Entre Ríos: Nancy Ballejos neutralizó las internas que impulsaba De Angeli y será la presidenta del PRO

Nancy Ballejos será la nueva presidenta del PRO en Entre Ríos . La diputada despejó el camino hacia la conducción del partido y asumirá tras haber conseguido lista de unidad en toda la provincia. Como contó días atrás Letra P , Alfredo De Angeli amagó con presentar una lista alternativa, pero desistió ante el consenso generalizado que despertó la candidatura de la legisladora.

El cierre de listas de este miércoles a la tarde confirmó que habrá también unidad para la renovación de autoridades en todos los departamentos. Según pudo confirmar este medio, en los más grandes la conducción recaerá en Martín Dri ( Concordia ) y Carolina Streintenberger ( Paraná ).

El partido renovará autoridades tras cinco años bajo la conducción de Eduardo Caminal , un militante de Concordia de la primera hora que integró los primeros meses de la gestión de Francisco Azcué en 2024. Tras una interna en el gabinete, Caminal terminó eyectado de la función pública.

Los mandatos en el PRO son de dos años, con posibilidad de una reelección. Sin embargo, la Asamblea partidaria resolvió el año pasado prorrogar los mandatos para evitar la discusión interna.

Luego de la ola violeta del 26 de octubre, el partido busca ahora rearmarse para recuperar terreno y dar la pelea en 2027. La figura de Ballejos apareció como la indicada para ponerle toda la energía a ese objetivo. La joven diputada termina su mandato el 10 de diciembre y fue una de las impulsoras de la vida política –aun así escasa– del partido en la provincia.

Este es el camino que la mayoría de los argentinos espera. Una Argentina de acuerdos amplios, diálogo y trabajo en conjunto para salir adelante. Los entrerrianos ya elegimos, y este es el camino. @frigeriorogelio https://t.co/FZowyeVB2X

La candidatura de Ballejos fue impulsada en primer lugar por la presidenta departamental de Paraná, Silvia Campos, quien hizo público su apoyo en una estrategia para desincentivar la intención de De Angeli, que ponía peros a una lista de unidad. Según supo este medio, esa intención fue desarticulada en poco tiempo y el senador aceptó la conducción de la joven concordiense.

La conducción del PRO en Entre Ríos

Junto a Ballejos estarán Esteban Vitor en la vicepresidencia primera y Verónica Berisso en la vicepresidencia segunda. Vitor es secretario de Legal y Técnica del gobierno de Rogelio Frigerio y Berisso es ministra de Desarrollo Humano. Ambos son dos funcionarios leales y de máxima confianza del gobierno.

Ballejos al mando del partido es una tranquilidad para Frigerio. Durante su corto paso por el Congreso –asumió hace un año en reemplazo de Pedro Galimberti- se comportó siempre funcional a las necesidades del mandatario y respondió con creces a la identidad del bloque PRO. Se ganó además la confianza del jefe de la bancada, Cristian Ritondo, quien estuvo en Concordia para la inauguración del nuevo local que promovió la diputada.

“Queríamos una renovación en serio de autoridades. Por eso promovimos listas de unidad en toda la provincia y trabajamos mucho para conseguirlo”, dijo Ballejos. Según el calendario electoral, la proclamación de las listas únicas será el 19 de noviembre.