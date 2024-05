La vuelta de Gustavo Bordet a Concordia: cómo es la logística para la reconstrucción del peronismo

Imagen de WhatsApp 2024-05-01 a las 10.45.57_ad8c4448.jpg El diputado nacional Gustavo Bordet busca hacerse cargo de la reconstrucción del peronismo en Entre Ríos.

Los resultados de 2023 fueron el síntoma de una durísima disputa interna que comenzó con las PASO en agosto. La diversificación de candidaturas y la imposibilidad de lograr la unidad fueron el principio del fin para el peronismo local, que terminó con disputas en público y un desgaste que todavía no está en el olvido.

“Con Gustavo en Concordia él puede generar reuniones todo el tiempo”, se ilusionan algunos, ante la consulta de Letra P. Bordet gobernó ocho años la ciudad antes de ser gobernador. En los dieciséis años, conservó niveles altos de imagen y aprobación de gestión. Ese capital es el que busca repatriar. Su vida oscilará entre Buenos Aires, Paraná y Concordia.

Malestar en el PJ local

Mientras tanto, la noticia no cayó tan bien en las filas que conducen ahora el partido en la ciudad. El regreso del diputado es leído como “una falta de respeto” sobre todo porque no hay un diálogo directo – no por ahora, al menos- entre la nueva dirigencia joven que ganó las elecciones partidarias y el exgobernador. Reconocen en Bordet la autoridad que le da la trayectoria, pero fustigan las reuniones “de cúpula y sin militancia”, de las que se vienen enterando por los medios. “Si es con Pichetto no pertenecemos ni un poquito a esa mesa”, comentan.

Cuestionan la continuidad de una toma de decisiones “en las sombras, sin militancia”. “Reorganizar a través de Bordet es una falta de respeto, porque es no hacer caso a lo que la militancia dijo cuando eligió esta conducción”, dijo a Letra P uno de los integrantes de la mesa chica del PJ de Concordia.