aguinaldo antes de Navidad. En la capital, el salario se abona el último día hábil de cada mes. La discusión paritaria derivó esta semana en el anuncio de un incremento salarial en dos tramos del 6,5% para noviembre y diciembre, junto a dos sumas fijas de $100.000.

Aldea San Antonio, ubicada en el departamento Gualeguaychú, tiene 1.361 habitantes, según el Censo Nacional 2022. En la ciudad fundada en 1889 por alemanes del Volga, su intendente, Mauro Díaz Chávez, quiere primerear y abonar el aguinaldo la semana del 7 de diciembre. El jefe comunal es vicepresidente del PJ entrerriano. La localidad se convirtió en epicentro peronista en un departamento que pasó a manos de otro color político tras la derrota de Martín Piaggio en 2023 ante Mauricio Davico.

Cómo pagarán los municipios oficialistas y vecinalistas en Entre Ríos

En Concordia, capital provincial del peronismo hasta que Francisco Azcué ganó las elecciones en 2023, aseguran que pagarán "muy posiblemente" antes de Navidad. La ciudad citrícola por excelencia y conocida por el flagelo de la pobreza tenía una paritaria vigente hasta octubre. Ahora, el municipio y el gremio debatirán el ajuste correspondiente a lo que resta del año. En ese contexto se va a definir la fecha del pago del sueldo anual complementario, según confiaron a Letra P.

IMG-20250826-WA0055 Rogelio Frigerio, Francisco Azcué y Sandra Pettovelo durante una recorrida en Concordia. El intendente planea pagar el aguinaldo antes de la Navidad.

En Gualeguaychú, gobernada por Mauricio Davico, el mejor alumno de Javier Milei, aseguran que está todo encaminado para que el aguinaldo se abone el 15 de diciembre y el salario, el último día hábil del mes.

En Cerrito, una localidad de algo más de 10.000 habitantes en el departamento Paraná, marcaron que “la idea es abonarlo como establece la ley". Es decir, el 15 de diciembre. Para cumplir con ese objetivo, aseguraron, están "organizando las finanzas”. La ciudad es gobernada por el movimiento vecinalista, con Ulises Tomasi como intendente. El vecinalismo gobierna diez ciudades, aunque en una ganó con la boleta de Juntos.

Tres depósitos en diciembre para La Histórica

José Lauritto, cacique peronista e intendente de Concepción del Uruguay, abonará el aguinaldo a mediados de diciembre. La ciudad es conocida como “La Histórica” porque allí se sancionaron la Constitución Nacional de 1853 y la Constitución provincial de 1860. Además, fue sede de la jura de la reforma de la carta magna local en 2008.

Romero y Lauritto.jpeg Rosario Romero y José Lauritto gobiernan Paraná y Concepción del Uruguay.

Habitualmente, en Concepción los salarios se gatillan el primer día hábil del mes posterior al trabajado. Sin embargo, de acuerdo a una tradición que ya va por el tercer gobierno, el haber de diciembre se liquidará antes de que termine 2025. De este modo, en las cuentas sueldo del personal municipal habrá tres depósitos durante el último mes del año. Se aventura un largo enero.