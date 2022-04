“Me gustaría que Bordet estuviera visible en la lista de candidatos”

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY (Corresponsalía Entre Ríos) El intendente de esta ciudad, Martín Oliva, dice que le gustaría que el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, “estuviera visible” en las boletas de las próximas elecciones en la provincia. La normativa vigente sólo le deja una hendija a ese deseo: en caso de que las elecciones se desdoblen, el nombre del actual mandatario podría aparecer como candidato a diputado provincial, una maniobra que, en su momento, hicieron sus antecesores Jorge Busti y Sergio Urribarri.

En diálogo con Letra P, el jefe comunal de la tercera ciudad en importancia de Entre Ríos deja en claro que prefiere a los intendentes de ciudades grandes para suceder a Bordet, aunque se cuida de nombrar también a la vicegobernadora, Laura Stratta. En el plano nacional menciona, además de al presidente Alberto Fernández y a Bordet, a Sergio Massa, a Omar Perotti y a Juan Schiaretti.

-¿Tiene un nombre definido como candidato a gobernador en 2023?

-Somos muy respetuosos de los nombres que el Partido Justicialista ha hecho conocer. Uruguay debe ser tenido en cuenta. En el tiempo moderno de la democracia, del '83 para acá, aportó un vicegobernador y muchos legisladores. También tiene hombres y mujeres que pueden conducir los destinos de la provincia y aportar a un proyecto provincial. De acuerdo a las indicaciones que tengamos de quien es nuestro jefe político, en mi caso el gobernador Bordet, trataremos que Uruguay, con sus dirigentes, pueda arribar con propuestas para aportarle a la entrerrianía. ¿Cómo vamos a ser una ciudad, un departamento pujante, diferente y no vamos a tener para aportar a la discusión provincial? También aquí hay dirigentes que pueden estar en toda la discusión de cara al armado de 2023.

-¿Tiene un nombre propio?

-No. Hay dos o tres dirigentes que la consideración estará poniendo en el aspecto político para la máxima conducción de la provincia y también para legisladores nacionales y provinciales y ministerios. Uruguay es una ciudad y un departamento que puede aportar nombres de dirigentes de la talla que necesita la provincia en 2023.

-¿Qué lugar cree que tendrá Bordet en 2023?

-Dejará su impronta en el armado de 2023. Es un elector, seguramente se va a poner en consideración de los entrerrianos y va a ofrecerles a las mejores personas para que los representen en el Ejecutivo y en el ámbito legislativo.

-¿Y a usted qué lugar le gustaría que tuviera Bordet?

-Va a aportar como una oferta electoral de cara a los entrerrianos. No sé si lo quiere hacer desde la legislatura provincial o la nacional, pero alguien que fue dos veces intendente de Concordia y va a ser dos veces gobernador tiene mucho para aportar.

-¿Y qué lugar le gustaría que ocupara?

-Que fuera visible en la lista de candidatos, cosa de que el entrerriano y la entrerriana puedan tenerlo en una opción concreta de visibilización.

-¿Cree que el justicialismo puede dar vuelta los 20 puntos que le sacó Rogelio Frigerio en 2021?

-Sin ninguna duda. Tenemos que convencer a los entrerrianos de que nuestro espacio político es el que mejor los va a representar. Un armado con ideas, expresiones y candidatos puede demostrarle a la gente que somos la opción que tiene que tener. El justicialismo puede seguir siendo una opción de gobierno en Ente Ríos.

-¿Cree en el poder de los intendentes?

-Mucho. Si logramos, con la representatividad de los intendentes, hombres y mujeres, buenas expresiones, buenas ideas y una buena fórmula, podemos construir una gran propuesta de futuro para Entre Ríos, con serias chances de ganar.

-¿Cómo se lleva con el Gobierno?

-Respeta a los gobernadores y acuerda con ellos, pero también trabaja en sintonía con nosotros, los intendentes, y ejecuta acciones concretas.

-¿Ejecutan obras en el sentido que se las prometen?

-En este momento estamos en ejecución de obras emblemáticas y estamos a la firma de otras.

Oliva junto a Bordet. El intendente quiere al gobernador en las boletas.

-¿Cómo deben saldarse las disputas en el Frente de todos?

-Con excesivas charlas. Las figuras políticas son muy fuertes. Una mujer que ha sido presidenta con la reelección y después vicepresidenta y el Presidente. Entiendo las tensiones porque tomó un país en una crisis como la que terminó en 2019 y la azotó otra que puso de rodillas al mundo. Si eso no genera tensiones en una coalición de gobierno, no sería sincero. El murmullo político puede hacer daño a una economía que cualquier cosa la puede soslayar. Eso debe prontamente encauzarse.

-¿De qué manera?

-Dialogo, reuniones, despojarse de intereses... charlas donde se dejen de lado algunas cuestiones. El Presidente es uno, la presidenta del Senado es otra, eso está muy claro.

-¿Alberto Fernández debe intentar ser reelecto?

-Tiene el derecho, porque condujo a la Nación en tiempos muy difíciles, de que el pueblo le revalide o no la confianza mediante una elección. No creo que alguien pueda decirle que no se presente, solamente la gente. Habrá que ver si dentro del PJ eso se hace de manera consensuada, de una elección interna, como propició el mismo Fernández.

-¿Qué lugar imagina para Cristina en 2023?

-Un cargo legislativo. Le correspondería por la trayectoria, por el aporte que puede tener.

-¿Qué nombres le despiertan esperanzas dentro del peronismo nacional?

-Fernández, Massa, Schiaretti, Perotti, Bordet...

-¿Bordet?

-Claro, como dirigente nacional hacía el futuro.

-¿Y en la provincia?

-Principalmente, los intendentes. (El de Paraná, Adán) Bahl, (el de Concordia, Enrique) Cresto en uso de licencia, (el de Gualeguaychu) Martín Piaggio, alguien que haya sido intendente de mi ciudad y, obviamente, por capacidad y por trayectoria, tiene un lugar ganado la vicegobernadora, porque nuestra provincia merece ese salto, que también sea conducida por una mujer.