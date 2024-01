"En el peronismo de Entre Ríos tiene que haber renovación sin revolución"

-No compartan signo político ni con la Provincia ni con Nación. ¿Cómo trabajan en este contexto?

-Es la democracia misma. Además, avizoro en épocas donde a través de la reforma política cambie el sistema de votación esto va a suceder más seguido. Entonces, tenemos que habituarnos. Contribuye a generar mejores lazos entre los distintos partidos y mejora la calidad del dialogo político. Porque siempre entre los mismos partidos hay más entendimiento y entre distintos partidos no tanto. Se trabaja bien. Sobre todo con el gobierno provincial, que hay mucho diálogo y eso nos fortalece mutuamente.

-¿No compartir signo político con las otras administraciones modificó el plan de gobierno?

-Lo que más modificó es la irrupción del presidente (Javier) Milei. Donde lo que más nos afecta es con la obra pública. Sin embargo, nosotros apuntamos a sostener el ritmo de obra, seguramente más austero, pero tratando que se vea reflejado en el vivir mejor en Paraná. El otro punto son los subsidios al transporte. Esas son los aspectos donde esperamos una definición porque necesitamos una solución mientras pensamos alternativas, porque estamos para solucionar problemas del día pero también para pensar en proyectos que trasciendan la gestión.

-¿Cómo es la relación con el gobernador Frigerio?

-La intendenta lleva adelante el diálogo con el gobernador, que es muy cordial y fundamentalmente institucional. Ambos son personas de diálogo, así que se van a poder generar políticas en común. Y, después, los funcionarios, hablamos con nuestros pares provinciales.

-¿Cómo es la relación con el gobierno nacional?

-Estamos tratando de vincularnos por obra pública y transporte. Sabiendo que la atención del gobierno está puesto en el DNU y la Ley ómnibus, nosotros buscamos certidumbre en estas dos cuestiones. Para poder, a través del gobierno provincial o del nacional, generar políticas con ciertos niveles de previsión.

- ¿Cómo es la relación con el exintendente Bahl?

- La relación es como con todo exintendente, como con toda persona que cumple un ciclo. Tratar de continuar las cosas buenas y las cosas que a la intendenta le parece que deban cambiar, van a cambiar. Es una relación institucional muy cordial. Trabajamos juntos en una propuesta para la ciudadanía. Es natural de la democracia el resultado. Ni el éxito ni el fracaso son permanentes.

-¿Piensa en proyectos personales para el futuro? (NdelaR: toma un mate por primera vez durante la entrevista y piensa antes de responder).

-A fin de año hice una reunión con mí equipo y lo que decía es que me interesa crecer con otros. Si yo crezco quiero que crezcan las personas que me rodean. Y hacerlo con los ideales que pregonamos: El trabajo constante, la capacitación, el profesionalismo (no solo de tener un título), de innovar. Estas etapas donde nos toca gobernar nos imponen mantener el mantra de la humildad y atarnos menos a nuestras ideas que a la ciudadanía. Si nuestras ideas no convencieron, quizás no está equivocada la ciudadanía sino nosotros. Debemos ir a hacia la gente, más que la gente venga hacia nuestras ideas, que quizás quedaron vetustas. ¿Por qué no ser humildes, responsables y repensarlas? En un mundo que cambia no pueden no cambiar nuestras ideas.

-¿Cómo debe saldarse la resolución de las elecciones en el PJ?

-Debe pensarse en un esquema de unidad siempre que haya pluralidad de voces, donde se integren todos. Que haya una renovación. Sin revolución. Que haya una evolución donde se integren nuevos actores, lo que es necesario. Se avizora un proceso de ese estilo, al menos lo charlo con personas de mi generación y otras de trayectoria. Lo mejor que le puede pasar al peronismo es renovarse en ideas y en personas que se incorporan al partido, como estructura y como movimiento.

-¿Cómo debe reconfigurarse el peronismo entrerriano ante la particularidad de ser oposición por primera vez en 20 años?

-Hay que hacer un balance, porque el peronismo dio cosas interesantes a la provincia. Tuvimos una reforma constitucional en 2008, que es aplaudida por todos los sectores políticos. Tuvimos uno de los primeros y mejores Consejos de la Magistratura provinciales, mucho más avanzado que el nacional. Tuvimos reformas como el juicio por jurado, la incorporación de derechos de tercera generación en la constitución. El peronismo, en el balance de los 20 años, tiene cosas para hacer autocrítica, pero también hay hitos a destacar como un peronismo entrerriano que fue independiente del peronismo nacional. Tuvo su propia identidad. Se lograron cosas interesantes y las hizo el peronismo. Hay que hacer ese balance y repensar para ser una oposición que reconstruya.

-Destaca institucionalidad, un ítem maldito para cierto peronismo.

-El peronismo entrerriano lo hizo. Lo logró y con muchísimo consenso. Entonces, si hicimos estas cosas debemos rescatarlo porque la institucionalidad es muy importante. Cómo se proyecta una ciudad, una provincia y un país es gracias a las instituciones.

-Del 1 a 10, ¿Qué puntaje le da a la gestión?

-Por este comienzo, un 8. Porque venimos bien, pero tenemos mucho para mejorar.

-Optimista

-Sí, optimista. Un pesimista activo. Pienso que las cosas no están tan bien, pero hay que mejorarlas.