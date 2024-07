Entre Ríos: Rosario Romero y José Eduardo Lauritto suman horas de vuelo y se diferencian de Gustavo Bordet

Es el modo en que dos intendentes que gobiernan las ciudades más importantes a cargo de peronistas muestran músculo político dentro de su partido y también hacia fuera, como bloque de gestión. Aunque no lo verbalicen en público y también se cuiden de hacerlo en privado, colaboradores de confianza señalan que el hecho de que les toque la faena de gobernar en tiempos de la motosierra paleolibertaria que maneja Javier Milei y frente a Rogelio Frigerio , con quien se llevan bien aunque pertenece a otro signo político, los obliga a la cautela en las expresiones.

La jefa municipal viajó a Uruguay con su secretario de Gobierno y coordinador de Gabinete, Santiago Halle; el secretario de Hacienda y Producción, Alexis Bilbao; y el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld. Los esperó el intendente junto a su equipo y el senador y predecesor en el cargo, Martín Oliva, y el diputado provincial Yari Seyler.

Rosca política entre Rosario Romero y Lauritto

En la departamental del Partido Justicialista (PJ) en Uruguay organizaron un acto, donde además de la dirigencia y el funcionariado juntaron a más de 100 personas. “Algo difícil para hacerlo a mitad de semana y lejos de las elecciones”, festejó uno de los asistentes.

Según pudo reconstruir Letra P, se habló básicamente del peronismo en la actualidad. Un análisis de coyuntura, reveló un funcionario uruguayense. Tienen la visión de no dejar espacios libres, ocupando los lugares que queden vacantes. La cabeza está puesta, especialmente, en 2027, aunque sin dejar de lado el paso previo necesario que significan las elecciones legislativas de medio término en 2025.

Desde ya que sin perder el rol de oposición, subrayan cada vez que pueden que el hecho de ser gobierno en sus ciudades los pone en otro lugar de responsabilidad. Preferirían, en este sentido, llegado el momento de armar listas, legisladores que entiendan este punto. Que sin dejar de marcar necesidades, actúen de modo “menos ideologizado”. Los tirabombas no comulgan con el perfil de ninguno de los dos, además nos les sirve a su estrategia. No se dan nombres, pero si escarba un poquito no es difícil encontrar sectores tachados.

Cooperación en la gestión en Entre Ríos

“Con poco se puede hacer mucho”, le repite la intendenta Romero a su equipo y en ese contexto tienen que gestionar. Ese fue en parte el paraguas de la reunión de gestión, un día después del encuentro político. Aclararon que no se trata de llorar miserias, sino de compartir herramientas para seguir a flote optimizando recursos.

Por otro lado, se sabe que un gobierno además de hacer tiene que tener algo para mostrar. Por ello, con el hecho consumado de la paralización total de las obras con fondos nacionales y aquellas con dinero de la provincia reiniciándose a cuentagotas, mostrar una máquina asfaltando una calle o arreglando una plaza es un hito difícil de conseguir. Aun así, algunas obras más chicas se hacen con personal municipal o empresas privadas. Esas optimizaciones fueron parte de la charla de intercambio de experiencias.

Otro mantra de la administración paranaense, el "Estado facilitador", es una necesidad real que impone el momento. La cuestión de la asistencia alimentaria ya es una demanda difícil de sostener solamente desde los municipios. Primero, porque desde la Nación no llega absolutamente nada, denuncian. Segundo, porque la provincia aún está aceitando los mecanismos en el ministerio de Desarrollo Humano para llegar a tiempo con los recursos. En este punto, tal es la situación que el tema valió un reclamó de la Liga de Intendentes del PJ, que en su último encuentro pidió que el gobierno provincial revea el modo de distribución de la asistencia alimentaria a los municipios.

“Fue muy rica esa charla, se pudieron intercambiar experiencias y ahí estuvimos más de dos horas con los equipos de gestión”, contó, muy entusiasmado, un dirigente de confianza de uno de los jefes comunales que delinea el plan de gobierno y que también pisa fuerte en el armado político.