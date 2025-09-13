Entre Ríos: las listas peronistas se envalentonan, pero no unifican una lectura sobre el triunfo bonaerense

Las listas del peronismo en Entre Ríos miden el impacto del triunfo de Axel Kicillof en Buenos Aires .

El triunfo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires generó un terremoto que obligó al oficialismo local, aliado electoralmente con La Libertad Avanza ( LLA ), a ajustar detalles de cara a la campaña. Mientras, las cuatro listas del peronismo en Entre Ríos se envalentona y lee el resultado de distinto modo. En consecuencia, esperan efectos disimiles.

Fuerza Entre Ríos ( FER ), la lista del PJ que lleva como candidato al Senado a Adán Bahl y a Guillermo Michel para Diputados , asegura que se confirmó un escenario de polarización total en la política y por ese motivo se desdibujan otros emprendimientos electorales que pretenden colarse en el reparto de votos. En Entrerrianos Unidos , la lista con el sello del Partido Socialista que propone a Héctor Maya para la cámara alta y a Gustavo Guzmán para la cámara baja, en cambio, relativizan el impacto local de la elección bonaerense.

En consonancia a eso, en Ahora 503 , la lista que encabezan la Carolina Gaillard y Paola Rubattino , reconocen que no hay resultados trasladables aunque subrayan la importancia de la “unidad del campo nacional y popular”. Por último, la propuesta que encabezan el veterano dirigente Emilio Martínez Garbino y Silvio Farach , la menos identificada con el peronismo , insiste en “salir de la polarización” y colarse como alternativa. Aunque reconocen que no analizaron orgánicamente el resultado.

Luego de la división a partir de la interna irresuelta del PJ , el espacio de Bahl y Michel hablan de "un claro escenario de polarización". Aseguran que la ciudadanía no piensa en experimentos electorales, como Somos en la provincia de Buenos Aires o las listas alternativas en la elección en Corrientes . “Es Milei y Frigerio o nosotros”, subrayan, un “fuerza contra fuerza”.

Guillermo Michel , candidato a diputado por Fuerza Entre Ríos , en el bunker del triunfo bonaerense junto a Axel Kicillof .

Fuerza Entre Ríos afirman que la Casa Gris, tiene "desesperación" por levantar la existencia de los cuatro peronismo con el objetivo de dividir el voto opositor y por eso insiten en que el triunfo de la lista peronista en la provincia de Buenos Aires sólo puede espejarse provincialmente en las listas que encabezan Bahl y Michel.

Acompañando a Sergio Massa, el candidato a senador estuvo la noche del triunfo en el bunker en La Plata, demostrando su peso específico como actor político dentro del peronismo para nadar en las aguas de la política nacional.

Ahora 503, una “pluralidad interesante” para pensando en 2027

La lista Ahora 503 insiste en ser la representante de “los sectores del campo nacional y popular”. Argumentan que, además del andamiaje formal que le dio el Movimiento por Todos y el Frente Grande, concitaron espacios como el Partido Comunista Entrerriano o Patria Grande. Se trata de una “pluralidad interesante” que aseguran haber reunido y la miran en espejo con la que llevó a Kicillof a ganar en Buenos Aires.

gaillard y rubattino Carolina Gaillard es candidata a senadora por Entre Ríos, junto a Paola Rubattino que va por una banca en Diputados.

En la misma línea de pensamiento, sostienen que si bien no hay resultados que sean trasladables en la geografía, esa unidad de espacios bonaerenses que “en Entre Ríos reúne la 503” será un puente para trabajar en las elecciones del 2027, cuando la provincia deba renovar cargos ejecutivos.

La dificultad para trasladar resultados

“No tiene ningún impacto”, dispara un referente de Entrerrianos Unidos ante la consulta de Letra P. En su lectura no hay posibilidad de que los resultados de la elección provincial en Buenos Aires puedan trasladarse a Entre Ríos. Aunque matiza refiriendo que es positivo para la política en general, el hecho de mostrar que “las provincias aún gozan de autonomía” respecto de la Casa Rosada es el punto que prefieren destacar.

Además del ejemplo de Kicillof, en el espacio miran el resultado obtenido por Gustavo Valdés en Corrientes para señalar que las provincias “se plantan ante el unitarismo porteño”. El misil que directamente va dirigido a Frigerio y su alianza con La Libertad Avanza.

La lista de Martínez Garbino y Farach que participa en la elección con el sello Unión Popular, se esmera es aclarar que no son una escisión del PJ, como ya lo contó Letra P. Tampoco creen que la elección bonaerense modifique las predilecciones entrerrianas. Apuestan, según cuentan, a salir de la polarización pero precisan que “no como una tercera vía” porque “eso es un ni: ni aquello, ni esto. Algo sin identidad”. Quieren conformar un tercer polo, aseguran, con ideas claras. Aunque de entre las opciones del peronismo sea la más desdibujada, puesto que además tuvieron cercanía con el frigerismo.

Qué se pone en juego en Entre Ríos

Entre Ríos pone en juego cinco de sus bancas en la cámara de Diputados. Además, es una de las ocho provincias que deben renovar las tres bancas en el Senado. En la cámara alta, el oficialismo pone en juego dos bancas. La que hoy ostenta la radical Stella Olalla y la del presidente del bloque PRO, Alfredo de Angeli. La banca por la minoría la tiene el PJ y la ocupa Stefanía Cora.

En la cámara baja el PJ pone en juego dos bancas, la de Tomás Ledesma y la de Gaillard. La UCR también arriesga dos asientos, el de Atilio Benedetti y el de Marcela Antola. Nancy Ballejos, del PRO, también deja su lugar.