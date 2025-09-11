El gobierno de Javier Milei retiene el 62% de los ATN

Javier Milei apenas repartió entre 14 provincias el 38% del fondo correspondiente a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Quiere decir que hasta agosto, la Nación aún retenía el 62% del dinero que los 24 gobernadores quieren que se distribuya de forma total con una ley que el Presidente acaba de vetar.

La información surge del informe 144 presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , que este jueves encabezó la primera reunión de la mesa federal con tres gobernadores "afines": Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Las tres provincias recibieron ATN este año.

"Actualmente, de los $ 278.232.889.623 que estipula el presupuesto 2023 -que se ha prorrogado para 2024 y 2025- se han ejecutado $ 104.500.000.000 durante este 2025 al 13/08/2025, es decir, el 37,56%", dice una de las respuestas redactadas por la Vicejefatura de Gabinete, precisamente la oficina de Lisandro Catalán que acaba de debutar este jueves como ministro del Interior, aún sin nombramiento.

Según un anexo que Francos aportó ante otra de las consultas de la Cámara de Diputados, hasta principios de agosto fueron aprobadas 25 ayudas de $107.500.000.000, pero una de ellas, por $ 3.000.000.000 a Corrientes, solicitada entre junio y julio, al final no fue transferida. En esa provincia, a fines de junio, se detonó el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el gobernador Gustavo Valdés .

image Fragmento del anexo a la pregunta Nº 692, del informe 144 de Guillermo Francos.

Siete provincias recibieron más de un auxilio financiero. Neuquén, cuyo mandatario es Rolando Figueroa, recibió $ 13.000.000.000 en tres pagos; Salta, gobernada por Gustavo Sáenz, que describió al Gobierno como una paloma de iglesia ("porque caga a los fieles") recibió $ 13.000.000.000 también en tres depósitos; y Osvaldo Jaldo (Tucumán), uno de los peronistas más afines a la Casa Rosada, también obtuvo una triple ayuda por $ 12.000.000.000.

Dos ayudas recibieron Santa Fe ($ 9.000.000.000), Santa Cruz ($ 8.000.000.000), Catamarca ($ 7.000.000.000) y Entre Ríos ($ 6.000.000.000).

La motosierra de Javier Milei fue peor el año pasado

A pesar de que Milei, por ahora, retiene más del 60% de los ATN, este 2025 electoral repartió mucho más que durante su primer año en la presidencia, cuando la motosierra estaba bien afilada. Durante todo 2024, el ministerio de Economía, de Toto Caputo, aprobó 18 ayudas financieras por un total de $ 49.800.000.000. Es menos de la mitad que lo que lleva repartido este año. Igual, el monto actual está muy lejos de lo que las provincias pidieron.

Siempre bajo la sospecha de tener una distribución discrecional bajo todas las administraciones federales, en rigor la ley de coparticipación establece que los ATN deben "atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales", que son declaradas en cada jurisdicción. El informe de Francos aporta otro dato, hasta ahora no conocido: además de revelar los montos que fueron devengados, anotaron cuánto pedían los gobernadores en cada ayuda.

Menos de lo que piden

De esto se desprende que mientras la administración libertaria envió $ 104.500.000.000, las provincias pidieron el doble: $ 235.000.000.000, un poco menos del total presupuestado.

Por caso, a raíz de una emergencia ígnea en enero, Chubut solicitó asistencia por $ 10.000.000.000 y le enviaron $ 7.000.000.000. En marzo, Neuquén pidió $ 13.000.000.000 y le depositaron $ 4.000.000.000. En abril, por emergencia climática, Salta reclamó $50.000.000.000 y recibió $ 6.000.000.000.

Mendoza, Corrientes y Misiones pidieron $ 3.000.000.000 y es lo que les dieron. En dos ocasiones, Catamarca pretendió $ 3.500.000.000 y la Nación le transfirió justo eso.

La rebelión de los gobernadores frente a la Casa Rosada se materializó con la ley sancionada el 20 de agosto en la Cámara de Diputados para reformar el sistema de reparto de los ATN. Principalmente, las provincias querían que Milei distribuyera el total del fondo, bajo la sospecha de que el libertario obtiene parte del superávit a costa de quedarse con el remanente del fondo que les corresponde.