Entre Ríos: Carolina Gaillard va por el voto progre y radical en octubre con un ojo mirando a 2027

Carolina Gaillard es candidata a senadora por Entre Ríos, junto a Paola Rubattino que va por una banca en Diputados.

Carolina Gaillard se propone conseguir 90 mil votos en octubre. Si vota al menos la mitad del padrón de Entre Ríos , según sus cálculos ese número le garantizaría una banca en Diputados a su lista Ahora 503 . Para eso, apuesta todo al voto progre, su núcleo duro, y también a conquistar radicales que no quieren saber nada con Javier Milei .

La diputada es candidata a senadora y aspira a conseguir un lugar en la cámara baja para el armado que pergeñó rumbo a octubre. Ese lugar no sería para ella si no para Paola Rubattino , exdiputada provincial con vasta trayectoria legislativa. Para esa empresa, se apoyan en lo que consideran la fortaleza de la lista: que dos mujeres encabecen la propuesta y que sean dos referentes del espectro progresista en la provincia.

Si consigue que ingrese Rubattino, Gaillard cree que logrará posicionarse para trabajar en la unidad del peronismo en 2027, instancia a la que dice que sí o sí el espacio debe llegar cohesionado para recuperar la provincia. Con una diputada de Ahora 503 en el Congreso, el espacio que congrega voces de distintos ámbitos como la cultura, el arte y la economía social podría estar representado en el esquema que se consolide para disputar la gobernación en dos años. "Sin dejar a nadie afuera", aclara, en diálogo con Letra P .

"En este momento se necesita apertura, abrirse a la escucha, por eso hacemos reuniones pequeñas en cada localidad. Nos sentamos a escuchar para saber y así armar nuestro programa para 2027", asegura.

El objetivo planteado de obtener como mínimo 90 mil votos piensa conseguirlo con adhesiones propias de gen kirchnerista y también pescando en lagunas ajenas. Por un lado, miran directo hacia el voto peronista “enojado” con el armado del PJ . Parten de la premisa de que ese sector del electorado no iba a asistir a las urnas y que ahora, con la propuesta que encabezan Gaillard y Rubattino, sí se movilizará el 26 de octubre. Este voto es el que, de alguna manera, dan por sentado. Con todo, no es suficiente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1960458488821227835&partner=&hide_thread=false CHAU LISTA SÁBANA#EntreRíos: así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubrehttps://t.co/KuKrYrracU — LETRA P (@Letra_P) August 26, 2025

Para sumar, apuntan al voto radical díscolo. Piensan en aquellos sectores que no quieren saber nada con La Libertad Avanza, con quien la UCR firmó la alianza, pero que jamás votarían a un candidato peronista. Ven en Ahora 503 un armado “amplio, plural” que no expulsaría a ese radicalismo alejado de la conducción del partido que acordó con Milei.

“Hay un voto radical importante en la provincia, mucho radical yrigoyenista, alfonsinista, que no se banca votar a Milei. Votar al PJ para ese sector es difícil, pero votar un frente amplio, diverso, plural, progresista, no le sería tan hostil. Estamos charlando con ellos para que nos acompañen”, contó. “Un radical no vota jamás a un peronista, pero sí a un comunista”, apuntó.

La fórmula con Juan Grabois

El cálculo de los 90 mil votos que hacen en la lista es sobre la base de un padrón limitado, con un 50% aproximado de concurrencia a las urnas en octubre. En Entre Ríos, están habilitadas para votar alrededor de 1.100.000 personas, pero ya nadie aspira a una alta participación electoral. En las legislativas de 2021, votaron 820 mil personas. Esa cifra es una quimera dos años después, con experiencias previas para nada alentadoras en los comicios provinciales de este año.

IMG-20250815-WA0080

La alianza de Ahora 503 incluye a Gaillard y Rubattino, que vienen del peronismo, y también al Frente Grande, el Partido Comunista y otras organizaciones sociales como Patria Grande, el espacio de Juan Grabois. Se entusiasman con cooptar los 50 mil votos que el líder social obtuvo en la provincia en las PASO de 2023. Su figura será protagonista de la campaña y aseguran que es quien las representa hoy a nivel nacional.

Rubattino al Congreso

Si la fórmula matemática les resulta, la proyección de Gaillard es que Rubattino ingrese como diputada. Ve en ese escenario un efecto win–win para el peronismo, porque asegura que dotaría de pluralidad al espacio, sumaría una banca a las dos que estima obtendrá Fuerza Patria y proyectaría potencia para el armado 2027. En su cálculo, de las cinco bancas que la provincia pone en juego, las otras dos quedarían para la alianza de LLA con Rogelio Frigerio.

“Esa sería una buena elección para el peronismo y estaríamos ampliándolo. Queremos un espacio político que dispute sentido en el peronismo entrerriano, que participen otras voces. Nosotras somos la renovación, porque somos dos candidatas mujeres en un peronismo cerrado, sin debate, que definió candidaturas sin tener en cuenta a todos”, señaló.

gaillard portada Carolina Gaillard, candidata a senadora por Entre Ríos, junto a Paola Rubattino, candidata a diputada, y Oscar Parrilli en el Instituto Patria.

Cuando proyecta a su votante potencial, Gaillard asegura que no compite por el voto del PJ puro, porque descarta que ese colectivo apoyará a la lista de Adán Bahl y Guillermo Michel. “La clave es llegar a un sector que ve de reojo la política, que descree y nos ve como personas que hacemos política para transformar. Un sector va a las elecciones por un cargo, nosotras estamos peleando por un espacio de representación”, insiste.

Quiénes integran Ahora 503 en Entre Ríos

Junto a Gaillard y Rubattino, la lista propone candidaturas de personas vinculadas al arte, la cultura y la militancia social. Para el Senado, el segundo candidato es Javier Schnitman, referente del Frente Grande, exfuncionario durante el gobierno de Gustavo Bordet. Para Diputados, el segundo candidato es Federico Olano, un comerciante de Gualeguaychú.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eduardofvaldes/status/1962661166611603777&partner=&hide_thread=false ¡INOCENTE, CRISTINA ES INOCENTE, LO DICEN LOS OBREROS, LO GRITAN LOS DOCENTES, INOCENTE, CRISTINA ES INOCENTE!



En Gualeguay, Entre Ríos junto a @PRubattino y @CaroGaillard escuchando al Dr. José Manuel Ubeira, abogado defensor de @CFKArgentina cuando se cumplen 3 años de la… pic.twitter.com/AZkv5Zizcj — Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) September 1, 2025

Junto a ellos integran la propuesta el actor Ignacio “Nacho” Monná, un militante del cooperativismo y la cultura; Natalia Del Barco, del PC; y Evelina Kloster y Ludmila Fernández, de Patria Grande. Se sumaron al armado Nuevo Encuentro, La Corriente de la Militancia y el Movimiento por Todos de Entre Ríos.

Para fidelizar su agenda progre y K, la lista organiza encuentros en la provincia vinculados a temáticas como Derechos Humanos, medio ambiente y género. En el Instituto Patria, recibieron el respaldo del senador Oscar Parrilli. A Gualeguay viajó para mostrar su apoyo el diputado Eduardo Valdés, junto con el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira.